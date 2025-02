Al ganador de $250,000 de Powerball le queda menos de un mes para reclamarlo

¿Qué pasa con los jugadores a la lotería que es cada vez más común que los ganadores de un gran premio no lo reclamen? Por si no fuera suficiente derrotar toda probabilidad para ganar mucho dinero, cometen el serio error de no ir por sus ganancias. Un ganador de $250,000 dólares de Powerball tiene menos de un mes para reclamarlo o pasará a la lista negra de afortunados ganadores que se transforman en los más grandes perdedores de los Estados Unidos.

Un jugador de Michigan ganó $250,000 dólares en un sorteo de Powerball de marzo de 2024. El boleto ganador fue adquirido en un supermercado Kroger en Bloomfield Hills, un área de Oakland County, aunque hasta ahora no se han reportado detalles sobre la identidad del afortunado ganador.

Este boleto acertó cuatro números blancos y el Powerball, lo que inicialmente habría otorgado un premio de $50,000 dólares. Sin embargo, al aprovechar la opción Power Play, el premio se multiplicó por cinco, alcanzando la cifra de $250,000 dólares.

El ganador tiene hasta el 11 de marzo de 2025 para reclamar su premio en las oficinas de la Lotería de Michigan, en Lansing.

Si no lo hace dentro del plazo estipulado, el dinero será destinado al fondo estatal de ayuda para la educación, conocido como School Aid Fund, el cual beneficia a las escuelas públicas de Michigan.

Este procedimiento no es algo raro en Estados Unidos, ya que en varios estados el dinero de los premios no reclamados se utiliza para financiar proyectos educativos o sociales. La comisionada de la Lotería de Michigan, Suzanna Shkreli, instó a todos los residentes a revisar sus boletos y no dejar pasar esta oportunidad. Recordó a los jugadores que, si tienen un boleto de Powerball en su poder, es importante verificar si han ganado.

Los ganadores de Powerball tienen la opción de recibir el premio de dos maneras: un pago único, que es una cantidad menor al total del premio pero entregada de una sola vez, o pagos anuales distribuidos en 30 entregas durante 29 años. Aunque muchos optan por el pago único, es importante que cada ganador considere qué opción se adapta mejor a sus necesidades financieras.

Powerball es conocido por ofrecer premios de diferentes niveles, dependiendo de cuántos números se acierten. Si se aciertan los seis números más el Powerball, se gana el pozo acumulado. Los premios comunes incluyen un millón de dólares para aquellos que aciertan cinco números (si compraron Power Play, el monto puede multiplicarse hasta por 10), $50,000 dólares por acertar cuatro números más el Powerball y $100 dólares por acertar solo cuatro números.

Aunque el premio no se compara a los millones de dólares que se suele ofrecer en los premios mayores de Powerball, incluso alcanzando los miles de millones, $250,000 dólares no son nada despreciables. Si alguien tiene el boleto del sorteo de marzo del 2024 ganador, es su obligación revisarlo.

Otro dato: si el billete no está firmado, cualquier persona mayor de edad en poseción de este billete puede reclamar el premio, y no necesariamente quien lo compró. Así han habido casos polémicos, en los que se sugieren que ciertas personas compraron un billete ganador, lo perdieron y quien lo encontró reclamó el dinero.

