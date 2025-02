4 signos tendrán suerte gracias al trígono de la Luna con Venus

La influencia del trígono de la Luna con Venus regala poderosas vibraciones energéticas, principalmente, a 4 afortunados signos del zodiaco.

Este aspecto astrológico significa que ambos astros están a 120 grados o alejados 4 signos en la rueda del Zodiaco.

Lo que hace fuerte a un trígono es que los planetas se ubican en signos del mismo elemento.

El 21 de febrero, la Luna estará en Sagitario y Venus en Aries, ambos signos de fuego.

Con su energía “sabemos lo que debemos hacer y no dudamos de nosotros mismos” explicó la astróloga del sitio Your Tango, Ruby Miranda, en un reporte astral.

Comentó que, bajo su influencia, 4 signos del zodiaco tendrán suerte para alcanzar sus éxitos. ¿Serás alguno de ellos?

Tauro

Tauro, hay un sentimiento que llevas tiempo ocultando, posiblemente relacionado con el amor o con alguien especial que ha estado en tu mente. Durante el trígono de la Luna con Venus, este pensamiento despertará con fuerza y te impulsará a actuar.

El universo te enviará una señal clara: es momento de salir de la sombra y expresar lo que sientes. Puede que se trate de una persona con la que has mantenido cierta distancia o de un deseo amoroso que no te has atrevido a manifestar.

Consejo de tu horóscopo: usa este día para dar el primer paso, ya sea enviando un mensaje, teniendo una conversación sincera o abriéndote emocionalmente. Este puede ser el comienzo de algo hermoso.

Géminis

Si bien el amor es importante, en este tránsito tu enfoque estará en el dinero y el éxito profesional.

El 21 de febrero recibirás una propuesta clave para tu futuro laboral, una oportunidad que llevas tiempo esperando y que podría cambiar tu destino.

Este trígono no solo te dará claridad mental para tomar decisiones, sino que también te impulsará a actuar con determinación. Será un día en el que deberás aprovechar el momento sin dudar.

Consejo de tu horóscopo: si ves una oportunidad frente a ti, no la dejes pasar. Es el momento perfecto para negociar, emprender o tomar una decisión importante en tu carrera.

Leo

Leo, tú necesitas señales claras para actuar, y este trígono te dará exactamente eso. El 21 de febrero recibirás un mensaje del universo que te sacará de la rutina y te impulsará a moverte.

Este tránsito te mostrará que la clave del éxito está en la acción, en salir de la zona de confort y atreverte a dar el siguiente paso.

Tu cuerpo y tu mente necesitan actividad y desafíos, y este evento cósmico te empujará a ello.

Consejo de tu horóscopo: no dejes que la comodidad te frene. Haz ejercicio, sal a buscar nuevas oportunidades o acepta un reto que te motive. Cuanto más te muevas, más energía positiva atraerás.

Escorpio

Para ti, Escorpio, el trígono de la Luna con Venus marcará un antes y un después en tu vida laboral y financiera. Este será un día en el que podrás hacer una jugada estratégica que te lleve al éxito.

Tendrás la oportunidad de avanzar en el trabajo, aumentar tus ingresos o tomar una decisión que te acercará a tus metas económicas. Sin embargo, este tránsito requiere valentía: deberás atreverte a apostar por ti mismo y actuar con confianza.

Consejo de tu horóscopo: no dudes de tus capacidades. Si tomas la iniciativa y confías en tu instinto, las recompensas serán mayores de lo que imaginas.

Sigue leyendo:

• ¿Emociones difíciles? El Sol en Piscis afecta a tu signo zodiacal

• 3 signos del zodiaco estarán de suerte hasta el 23 de febrero

• ¿Crisis económica? No para 3 signos del zodiaco en 2025