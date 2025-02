Padre de Lindsay Lohan detenido por presunto caso de violencia doméstica

Michael Lohan, padre de la actriz Lindsay Lohan, ha sido arrestado en Texas tras ser acusado de un nuevo episodio de violencia doméstica en contra de su exesposa, Kate Major.

De acuerdo con el informe de la Oficina del Sheriff del Condado de Harris, la detención se produjo después de que Major denunciara un incidente ocurrido días atrás en su residencia.

Según The Independent, el testimonio de la víctima indica que Lohan la habría “tirado de una silla”, lo que le causó lesiones visibles. Al acudir a un centro médico, Major notó la presencia de su expareja en el estacionamiento y temiendo que la estuviera siguiendo, decidió alertar a las autoridades. Tras recibir el llamado al 911, los agentes intervinieron en el caso y procedieron a su arresto sin resistencia.

Michael Lohan, quien enfrenta cargos por “violencia continua contra la familia”, fue trasladado a una cárcel local y se le impuso una fianza de $30,000 dólares para recuperar su libertad mientras avanza el proceso legal. No es la primera vez que el padre de la estrella de Chicas Pesadas es acusado de este tipo de delitos. En 2020, también fue detenido por un altercado físico con Major en Southampton, Nueva York.

Por su parte, Lohan se defendió de las acusaciones y aseguró que todo se trata de “una trampa”. En declaraciones recogidas por TMZ, insistió en su inocencia y afirmó que cuenta con pruebas para desmentir los hechos. “Ella me tendió una trampa. Dijo que la estaba acosando, cuando eso no funcionó, dijo que la empujé, lo cual es una mentira. No solo mis hijos atestiguarán, sino que tengo un video”, declaró.

La relación entre Michael Lohan y Kate Major ha estado marcada por conflictos legales y denuncias de violencia doméstica a lo largo de los años. En 2018, Major solicitó el divorcio y luchó por la custodia de sus dos hijos, Landon y Logan, tras varios episodios de enfrentamientos públicos.

Hasta el momento, Lindsay Lohan no ha emitido comentarios sobre la situación de su padre. La actriz, quien alcanzó la fama en los años 2000 con Disney, ha mantenido un perfil bajo respecto a los problemas legales de su familia.

