Christian Nodal opina sobre las críticas a su matrimonio con Ángela Aguilar

Christian Nodal y Ángela Aguilar no dan cabida a que los dimes y diretes afecten su relación, así lo dejó saber el cantante de regional mexicano durante una entrevista en la que abordó el ‘hate’ que han recibido como resultado de su romance. ¿Qué otros detalles reveló? Sigue leyendo para enterarte.

A casi un año de su inesperado matrimonio con la integrante de la dinastía Aguilar, el intérprete de “Botella tras botella” optó por sincerarse sobre cómo es que él y su esposa reciben las críticas de las que son blanco en redes sociales.

Con la personalidad frontal que lo caracteriza, Nodal afirmó que las redes sociales se han convertido en un vertedero de críticas que no están dispuestos a escuchar y dejar que afecten su relación.

“De eso va todas las redes sociales actualmente, creo que la libertad de expresión se confunde con otras cosas, y al final del día lo bonito es irse a dormir a la cama tranquilo, con la consciencia tranquila, creo que eso es lo que vale la pena“, expresó el famoso durante su charla para el programa N+.

Asimismo, el cantante multipremiado recalcó que lo más importante es que su círculo cercano se encuentre bien y tenga buena comunicación. De ahí que los discursos de terceros no tienen cabida en su día a día.

“Yo trato de amar a toda la gente que me rodea, y me aman muy bonito también, entonces, mientras el núcleo esté sólido, no importa qué pase detrás de las capas de lo que la gente se pueda imaginar“, complementó el mexicano.

Con estas declaraciones, Christian Nodal manda a callar los dimes y diretes que se han generado en torno a una supuesta crisis matrimonial con Ángela Aguilar motivada por su larga lista de actividades profesionales.

