Los mejores 10 autos de 2025

Estos son los 10 autos, SUV y camionetas que más sobresalieron en nuestras pruebas

By Jeff S. Bartlett

Comprar un auto nuevo puede ser emocionante, pero también abrumador. Hoy en día hay más de 260 modelos disponibles, cada uno con distintas características y especificaciones a considerar. Pero los Top Picks o mejores autos anuales de CR pueden ayudarte a tomar una decisión inteligente.

Cada vehículo en nuestra lista obtuvo resultados excepcionales en el desempeño durante las pruebas en carretera y de seguridad. También tomamos en cuenta la confiabilidad prevista y el nivel de satisfacción de los propietarios. Además, todos los Top Picks incluyen de fábrica frenado automático de emergencia (AEB) a baja velocidad con detección de peatones, así como para carretera a velocidades más altas, características esenciales que no pueden faltar en tu próximo auto.

Hemos seleccionado modelos de categorías populares, desde autos compactos hasta SUV medianos de lujo. La lista de este año incluye cuatro híbridos, tres vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV) y un vehículo eléctrico.

Subaru y Toyota dominan nuestra lista con modelos prácticos y atractivos. Varios de los Top Picks del año pasado vuelven a estar entre los mejores de nuestra lista, pero también le damos la bienvenida a nuevos modelos como el Nissan Sentra.

Continúa leyendo para ver qué autos, SUV y camionetas recibieron altos honores al ser reconocidos como los mejores de 2025.

Auto pequeño: Nissan Sentra

Photo: Nissan

El Nissan Sentra ofrece un valor excepcional. Viene con más funciones de seguridad activa de serie que algunos de sus competidores más caros y obtuvo una excelente calificación en nuestras pruebas de carretera por su manejo cómodo, ágil, su gran ahorro de combustible y un interior relativamente espacioso. Los controles son intuitivos, las interfaces de infoentretenimiento y clima son fáciles de usar. Nissan también incluye ahora tres cambios de aceite gratuitos durante los primeros dos años. En resumen, el Sentra es una prueba de que todavía se puede encontrar un auto nuevo y bien equipado por menos de $25,000. Si buscas acabados más elegantes como asientos de piel, hay varias opciones adicionales disponibles.

Auto mediano: Toyota Camry

Photo: Toyota

Toyota rediseñó el Camry para 2025. Estas mejoras en áreas clave convierten a este popular y eficiente sedan en una opción clara para que regrese a nuestra lista de Top Picks. Sigue siendo cómodo, práctico y fácil de usar, incluye el sistema de infoentretenimiento más actual de la marca y un interior elegante con superficies suaves al tacto. El Camry ahora se ofrece únicamente como híbrido y, según lo que vimos en nuestras pruebas, su desempeño es algo positivo. Es aún más divertido para manejar, logrando un equilibrio perfecto entre manejo ágil y una conducción suave. Su motor híbrido ahora ofrece 17 hp más que la generación anterior, y mejoró su eficiencia, alcanzando 48 mpg en nuestras pruebas. Como beneficio adicional, la tracción en las cuatro ruedas está disponible en todos los modelos.

SUV subcompacto: Subaru Crosstrek

Photo: Subaru

El Subaru Crosstrek está diseñado tanto para recorridos en la ciudad como para aventuras por la naturaleza. Ofrece un manejo cómodo, buen rendimiento de combustible, tracción en las cuatro ruedas de serie y una altura al suelo elevada que le permite recorrer caminos más difíciles. Es fácil entrar y salir del vehículo. Los asientos, tanto los delanteros como los traseros, son cómodos y brindan un buen soporte, y los controles manuales y de pantalla son, en su mayoría, fáciles de usar. Para 2025, solo el modelo básico mantiene el motor de 152 hp y 2.0 litros de cuatro cilindros, que se siente un poco limitado. Todos los demás modelos cuentan con un motor más potente de 182 hp y 2.5 litros de cuatro cilindros, que nos gusta más. El paquete EyeSight con funciones de seguridad activa y asistencia al conductor viene de serie en el Crosstrek. Sin embargo, la advertencia de punto ciego (BSW) y la alerta de tráfico cruzado trasero (RCTW) solo están disponibles en versiones superiores. Una versión 2026 híbrida (no enchufable) debutará durante el otoño, con más potencia y mejor economía de combustible.

SUV compacto: Subaru Forester

Photo: Subaru

El Subaru Forester, que durante mucho tiempo fue una opción práctica entre los SUV compactos, fue rediseñado para 2025 y ahora es mejor que nunca. El cambio de imagen trajo mejoras en todo el interior, sin cambiar la fórmula exitosa que ha hecho de la Forester un modelo habitual entre los Top Picks de CR. Sigue siendo más espacioso de lo que parece, con fácil acceso, gran visibilidad, un manejo cómodo, una excelente economía de combustible y tracción en las cuatro ruedas de serie. Además, ahora ofrece una cabina más silenciosa y más espacio de carga que el modelo anterior, dos mejoras que son bienvenidas. El motor de cuatro cilindros ganó algo de torque, lo que le da al Forester un poco más de potencia, y su eficiencia aumentó en un mpg, logrando un consumo total de 29 mpg. (Más adelante en el año se unirá una versión híbrida).

SUV de bajo consumo de combustible: Toyota RAV4 PHEV

Photo: Toyota

Este SUV híbrido enchufable compacto (antes conocido como Prime) es la mejor versión del popular Toyota RAV4. Es una gran opción para los conductores que buscan un buen desempeño (con 302 caballos de fuerza, este modelo acelera rápidamente de 0 a 60 mph en solo 6.3 segundos) y eficiencia. Su mayor ventaja es su batería recargable que permite una autonomía eléctrica de hasta 42 millas. Se puede recargar por completo en solo 2.5 horas con un cargador de 240 voltios en casa o en 12 horas con un enchufe doméstico de 120 voltios. Como ventaja adicional, nos gusta que el PHEV ofrece una conducción más cómoda que otras versiones del RAV4 y además, la advertencia de punto ciego (BSW) viene de serie. Aunque el RAV4 Hybrid es una excelente opción, el PHEV se siente como un vehículo de calibre superior.

SUV mediano: Toyota Highlander Hybrid

Photo: Toyota

El Toyota Highlander Hybrid es un modelo único entre los SUV medianos: combina tres filas de asientos con una eficiencia de combustible comparable a la de los SUV compactos más eficientes. Con tracción en las cuatro ruedas de serie, alcanzó un consumo de 35 mpg en nuestras pruebas. Eso es suficiente para hacer un viaje épico por carretera de casi 600 millas antes de tener que llenar el tanque. (Si la mayoría de esas millas son en carretera, puede alcanzar hasta 41 mpg). En el camino, los pasajeros disfrutarán de los cómodos asientos traseros y de una conducción suave, mientras que el conductor apreciará el manejo ágil y la amplia gama de características de seguridad activa. Este modelo, ganador recurrente de nuestros Top Picks, sigue siendo una opción inteligente y versátil. (Si buscas eficiencia pero más espacio, el aún más grande Grand Highlander Hybrid es una alternativa a considerar).

SUV compacto de lujo: Lexus NX350h y NX450h+

Photo: Lexus

Lexus ofrece mucho en este SUV compacto. El bien equipado NX tiene un interior que consentirá a sus ocupantes con detalles de lujo, como asientos acolchonados y un sistema de infoentretenimiento fácil de usar, aunque los controles de clima solo están disponibles en la pantalla táctil. Las versiones híbridas son las mejores. Ambas ofrecen una conducción suave pero estable, dirección rápida y manejo ágil. El NX350h es un híbrido tradicional que logra un impresionante rendimiento de 38 mpg en total. Para obtener la máxima eficiencia, el híbrido enchufable NX450h+ ofrece una autonomía eléctrica de 37 millas y, una vez que se agota la batería, obtiene un buen rendimiento de 35 mpg solo con gasolina. (El tiempo de recarga es de aproximadamente tres horas usando un cargador de 240 voltios).





SUV mediano de lujo: BMW X5 y X5 PHEV

Photo: BMW

Todo en el BMW X5 sugiere “lujo”. Este vehículo versátil cuenta con una cabina excepcionalmente silenciosa y acabados de alta calidad, que incluyen asientos cómodos ideales para viajes largos. Potente y eficiente, el X5 básico ofrece una aceleración rápida (de 0 a 60 mph en seis segundos) y un rendimiento de 23 mpg en total, uno de los mayores ahorros de combustible en su grupo. La versión híbrida enchufable mejora esta eficiencia con una autonomía eléctrica de hasta 39 millas, lo que supone un ahorro real en costos de energía para los conductores que viajan principalmente de forma local y tienen fácil acceso a estaciones de carga. Una vez que se agota la batería, el PHEV obtiene 21 mpg. Con cualquiera de los dos trenes motrices, la suspensión bien afinada ofrece una conducción estable y un manejo ágil que inspira confianza, lo que distingue aún más al X5 de otros vehículos de lujo en su clase.





Vehículo eléctrico: Tesla Model Y

Photo: Tesla

El Tesla Model Y, un SUV eléctrico, comparte muchas virtudes con su hermano, el sedán Model 3: una buena autonomía, un rendimiento impresionante y acceso a la extensa red de Supercharger de Tesla. Pero el diseño de carrocería hatchback del Model Y le da una ventaja, con más espacio interior y de carga que el Model 3. La aceleración es sorprendente, con una respuesta instantánea a cualquier velocidad. La dirección rápida y la suspensión firme hacen que el vehículo se sienta estable cuando pasa por curvas. Combinadas, estas características dinámicas hacen que se maneje más como un auto deportivo que como un SUV. La cabina, despejada y sin un panel de instrumentos tradicional, tiene un diseño moderno; sin embargo, acceder a funciones de uso común como el audio y los controles de clima a través de la gran pantalla central puede distraer un poco, al igual que los controles en el volante. En general, este vehículo ecológico es tan práctico como divertido. Existe también disponible un modelo actualizado que promete una conducción más cómoda y una cabina más silenciosa.

Camioneta pequeña: Ford Maverick y Maverick Hybrid

Photo: Ford

La Maverick es una camioneta pequeña, divertida y económica, perfecta para un viaje rápido a la ferretería, como para ir al trabajo o para una escapada de fin de semana con tus amigos. A pesar de su tamaño, el interior es bastante cómodo, con fácil acceso, controles simples y buen espacio para pasajeros. El motor turboalimentado de cuatro cilindros y 250 hp es bastante ágil, con un rendimiento de 23 mpg en total. La versión híbrida de 191 hp de esta camioneta es la verdadera atracción: nuestro modelo de tracción delantera logró un impresionante rendimiento de 37 mpg en nuestras pruebas. (Para 2025, también estará disponible una versión híbrida con tracción en las cuatro ruedas). La Maverick incluso ofrece una conducción sorprendentemente suave para ser una camioneta, y su tamaño compacto hace que sea fácil de maniobrar. En general, esta camioneta que ha sido actualizada es una opción atractiva frente a muchos de los modelos grandes y costosos que hay disponibles hoy en día.





Glosario de términos de seguridad: (AEB) frenado automático de emergencia; (BSW) advertencia de punto ciego; (LDW) advertencia de salida de carril; (LKA) asistencia para mantenerse en el carril; (RCTW) alerta de tráfico cruzado trasero.

Nota del editor: Este artículo también se publicó en la edición de abril de 2025 de la revista Consumer Reports.

