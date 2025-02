Grave error de Memo Ochoa impide el triunfo de su equipo y le cuesta dos puntos

Este domingo Memo Ochoa pasó un momento oscuro en el partido de su equipo del AVS contra el Rio Ave FC, cuando cometió un grave error en el gol que le dio el empate al rival y que le costó 2 puntos a su equipo en la liga de Portugal.

Durante el encuentro en el que el AVS visitó al Río Ave como parte de la fecha 22 de la Primeira Liga, Ochoa y compañía no obtuvieron el resultado esperado, ya que el punto producto del 1-1 final no les ayuda mucho en su lucha por el no descenso, ya que se quedaron cortos para salir de la zona roja.

Con este resultado, el AVS llegó a 19 puntos y se mantiene en el puesto 16 de la tabla general, el cual, junto con el 17 y 18 descienden tras el final de la campaña. El club donde milita el mexicano necesitaba al menos un punto más para ascender un peldaño e intercambiar lugares con el Estrela Amadora que está en el 15 con 20 unidades.

Aunque no todo son malas noticias para el AVS, ya que al sumar rompieron una racha de dos derrotas consecutivas, para Paco Memo sí, ya que fue el vilano del encuentro al minuto 62, cuando el partido se encontraba 0-1 a favor de su equipo, luego del tanto del ecuatoriano John Mercado al minuto 32.

En la jugada del empate, tras un tiro de castigo que parecía fácil de controlar para el arquero, Ochoa regaló el balón a su rival a dos metros de la portería, ya que no lo despejó o sujetó correctamente y le dejó la bola muerta a Ege Tiknaz quien solo tuvo que empujar el balón con la cabeza al fondo de la red.

Memo Ochoa cumplió 21 años como arquero de Primera División



Lástima que no lo pudo hacer de la mejor forma en el partido de hoy con el AVS



Quiero pensar que la gorra lo perjudicó pic.twitter.com/qqV3acnbbi — Jonatan Peña (@Jonatan_Pena) February 16, 2025

Llamó la atención que el cancerbero azteca utilizó una gorra debido al fuerte sol que le daba de lleno en el rostro y quería evitar que el astro rey lo fuera a deslumbrar en alguna jugada.

Sin embargo, es posible que esta gorra le hubiera limitado la visión en el cobro del tiro libre, puesto que no está acostumbrado a jugar con este accesorio. De cualquier forma, la acción le costó dos puntos a su equipo.

Durante el encuentro entre el Rio Ave y el AVS, el guardameta mexicano Guillermo Ochoa uso una gorra en el juego debido al fuerte sol que se presentó en el Estadio do Rio Ave. pic.twitter.com/7zQtTa6zlP — Victoriosos (@victoriososomos) February 16, 2025

Este error le podría costar la titularidad a Ochoa, ya que se dio en el debut del nuevo entrenador del AVS Rui Ferreira, quien llegó esta semana para sustituir a Daniel Ramos, y con la acción podría perder la confianza en el mexicano.

Eso lo sabremos el próximo domingo 23 de febrero en el siguiente encuentro del AVS, cuando reciban al Sporting de Lisboa, líder de la competencia con 52 puntos

