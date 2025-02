Cómo reducir el costo de tu seguro de auto

Ahorrar es posible si revisas tu póliza actual. Aquí tienes las estrategias clave y el mejor momento para cambiar de aseguradora.

By Benjamin Preston

Es probable que hayas notado un aumento en tu prima anual de seguro de auto en los últimos años. A la mayoría de las personas les ha pasado. Solo en 2024, según Bankrate, la prima anual para un conductor promedio aumentó un 26%, superando los $2,500.

Hay varios factores que contribuyen a este aumento de precio. El número de lesiones y muertes por accidentes de tráfico sigue siendo alto, al igual que los costos legales asociados. Además, varias zonas del país están experimentando fenómenos climáticos más severos, como inundaciones e incendios forestales, que pueden causar daños en los autos. Para empeorar las cosas, el costo de las reparaciones está cerca de su máximo histórico. Sin embargo, hay medidas que puedes tomar para evitar que estos problemas aumenten el costo de tu seguro. Sigue leyendo para descubrir las mejores formas de ahorrar en tu seguro de auto.

Revisa tu póliza

Cambios importantes en la vida, como los que mencionamos aquí, afectan la cobertura que necesitas. Ajustar tu póliza según tu situación podría reducir tu prima.

Estas manejando menos

La mayoría de las compañías de seguros toman en cuenta las millas recorridas anualmente para calcular el costo del seguro, informarle a tu aseguradora que ahora manejas menos millas puede ahorrarte dinero. Por ejemplo, recorrer menos de 10,000 millas al año, podría ahorrarte un promedio de $116 en tu prima anual.

Tu familia ha cambiado

Tener a un adolescente dentro de tu póliza aumenta el costo de tu seguro: los conductores de 16 y 17 años tienen más probabilidades de verse involucrados en un accidente en comparación con cualquier otro grupo. Por lo tanto, si tu hijo adolescente ya no maneja tu auto o se ha ido de casa, remuévelo de tu póliza. Hacerlo podría ahorrarte entre $1,500 y $2,000 al año, en promedio, según el Insurance Information Institute. Del mismo modo, si te has casado o divorciado, o has tenido una pérdida en la familia, asegúrate de que tu póliza refleje estos cambios.

Tus bienes han crecido

Si eres responsable de un accidente, la cobertura de responsabilidad civil de auto cubre los costos relacionados con lesiones o muertes de pasajeros en otros vehículos, así como los daños a otros vehículos y propiedades. Si tienes bienes significativos (una casa, otras inversiones), la cobertura mínima de responsabilidad civil requerida por la mayoría de los estados podría no ser suficiente para protegerlos. En Nueva York, si la póliza de un conductor solo cumple con el requisito mínimo de responsabilidad del estado y causa un accidente en el que tres personas tienen facturas médicas de $50,000 cada una, el conductor estaría cubierto solo por $25,000 de cada factura, y sería responsable personalmente de los otros $75,000 restantes. Las personas lesionadas pueden reclamar cualquiera de tus bienes. CR recomienda aumentar la cobertura de responsabilidad civil a $100,000 por persona, $300,000 por incidente por lesiones o muerte, y $100,000 por daños a la propiedad.

Busca más ahorros

Una vez que hayas determinado los detalles de la cobertura que necesitas, busca otras maneras de reducir costos.

Aumenta tu deducible

Ahorro potencial: $509–$636 por año*

Seguramente sabes que un deducible más alto reduce tu prima, pero te sorprendería cuánto. En promedio, aumentarlo de $500 a $1,000 puede reducir tu prima entre un 20% y un 25%.

Elimina la cobertura por colisión

Ahorro potencial: $300–$800 por año

El seguro de colisión cubre los gastos de reparación o reemplazo de tu auto si se daña en un accidente. Esto incluye colisiones con otros vehículos, accidentes de un solo auto y choques en los que el conductor se da a la fuga. A medida que tu automóvil va perdiendo valor con el tiempo, puede que ya no valga la pena pagar por esta cobertura. CR recomienda eliminar la cobertura de colisión cuando tu prima sea más del 10% del valor del vehículo. Ese valor depende de las millas recorridas, su antigüedad y el desgaste general que tenga. Puedes consultar el valor específico de tu modelo en CR.org/tradein.

Combina el seguro de auto y vivienda

Ahorro potencial: $382 al año

Algunas compañías de seguro te ofrecen un descuento si compras tanto el seguro de tu auto como el de tu hogar con ellos. Pregunta por los descuentos disponibles.

Toma un curso de manejo defensivo

Ahorro potencial: $254 al año

Algunas aseguradoras ofrecen un descuento si tomas un curso de manejo defensivo cada cierto tiempo. Muchos de estos cursos se pueden hacer en línea y los costos varían. En Nueva York, por ejemplo, los conductores pueden recibir un descuento del 10% en su seguro después de tomar un curso de manejo defensivo aprobado por el estado que cuesta $25 y dura aproximadamente 5 horas, una vez cada tres años.

*Los cálculos están basados en números de 2024 recopilados por Bankrate y en información del Insurance Information Institute.

Compara precios

Comienza por pedirle a tu aseguradora que actualice tu plan según los cambios que estás implementando: manejando menos, pagando un deducible más alto, etc. Una vez que te hayan dado un nuevo precio, sigue los consejos a continuación para comunicarte con otras aseguradoras y ver si pueden ofrecerte algo mejor. Según la encuesta de 2024 de CR realizada a más de 40,000 estadounidenses con seguro de auto es probable que encuentres ahorros significativos de esta manera. Los encuestados que cambiaron de aseguradora vieron un ahorro anual promedio de $461.

Revisa sitios de comparación

Existen varios servicios en línea que te permiten obtener y comparar cotizaciones de varias compañías de seguros de auto. Chuck Bell, director de programas de defensa de derechos de CR, dice que sitios como Experian, Jerry, Policygenius, Way y The Zebra, son confiables y bastante completos. Evita sitios como CarInsurance.com, EverQuote, Insurance.com, Insure.com y QuoteWizard. Estos sitios son conocidos por vender la información personal de los usuarios a las compañías de seguros y corredores, por lo que compartir información con ellos puede provocar llamadas, correos electrónicos y mensajes de texto no solicitados.

Consulta con un agente independiente

Los agentes de seguros independientes ofrecen acceso a aseguradoras más pequeñas y regionales que no siempre aparecen en los sitios de comparación más conocidos. Estas compañías pueden ofrecer planes específicos para la región que pueden tener un mejor valor en general y además, podrían ofrecer un mejor servicio al cliente que los proveedores nacionales más grandes. Puedes encontrar a este tipo de agentes en el sitio web del Independent Insurance Agents & Brokers of America, pero preguntar a conocidos es una de las mejores formas de encontrar a uno de confianza.

Considera una aseguradora mutua

Las compañías de seguros mutuos son propiedad de sus asegurados y, por lo general, ofrecen lo que se conoce como pólizas de dividendos. Las primas pueden costar lo mismo que los planes estándar, pero ofrecen reembolsos anuales cuando la empresa tiene un buen desempeño financiero. NJM, State Farm Mutual y USAA operan de esta manera. Amica, una de las aseguradoras mejor calificadas en las evaluaciones de CR, ofrece una póliza de dividendos con un reembolso anual a los asegurados de entre el 5% y el 20%, lo que equivale a un ahorro promedio de entre $127 y $508.

Consulta las calificaciones de CR

Una vez que hayas recibido cotizaciones de varias aseguradoras, revisa nuestras calificaciones para identificar las mejor calificadas. Ten en cuenta factores que van más allá del precio. Una aseguradora con tarifas bajas podría tener un mal historial en el manejo de reclamos, que también es importante.

¿Reducirá el monitoreo del conductor tus costos?

Muchas aseguradoras ahora ofrecen un descuento si te inscribes en un programa de telemática, que rastrea cómo manejas (recopilando datos como velocidad, frenado, hora y ubicación) a través de una aplicación de teléfono inteligente o un dispositivo que se conecta a tu auto. Si tu aseguradora te considera un conductor seguro, podrías obtener grandes ahorros, alrededor de $1,000 al año, aunque la mayoría de las personas ahorran unos $250. Si a la aseguradora no le gusta lo que ve, tu prima también podría aumentar.

Antes de aceptar la telemática, hazte estas preguntas: ¿Qué datos se utilizan para calcular mi descuento? ¿Cómo se analizan? ¿Se utilizarán de otras maneras? Si te preocupa mantener tus datos completamente seguros, tal vez los posibles ahorros no valgan la pena.

Nota del editor: Este artículo también se publicó en la edición de abril de 2025 de la revista Consumer Reports.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2025, Consumer Reports, Inc.