Representante Luz Rivas revela que su mamá teme a redadas de ICE: “Carga su pasaporte”

La representante Luz Rivas, del Distrito 29 de California, reconoce que las operaciones de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han desatado miedo incluso entre hispanos que son ciudadanos estadounidenses, como su mamá, quien decidió portar su pasaporte incluso para ir al supermercado.

“Reaccioné [sobre las operaciones] cuando fui a casa y mi mamá me dijo que se está cargando su pasaporte americano, porque ella se hizo ciudadana hace como 30 años”, compartió en entrevista en el marco de la Conferencia Demócrata Issues 2025. “Tiene miedo y es mi mamá, ¿verdad? Me dijo: ‘Aquí estoy cargando mi pasaporte en la bolsa por si acaso estoy en la tienda y me preguntan […], no quiero que me lleven’”.

Rivas inició en enero su primer periodo como congresista federal, pero no es una improvisada, tiene amplia experiencia como legisladora, ya que fue parte de la Asamblea Estatal de California durante seis años, donde logró más de $70 millones de dólares en fondos estatales para proyectos de infraestructura, educación y salud en el Valle de San Fernando.

También fundó DIY Girls, una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a las niñas a interesarse a proyectos de tecnología y la ingeniería.

La representante, según el perfil de su cuenta oficial como representante federal, creció en Pacoima, donde fue criada por una madre soltera, es ingeniera, pero tiene una maestría en Educación en la Universidad de Harvard.

Muchas gracias por este diálogo con nosotros, que es muy importante sobre todo hacerlo en español, porque hay mucha gente que pues no habla inglés y es importante que también sepa que este mensaje les puede llegar de algún modo. Justamente quiero empezar con esa pregunta relacionada con el lenguaje. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para oficializar el inglés como la lengua de los Estados Unidos, lo cual, bueno, muchos países tienen una lengua oficial, pero esto va más allá de que el país tenga la lengua oficial. La orden ya no obliga o empuja a dependencias a que puedan ofrecer la información en otros idiomas. ¿Cómo afecta esto a los que hablan solamente español o tienen un inglés muy limitado?

“Eso afecta mucho, especialmente a la comunidad latina, que se beneficia de tener los recursos y la información en español. No entiendo por qué mucha gente de este país piensa que tenemos que tener solamente un idioma oficial, muchos países en Europa, otros otras partes del mundo […] aprenden como cinco idiomas.

“Yo nací aquí en los Estados Unidos, soy hija de inmigrantes mexicanos. Y mi primer idioma fue el español y luego aprendí el inglés en la escuela. Y estoy orgullosa de poder comunicarme en dos idiomas. […] Esa orden en este tiempo nos pone 100 años en el pasado.”

En el caso de su oficina, por ejemplo, cómo va a buscar si hay alguna acción que está pensando en implementar para justamente atajar esta orden y no le afecte tanto a la gente.

“Mi oficina va a continuar dando información, especialmente en español. En la Comunidad que yo represento muchos que hablan a mi oficina, que necesitan ayuda, solamente hablan español y los que trabajan conmigo en mi oficina, ellos hablan español también. No vamos a parar de hacer eso.”

Es decir, una orden no detiene la vida diaria de las personas.

“Para mí no me va a afectar. ¿Es una orden para mí simbólica, ¿verdad? Porque no va a cambiar cómo yo hago mi trabajo.”

Luz es su primer período en el Congreso federal, pero usted tiene una larga historia en el en la política. Cuéntenos un poco, para que le recuerde a la gente lo que ha hecho.

“Sí, antes de esta posición. Yo fui legisladora en el estado de California, representando la misma comunidad que representó hoy, en el valle de San Fernando de Los Ángeles. Estuve en Sacramento, que es la capital de California […] más de seis años representando al valle de San Fernando, peleando por las comunidades ahí, especialmente inmigrantes en educación, especialmente en ciencia y tecnología, porque yo soy ingeniera. Y también para el medio ambiente, el cambio climático.”

Y ahora cuál va a ser la agenda que va a impulsar, ¿sería replicar ese trabajo que realizó a nivel estatal, para hacerlo a nivel federal?

“Sí voy a continuar con esas mismas prioridades aquí en el Gobierno federal, pero por todo lo que está pasando por lo que está haciendo la Administración de Trump.

“En estos dos meses ha estado enfocada en eso. Y también, pues las quemazones que pasaron en Los Ángeles también afectaron mucho y tuvimos que parar y trabajar juntos con los otros congresistas de la delegación de California, para ver cómo podemos ayudar al nivel federal.”

¿Y cómo fue el apoyo? Porque todavía, pues el impacto todavía sigue después de los incendios en California. ¿Cuál va a ser el apoyo que lograron?

“Todos juntos estamos apoyando también al Gobernador Newsom en los fondos. […] Los Ángeles necesita fondos del Gobierno federal y el speaker verdad de la Cámara de Representantes [Mike Johnson] primero había dicho que va a haber condiciones por esos fondos. […] Condiciones que no tienen nada que ver con el desastre natural que pasó en Los Ángeles y por eso de primero estamos peleando. Esto es algo en que el Gobierno tiene que ayudar, el Gobierno federal tiene que ayudar a Los Ángeles sin esas condiciones.”

Ahora, ¿cuáles son los temas fundamentales que ustedes van a trabajar con el Caucus de Mujeres Demócratas?

“Pues la salud, el programa de Medicaid, porque si cortamos ese programa le afecta mucho a las mujeres […] que tal vez se quedan en casa para cuidar a sus hijos y también a sus papás, que necesitan ayuda. Normalmente eso es el trabajo de la mujer, en la familia, y por eso necesitan este acceso a la salud. Y en la educación para las niñas y muchos otros temas que tenemos que trabajar para la mujer.”

Las redadas de ICE, la representante Teresa Leger Fernández, de Nuevo México, había reportado que pues ICE estaba acosando a nativos americanos en Nuevo México, pero en California justamente se lanzó una plataforma de organizaciones para orientar a los inmigrantes que estuvieran, de algún modo, en riesgo de ser detenidos. Hay temor de que ICE esté ejecutado acciones con perfil racial, es decir, que se están yendo más por cómo se ve una persona para detenerla y preguntarle después si está o no legalmente en este país, ¿por qué debe de preocupar eso esa forma de actuar de la agencia?

“Es algo que me preocupa a mí mucho, especialmente en mi comunidad, que es mayoría latina. No todos son ciudadanos, hay muchos ciudadanos como yo. Yo nací en Los Ángeles [pero] me pueden preguntar a mí, ¿verdad?, solamente por porque soy latina. Y reaccioné cuando fui a casa y mi mamá me dijo que está cargando su pasaporte americano, porque ella se hizo ciudadana como hace 30 años. Y tiene miedo y es mi mamá, ¿verdad? Me dijo: ‘Aquí estoy cargando mi pasaporte en la bolsa, por si acaso estoy en la tienda y me preguntan, no quiero que me lleven’”.

¿Qué le sugiere a esta comunidad para poder, digamos, enfrentar una operación de ICE?

“Bueno, estamos tratando de promover cómo conocer sus derechos. Y en muchas organizaciones tienen como unas tarjetas que la gente puede saber sus derechos, porque si le tocan a la puerta, no tiene que contestar, ¿verdad? […] Todavía la gente tiene mucho miedo de eso. Hay rumores en la comunidad que ahí se está [ICE], aquí en este restaurant y hay mucho miedo. […] Las familias que yo conozco me han dicho tienen planes, porque también tienen hijos, ciudadanos [estadounidenses] y ellos [los padres] no tienen papeles y si se llevan a los papás, ¿con quién se van a quedar los hijos.”

La entrevista ocurrió cuando el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer (Nueva York), decidiera respaldar el plan presupuestal de los republicanos, para evitar el cierre de gobierno. Cambió todo el escenario Schumer, se le indicó a la representante Rivas. ¿Hay un diálogo real con los senadores demócratas? Eso complica mucho también el trabajo político que finalmente realizan los demócratas.

“Sí. […] Pues sí nos afecta al partido en la nación, ¿verdad? No van a decir son solamente los senadores […] va a decir los demócratas.”

