Cómo comprar un auto usado que sea seguro

Te decimos lo que debes buscar y los automóviles usados ​​que nos encantan por su combinación de seguridad y confiabilidad

By Keith Barry

Los compradores de autos usados ​​sin duda se han llevado una desagradable sorpresa durante los últimos años. Los precios han bajado durante el último año, por lo que un vehículo que no sea nuevo puede ser una opción mucho más conveniente en este momento.

Pero cuando estés buscando un vehículo usado, ten cuidado: muchos de los más populares pueden no tener todas las características de seguridad que nuestros expertos recomiendan como un equipamiento estándar. Y algunos pueden no haber sobresalido en las últimas pruebas de choque.

Entonces, ¿cómo puedes asegurarte de que tu vehículo cuenta con las características de seguridad adecuadas? Según Jennifer Stockburger, directora de operaciones del Centro de Pruebas de Automóviles de Consumer Reports, una decisión inteligente es comprar el vehículo usado más nuevo que puedas pagar. “La seguridad evoluciona con el tiempo”, afirma. “Con el paso de los años, las pruebas de colisión se vuelven más estrictas, más características de seguridad se hacen estándar en lugar de opcionales y la tecnología que puede ayudarte a evitar un choque mejora”.

Nosotros te hemos ayudado en el proceso de selección al elegir 10 autos usados ​​seguros y confiables (ver a continuación). Para seleccionar nuestros modelos más destacados en términos de seguridad, utilizamos los datos de prueba de Consumer Reports, verificamos los modelos en busca de características de prevención y protección contra choques, y revisamos los resultados de las pruebas de choque del Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras (IIHS).

La mayoría también están disponibles como modelos usados ​​certificados (CPO), que son más confiables que sus competidores, según los datos obtenidos de la encuesta de Consumer Reports. Además, pueden venir con beneficios de garantía adicionales.

Y si estás interesado en un auto usado diferente a los que destacamos a continuación, esta sencilla guía te ayudará a elegir de forma inteligente.

Consulta las calificaciones de seguridad de CR

Durante décadas, nuestros expertos han comprado y probado casi todos los vehículos convencionales que se venden en los Estados Unidos. Los llevamos al límite en nuestra pista de pruebas para ver cómo se comportan en una emergencia y utilizamos encuestas de miembros de CR para informar sobre la confiabilidad de los distintos modelos (o su probabilidad de serlo). Nuestra calificación general para autos nuevos tiene en cuenta las calificaciones de seguridad de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras y el IIHS. Al consultar nuestras calificaciones, busca vehículos usados ​​con las siguientes características.

Buenas puntuaciones en las pruebas de frenado y manejo de CR: los autos más grandes y pesados ​​tienden a proteger mejor a los ocupantes en caso de choque, pero generalmente tardan más en detenerse. Los vehículos más altos también pueden ser más difíciles de controlar cuando se gira. (Esta es la razón por la que los SUV y camionetas más grandes no entraron en nuestra lista de 10 modelos seguros). Stockburger recomienda elegir un vehículo que sea lo suficientemente grande para protegerte en caso de choque, pero lo suficientemente ágil para ayudarte a evitar una colisión en primer lugar. Los vehículos en “Autos usados ​​que nos encantan”, a continuación, tienen distancias de frenado cortas en nuestras pruebas de frenado y se destacan al esquivar obstáculos a altas velocidades en nuestras pruebas de manejo de emergencia. (Descubre cómo Consumer Reports prueba los autos).

Tecnología estándar para evitar accidentes: ya sea que estés comprando un automóvil nuevo o usado, da prioridad a los modelos con sistemas que se sabe que reducen los accidentes.

Calificaciones de máxima seguridad en las pruebas de choque: querrás tener un automóvil que te proteja a ti y a tus pasajeros si no puedes llegar a evitar una colisión. Los vehículos destacados en este artículo obtuvieron la designación Top Safety Pick (TSP) o TSP+ del IIHS durante la mayoría de los años del modelo de cada automóvil. “Nos gusta ver automóviles que obtienen una calificación Top Safety Pick año tras año”, dice Stockburger. “Demuestra una atención constante a la seguridad”.

Confiabilidad media o superior: nadie quiere esperar a que llegue una grúa mientras está parado en un estacionamiento desierto o en un carril de emergencia en una autopista. Por eso, deberías buscar un vehículo usado con puntuaciones de confiabilidad general medias o superiores de CR. (Mira qué marcas fabrican los mejores vehículos usados).

Busca un auto usado de manera inteligente

Cuando estés buscando un coche, te recomendamos que lo hagas en un concesionario de buena reputación, generalmente uno que también venda autos nuevos. Busca un negocio con las mejores reseñas y calificaciones en línea de Google, Better Business Bureau y otros sitios de reseñas de usuarios. (Si compras a un particular, asegúrate de que tenga los registros de mantenimiento del vehículo).

Una vez que elijas un concesionario, te recomendamos encarecidamente que busques un auto usado con los siguientes cuatro sistemas. Son estándar en todos los niveles de equipamiento de los 10 automóviles usados ​​seguros que destacamos, pero pueden haber sido opcionales en modelos más antiguos o automóviles más pequeños, por lo que es posible que tengas que comprar un modelo bien equipado para obtenerlos.

Frenado automático de emergencia (AEB)

Este sistema detecta cuando estás a punto de chocar con el vehículo que tienes delante. Si el AEB calcula que no podrás pisar el pedal del freno a tiempo, aplicará los frenos por ti para evitar una colisión, o al menos reducir la gravedad del impacto. Varios estudios han demostrado que el AEB puede reducir la incidencia de colisiones traseras. Los sistemas AEB para velocidad en ciudad funcionan solo a velocidades más bajas, generalmente por debajo de 55 mph, mientras que los sistemas AEB para velocidad en carretera también funcionan por encima de 55 mph. (Nuestras páginas de modelos de automóviles te indicarán qué tipo de AEB está disponible en vehículos usados ​​específicos). Algunas versiones de AEB también incluyen detección de peatones. Todas son eficaces, así que compra un automóvil con tantos de los tres sistemas AEB (velocidad en ciudad, velocidad en carretera y detección de peatones) como puedas pagar. (Obtén más información sobre el frenado automático de emergencia).

Advertencia de punto ciego (BSW)

Utiliza un radar o cámaras para detectar vehículos en carriles adyacentes que pueden estar en tu punto ciego. Luego te avisa de su presencia, generalmente con una luz encendida o cerca del espejo lateral cuando cambias de carril o te incorporas a otro carril. Las investigaciones del IIHS y el Highway Loss Data Institute (ambos estudian la seguridad automotriz y están financiados por la industria de seguros) muestran que la advertencia de punto ciego puede reducir los accidentes con heridos por cambio de carril hasta en un 23%. Hasta dos tercios de los encuestados de Consumer Reports cuyos vehículos tienen advertencia de punto ciego dijeron que les ayudó a prevenir un accidente y que no comprarían un automóvil sin ella. (Obtén más información sobre la advertencia de punto ciego)

Cámara de marcha atrás

Los vehículos fabricados a partir del 1 de mayo de 2018 deben tener una cámara que muestre el área detrás del vehículo cuando está en reversa. Las cámaras de marcha atrás ofrecen un amplio campo de visión para detectar obstáculos y personas, y facilitan la marcha atrás a los conductores a quienes les resulta difícil girar y mirar por encima del hombro. Según el IIHS, las cámaras de marcha atrás redujeron los accidentes que ocurrieron mientras se manejaba en reversa en un 17%, y hasta en un 36% cuando el conductor tenía 70 años o más.

Advertencia de tráfico cruzado trasero (RCTW)

Este sistema, que se activa cuando un coche está en marcha atrás, es útil para salir marcha atrás de un lugar de estacionamiento. Utiliza cámaras o sensores para detectar y alertarte sobre los carros que se acercan por los lados, incluso aquellos que pueden estar ocultos por un vehículo estacionado al lado. Algunos sistemas también dan advertencias sobre peatones u objetos en el camino. De todas las tecnologías para evitar colisiones, la advertencia de tráfico cruzado trasero es la que genera mayor satisfacción entre las personas, según las encuestas de Consumer Reports. (Obtén más información sobre las cámaras de marcha atrás y la advertencia de tráfico cruzado trasero).

Cómo investigar sobre el auto usado

Un coche que no ha recibido mantenimiento regular o reparaciones adecuadas puede plantear problemas de seguridad. Sigue los siguientes pasos para asegurarte de que el vehículo que deseas esté en óptimas condiciones.

Busca los retiros del mercado. Lo creas o no, los concesionarios de autos usados ​​pueden vender vehículos con defectos de seguridad sin reparar. Por lo tanto, pide al vendedor el número de identificación del vehículo (VIN), visita nhtsa.gov/recalls y busca los retiros del mercado activos. Si encuentras alguno, debes insistir en que el vendedor lo arregle antes de comprar el vehículo, y sin cobrarte: las reparaciones por retiro del mercado son gratuitas.

Lee el informe del historial del vehículo. La mayoría de los concesionarios ofrecen informes gratuitos de Carfax o AutoCheck, que detallan los accidentes o daños pasados. Algunos informes también incluyen registros de mantenimiento, que pueden indicarte qué tan bien cuidó el auto el propietario anterior. Nota: los accidentes que no se informaron a la policía podrían no aparecer en estos informes.

Realiza una inspección previa a la compra. Por entre $135 y $200, según RepairPal, puedes llevar un automóvil usado a un mecánico independiente, que puede buscar problemas mecánicos o daños que el informe del historial del vehículo podría no mostrar. Si el concesionario no te permite sacar el automóvil antes de comprarlo, busca en internet un mecánico móvil, que pueda inspeccionar el auto en el lugar donde se encuentra. O como mínimo, lleva a un amigo que sepa de coches. Si el concesionario ofrece una garantía de devolución de dinero, como muchas grandes cadenas de automóviles usados, lleva el vehículo a un mecánico de confianza inmediatamente después de la compra para que puedas devolverlo si la inspección descubre algún problema importante, como problemas de transmisión, suspensión o motor.

La tecnología de seguridad más reciente que debes buscar

Estas útiles características son menos comunes, especialmente en modelos anteriores a 2020. Para saber si un coche tiene una o ambas, consulta el informe del historial del vehículo o pídele al vendedor una copia de la calcomanía original de la ventana.

Frenado automático de emergencia con detección de peatones y ciclistas (AEB)

Se ha demostrado que los sistemas de frenado automático de emergencia que pueden detener o reducir la velocidad para los peatones (así como para otros vehículos) reducen el riesgo de un accidente con lesiones a peatones hasta en un 30%, según un estudio del Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras. Algunos sistemas también pueden detectar ciclistas o animales salvajes. Esta función solía ser opcional o no estaba disponible en los vehículos fabricados antes de 2020.

Notificación automática de colisión (ACN)

Esta función alerta a los servicios de emergencia si se despliega un airbag o si los sensores del vehículo detectan un choque. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras estima que la ACN podría salvar más de 700 vidas al año. Nota: La ACN en algunos vehículos fabricados antes de 2021 ya no funciona debido a cambios recientes en las redes celulares. Deberás consultar los sitios web de los fabricantes para averiguar si está disponible y, de ser así, si requiere una suscripción de pago. (Descubre los autos que vienen con notificación automática de colisión gratuita).

Haz esto antes de comprar

Incluso si el concesionario dice que ha inspeccionado un automóvil, debes hacer una revisión rápida tú mismo.

Mide el desgaste de los neumáticos. Para hacerlo fácilmente, coloca una moneda de veinticinco centavos en las ranuras de la banda de rodadura de cada neumático con la cabeza de George Washington boca abajo. Si puedes ver la parte superior de la cabeza en cualquiera de ellos, esos neumáticos deben reemplazarse. Más importante aún, considera que cualquier desgaste irregular o significativo de los neumáticos es una posible señal de un mantenimiento deficiente. (Obtén más información sobre los neumáticos). Mide los líquidos. Abre el capó del carro y comprueba si el aceite, el líquido de frenos y el líquido refrigerante están en los niveles adecuados, lo que suele indicarse claramente mediante una línea visible en una varilla de medición o en el depósito de líquido. Al igual que con los neumáticos desgastados, un nivel bajo de líquido puede ser un signo de negligencia general. Examina los paneles de la carrocería. Busca paneles que parezcan de un color ligeramente diferente al resto. Es posible que hayan sido sustituidos después de un accidente. También deberás abrir las puertas y comprobar si hay superficies irregulares. Huele el interior del auto. Cuando abras las puertas, inhala profundamente por la nariz. Un olor a humedad podría ser evidencia de daños por agua, lo cual es un problema grave. La prueba de olfateo debe incluir el maletero. (Obtén más información sobre los daños por inundación). Busca luces de advertencia. Las luces de advertencia del tablero de instrumentos podrían indicar la necesidad de realizar reparaciones costosas de emisiones o del motor. Mejor márchate.

Autos usados ​​que nos encantan

Estos vehículos cuentan con tecnología de seguridad comprobada, en particular AEB, AEB con detección de peatones, BSW y RCTW. Estas características eran estándar en todos los modelos, no solo en las versiones más caras. (El AEB para velocidad en carretera también era estándar en todos, excepto en el BMW X3). Cada uno de ellos también obtuvo las mejores calificaciones en pruebas de choque y tiene una confiabilidad promedio o mejor. (Los resultados de confiabilidad de cada vehículo se muestran en orden de año del modelo). Nuestras selecciones van desde los modelos del año 2019 al 2022. Las versiones más nuevas de estos autos ofrecen una seguridad igual o mayor, pero la disponibilidad y los ahorros pueden ser más limitados, y la confiabilidad podría diferir.

A continuación, destacamos el último año de cada modelo seleccionado. Debajo de las calificaciones, presentamos el año o los años que mejor coinciden con nuestros altos estándares con el rango de precios de transacción para esos años, abarcando el precio más bajo para el año del modelo más antiguo hasta el precio más alto para el año del modelo más reciente que se muestra. Esos rangos de precios de transacción estaban actualizados hasta febrero de 2025. Los precios minoristas del modelo destacado, que se encuentran junto a la imagen del automóvil, se actualizan automáticamente.

Nota del editor: Este articulo también apareció en la edición de abril de 2025 de la revista Consumer Reports.

SUV compacto: Mazda CX-5

2020-2022 Mazda CX-5

One of the best SUVs in its size class and price range, the CX-5 has standard key safety features in addition to lane keeping assistance and adaptive cruise control. (BSW was optional on older models.) From 2013 through 2024, the CX-5 made the IIHS list of Top Safety Picks.

Average transaction price: $15,925-$25,150

SUV compacto: Nissan Rogue

2020-2021 Nissan Rogue

The Nissan Rogue has consistently been an IIHS Top Safety Pick, and it came with safety features that were optional on many other used SUVs in the same price range. It also has a quiet cabin and handles well compared with other SUVs in its class. A 2021 update brought many upgrades.

Average transaction price: $13,725-$23,000

SUV compacto PHEV: Toyota RAV4 Prime

2021-2022 Toyota RAV4 Prime

This plug-in hybrid came standard with BSW and RCTW, along with other key safety features, and performed well in our emergency handling tests. It also has 42 miles of electric-only driving range. On hybrid and gas-only models, BSW and RCTW were (and still are) optional.

Average transaction price: $30,550-$38,150

