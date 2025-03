Para David Faitelson sería una vergüenza que Memo Ochoa juegue el Mundial 2026

Después de la polémica que generó la ausencia de Guillermo Ochoa en la lista de la selección de México para la Nations League, una de las voces más críticas contra el cinco veces mundialista, como lo es David Faitelson, señaló que sería una vergüenza que el guardameta sea convocado para el Mundial 2026.

El controvertido comunicador, dio estas declaraciones dentro del contexto de que Memo Ochoa está luchando por acudir a su sexto mundial con 39 años, lo que cual fue rechazado completamente por Faitelson.

“Para mí sería una vergüenza absoluta llevar a Guillermo Ochoa solo para que cumpla con el deseo de ser el único futbolista en la historia con seis campeonatos mundiales”, expuso el citado analista, quien aseguró que en caso de que Ochoa sea tomado en cuenta en la lista final demostraría un atraso en el desarrollo de los demás porteros de México.

Faitelson también destacó que conforme ha avanzado el tiempo desde el Mundial de Qatar 2022 cuando se planteó la aspiración de Memo Ochoa de jugar el Mundial 2026 para sumar seis eventos de esta magnitud en su carrera después de que en Alemania 2026 fue convocado por primera ocasión.

“El otro día me decía nos decía Javier Aguirre, que le daba un papel muy bajo al tercer portero en los Mundiales, dice que toma un papel un poquito más de acompañante en el tema de estar con los compañeros, de colaborar, en la en darle algún consejo al portero titular”.

El integrante del staff de TUDN reconoció que la experiencia de Memo Ochoa no se puede negar y que su aporte para ir preparando y apoyando a los porteros mundialistas sería invaluable: “Ha pasado por ahí hasta Jorge Campos, de acuerdo, pero yo creo que él, al voltear a ver a Rafael Márquez, dice ‘Le puedo ayudar a Márquez a preparar un portero para el 2030’, un chico que vaya tomando experiencia, que vea un Mundial de futbol gol, que vea cómo es los entrenamientos, la presión, el público, los estadios”, precisó.

Empero, Faitelson en todo momento mostró su desacuerto de que se considere a Ochoa para la justa mundialista y no por alguna cuestión personal, pero dijo que ir a un Mundial se debe priorizar el crecimiento deportivo de los porteros por encima de un hecho histórico del exportero del América.

“Y ahí podría optar por llevar a un jugador como Moreno del Pachuca, que ha llamado en este momento o Sánchez, del Atlético de San Luis”, expuso David, en la emisión de Tercer Grado donde se analizó la lista de 23 convocados de Javier Aguirre para encarar la Nations League.

En otras declaraciones, el exportero de la selección de México y del Necaxa Adolfo Ríos también expuso que solo de ser necesario debería acudir Guillermo Ochoa al Mundial 2026, de lo contrario debería dejar el sitio para un portero con más proyección.

“No tengo duda que Memo siga siendo un profesional, él tomó una decisión muy complicada cuando estaba en el América y no le estaba yendo muy bien y me llamó para consultarme si debía aceptar la oferta del Ajaccio y le dije que si, que por asunto de salud mental, de emociones, tendría que irse y aunque no era un equipo grande, habría que tratar de abrir esa puerta”.

Y añadió que: “Porque ha sido el único portero de México en Europa. Ahorita es un histórico. Está bien que tenga esa ambición futbolística, pero mientras pueda rendirle el aspecto físico que le pueda permitir competir por un puesto para un Mundial. Yo no lo llevaría como apoyo, sino es para competir, entonces no lo llevaría. De ninguna manera lo llevaría como entrenador de porteros, aunque él apareciera en la banca”, finalizó su exposición Adolfo Ríos.

