Al mexicano le cuesta llegar a Alemania por culpa de su mentalidad, según Ricardo Osorio 

El fútbol alemán está catalogado como una de las cinco ligas top de Europa. Junto a Francia, España, Inglaterra e Italia, la Bundesliga está dentro de la élite del Viejo Continente. Son pocos los mexicanos que han llegado a ese torneo, uno de ellos fue Ricardo Osorio.

El exdefensor mexicano jugó para el VfB Stuttgart para el año 2006. El polivalente futbolista azteca jugó 101 partidos en este club en los que pudo anotar un gol y conceder 7 asistencias. Osorio estuvo muy cerca de llegar a los 8,000 minutos jugados con el conjunto alemán.

Pero Ricardo Osorio explicó las dificultades de jugar en la Bundesliga. Existe una mayor exigencia jugar en un fútbol de primer nivel como el alemán. Osorio recordó que no había mucha “permisividad” para tener un mal partido. Siempre había un jugador en la banca que aprovechaba los partidos deficientes de los titulares.

“Jugar en la Bundesliga no es nada fácil, todos los días estás jugándote tu titularidad, eso es lo que no hemos entendido. ‘Dio un partido malo, no pasa nada’, en la Bundesliga juegas un partido malo y ya estás pensando que al siguiente partido vas a la banca… tienes que mejorar día con día y eso es lo que nos ha faltado a los mexicanos”, dijo Osorio en unas declaraciones recopiladas por Récord.

'Es una Liga muy difícil'



Ricardo Osorio, exseleccionado nacional que alcanzó la gloria en la Bundesliga con el Stuttgart, recordó su paso por el futbol alemánhttps://t.co/cveMBLtgoK — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 17, 2025

La mentalidad del futbolista mexicano

Varias personalidades del fútbol azteca han mencionado las dificultades de los jugadores mexicanos para adaptarse a un terreno fuera de su “zona de confort”. Esto ha hecho que cada vez haya menos representantes mexicanos en la élite del fútbol de Europa.

“Solo ocho mexicanos han ido a la Bundesliga, desafortunadamente no han ido más por la mentalidad. Nos falta mucho el trabajo, entender las fuerzas básicas. Hoy por todo lo que he visto hay un bache enorme en el fútbol, no nada más en México, a nivel mundial”, explicó.

A diferencia de otros países, el fútbol alemán no es un destino habitual para los jugadores mexicanos. Han sido pocos los futbolistas que han podido jugar en la Bundesliga. Los únicos jugadores que ha podido estar en primera división son Chicharito Hernández, Marco Fabián, Aaron Galindo, Andrés Guardado, Ricardo Osorio, Pável Pardo, Francisco Rodríguez y Carlos Salcedo.

