A pesar de las especulaciones de ruptura con Jennifer Lopez, Ben Affleck muestra su anillo de casado

En medio de los rumores de un inminente divorcio, Ben Affleck se aseguró de mostrar su anillo de bodas, mientras salía de su oficina en Los Ángeles, California, el martes por la noche. Este hecho, podría significar una posible reconciliación entre él y Jennifer Lopez.

De acuerdo a la información recabada por Page Six, el actor de ‘Argo’ no portó su alianza de bodas en semanas anteriores. El sábado, fue capturado con su hija, Violet en Tasty Noodle House en Los Ángeles y no tenía consigo el anillo.

Todo ocurre mientras que Jennifer Lopez fue vista en Francia por la París Fashion Week y, antes de eso, pasó por Italia y disfrutó de unas pequeñas vacaciones.

Al salir de su oficina, el actor lucía un traje de color azul marino con una camisa blanca abotonada. A su vez, sostenía una bolsa de color negro en su lomo mientras se dirigía a un estacionamiento.

Ben Affleck proudly flashes his wedding ring in LA amid marital woes with wife Jennifer Lopez https://t.co/kyunvNdoIO pic.twitter.com/ZsD3CqDZdj — Page Six (@PageSix) June 27, 2024

¿Un divorcio inminente?

A lo largo de este mes, han salido numerosos informes que aseguran que la separación entre los famosos es un hecho, pero ninguno de los dos ha confirmado o desmentido este rumor.

Todas las especulaciones iniciaron después de que Jennifer Lopez canceló su gira mundial, después apareció un reporte que confirmaba que estaban vendiendo su casa conyugal en California por un monto superior a los $65 millones de dólares.

Affleck de 54 años, se está quedando en una casa de alquiler en Brentwood, California y Jennifer López está viajando.

Pese a todos los rumores sobre su relación, la pareja se ha dejado ver en público en la graduación del hijo del actor, Samuel. La intérprete de ‘El Anillo’, lució un vestido de color blanco, el cual realzaba su figura.

Además de eso, la protagonista de ‘Selena’ aprovechó el Día del Padre para felicitar a su esposo, a quien llamó “su héroe”.

Sin embargo, en ese día festivo Affleck fue visto con su exesposa, Jennifer Garner, con quien comparte tres hijos. Según diferentes medios de comunicación, Garner está ayudando al actor a enfrentar sus problemas matrimoniales y se comporta como una verdadera amiga.

Un día antes de esa festividad, Daily Mail publicó un artículo en el que aseguró que Lopez “había hecho lo posible por salvar a su matrimonio”.

Una fuente le dijo al diario: “Jenny ya ha tenido suficiente y lo ha intentado de verdad, pero no puede hacer más. No mejora, está empeorando”.



Los dos famosos se casaron en el 2022 en una fiesta en Las Vegas, Nevada. Eso, después de que se comprometieron por segunda vez. En esa ocasión, el actor sorprendió a la cantante con un anillo de color rosa de 6,1 quilates de Harry Winston.

Su historia de amor enloqueció al mundo, por todo el tiempo que esperaron para reencontrarse, ya que se separaron en 2003.

