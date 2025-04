Horóscopo de hoy de Nana Calistar 04 de abril de 2025

Escorpión

No permitas que la monotonía o rutina destruyan lo que tanto te ha costado, si tienes pareja es momento de ir por más y no dejar que la relación se quede neutra. Vienen cambios muy buenos sobre todo con un viaje que realizarás en próximas fechas y el cual te va a salir como esperas. Amistades falsas y convenencieras donde quiera hay, no te tomes las cosas tan apecho y aprende a lidiar con esas personas las cuales solo buscan hacerte pasar un mal rato. Ten mucho cuidado con lo que sale de tu boca pues podrías estar cometiendo graves errores, debes no limitarte en lo que quieres e ir por ello sin que nadie te detenga. Algunas veces llegas atontarte mucho pues sueles seguir creyendo en personas que te han traicionado una y otra vez, no pierdas más tu tiempo y aprende a desconfiar hasta en tu sombra pues las decepciones en tu vida se deben por dar todo y confiar tanto en los demás. Cuidado con tu autoestima la cual podría estar muy expuesta y hacerte daño sin darte cuenta. Cambia el chip y comienza a ver y a pensar más en ti.

Libra

Vienen días de grandes oportunidades para ti, consolidarás muchas cosas y debes aprender a despedirte de quienes te dieron dolores de cabeza o te causaron algún conflicto. No te permitas engañar por quienes te rodean, aprende a creer en ti y solo en ti. Ten cuidado con chimes en tu trabajo pues podrías cometer errores de los cuales podrías perder amistades. Debes aprender a valorarte más y darte cuenta de que no naciste para andar de arrastrado o arrastrada con nadie, el día que esa persona vea que te pierde va a reaccionar y se dará cuenta lo que se le va de las manos. Ya no dejes nada para mañana, si tienes posibilidad de hacerlo hoy. Viene un viaje o sabrás de familia lejana, te sentirás muy feliz. Sé más fuerte en ese aspecto y no caigas en esas cuestiones. Tu máximo error siempre será tu aprensión hacia tu pareja, eres algo celoso o celosa y es normal, a veces tu pareja deja mucho que desear. Cuidado con un golpe o una caída la cual estará a la orden del día y podrías parar en el hospital. Viene reencuentro con ex amistades, te la vas a pasar a todo dar, va a ser mediante una reunión. Cuidado con lo que comes hay problemas de gastritis muy fuertes que te pueden dañar.

Virgo

Vienen días de muchos cambios y mucha incertidumbre, necesitas pensar más en ti y darte cuenta de que solo tienes una vida para estar bien y ser feliz. Ve por tus metas y proyectos, no es momento de que te quedes con ganas de nada sino de disfrutar y pasarla de lo mejor. En el amor a veces no sabes ni que quieres, porque eres bien entregado o entregada, pero de nada te sirve porque sueles cansarte muy rápido de la pareja, eso se debe a la monotonía que asecha tu vida, cuando aprendas a vivir de diferentes modos en pareja, no necesitarás alguien más para llenar vacíos y huecos que estarán presentes. Ten cuidado con persona de piel blanca la cual te está robando o ha tomado algo que es tuyo y por derecho te corresponde. Si estas soltero o soltera hay posibilidades de encuentro pasional con una amistad, no te enamores, solo disfruta, ten presente que la caricia siempre será parte fundamental en tu vida, pues eres muy de vivir arriba o abajo del guayabo. Una gastritis muy perra y dolores musculares podrían fregarte la existencia, no comas tantos irritantes pues podrías lastimarte más tu estómago. Comenzarás a ver la luz en muchas situaciones y ciertos proyectos que estaban estancados comenzarán a cuajas y las cosas te saldrán como quieres, deseas y necesitas.

Leo

Las oportunidades tienen fecha de vencimiento, a veces te sientes la gran garza envuelta en huevo, aprende a perdonar pues al no hacerlo te arriesgas que cuando lo requieras sea a ti quien no te perdonen o no te den segundas oportunidades. Amores del pasado serán tu karma y dolor de cabeza, no les des entrada en tu vida pues te arriesgas a caer en sus redes, recuerda que eres de corazón débil y podrías volver a lo mismo. Es posible que sientas impotencia por no poder consolidar algo que tenías en mente, pero con el paso de los días todo resultará favorablemente. En lo laboral hay cambios, a veces te cansas de la misma rutina, sin embargo, donde estas es porque así lo has decidido, si ya te hartaste de tu jale busca mejores opciones y no vivas de amargado o amargada por algo que no vale la pena. Cuidado con comentarios mal intencionados por parte de familiares que podrían hacerte pasar un mal rato. Cuidado con hacer cosas buenas que parezcan malas. No dejes que las demás personas opinen de tu vida y mas sino conocen o saben cómo están pasando las cosas en realidad. Días de mucha incertidumbre y de muchos sueños que comenzarán a hacerse realidad, sino crees en ti y no confías en ti nadie más lo va a hacer.

Cancer

Traes un carácter de la fregada pero con el paso de los días comenzará a tomar forma solo debes de ser muy inteligente en todas esas cuestiones si quieres encontrar la salida. Un proyecto podría ser cancelado, no te desanimes, aprende de errores para mejorar en los próximos meses. Vienen amores muy importantes en tu vida y cambios que habías estado esperando en la cuestión de los dineros. Te cargas de un humor que ni él o la más grande de tu casa te aguanta, ten cuidado con tu temperamento o podrías cometer errores y dañar a personas que son muy importantes para ti. Cambios en la casilla del dinero, andarás modo jodido, pero es una pequeña racha que pasará muy pronto, ten en cuenta que eres de las personas que suele gastar en tontería y media que no necesita. Quizás has pensado en que eres la única persona que le va mal o que no ha logrado sus sueños, ten en cuenta que con actitudes pesimistas y negativas menos lo conseguirás, no te desanimes y trata de aprender de cada experiencia que se te presenta en el camino, la vida siempre tendrá algo nuevo que ofrecerte, pero si reniegas de las cosas negativas y solo aceptas lo positivo ten por seguro que no lograrás avanzar en nada en tu vida.

Géminis

Cuidado con golpes o caídas y con una noticia que llegará y que no será cierta. No te detengas por comentarios mal intencionados que recibirás por parte de familiares y que buscarán perjudicarte. Vienen días de mucha reflexión, ten cuidado hacia dónde te diriges porque podrías meterte en ciertos problemas si das entrada a tu vida a personas que no te aportan nada. Una amistad andará muy pegada a ti y con interés amoroso, sabrás identificar de quien se trata en próximas fechas. Si estas soltero o soltera recuerda que no tienes porqué dar explicaciones. No esperes recibir nada de nadie y enfoca tus energías, capital y fuerzas en lograr tus metas y sueños pues en pareja se te será mucho más difícil. Posibilidades de un encuentro amoroso con amistad, ni te claves, disfruta el momento y lo que sigue. Cuidado con cambios en tu trabajo pues no te van a beneficiar en nada bueno. Si ya tienes con quien dormir, deja de darle atole con el dedo y no busques lo que ya tienes, recuerda que si quieres fidelidad debes de estar dispuesto o dispuesta a ofrecer eso en la misma medida en que recibes.

Tauro

Ten presente que no es que el amor no se haya hecho para ti, el problema está en que desconfías tanto del que cuando lo tienes enfrente no sabes aprovecharlo y disfrutarlo por estar pensando en qué momento te podría traicionar. Date la oportunidad de creer en lo que ven tus ojos y en lo que no ir haciéndolo a un lado. Cambios de actitud y oportunidad laboral bastante buena que te va a beneficiar mucho. Tu salud se puede ver afectada por ingerir algún alimento en mal estado, trata de no comer en la calle y deja la flojera y ponte hacer la comida en casa. Cambios en tu estado de ánimo y como no, eres muy de que en días eres una alma buena y dulce y otros te transformas en el mismo demonio, cuida más esa parte pues podrías herir a personas que son muy importantes para ti. Ten mucho cuidado con la manera en que te expresas de una amistad pues podrías cometer una indiscreción y lastimar a una persona que es muy importante para ti. Es momento de ir por eso que mueve tu mundo y tus sueños, no es momento de quedarte con ganas de nada pues no vale la pena seguir haciéndolo. Cuidado con dos amores del pasado que retornan y con ellos traerán muchos cambios de manera positiva.

Aries

Cuidado con llevar una vida tan aprisa o tan alocada pues podrías cometer ciertos errores. No permitas que nadie robe tu paz, amor y estabilidad. Si tienes ya una relación y las cosas se han tornado difíciles en estos días ten en cuenta que no todo puede ser miel sobre hojuelas es momento de cambiar tu forma de pensar y ponerte en el lugar de tu pareja y piensa como reaccionarías tú. Ten cuidado con borracheras pues podrías aflojarle a alguien que apenas y conoces y hay probabilidades de embarazo no deseado. No te limites al momento de tomar decisiones, ve por lo que quieres y lo que mueve tu mundo. La comunicación y respeto siempre será la clave para fortificar su amors. No temas a cambios, recuerda que para que las cosas cambien y obtener mejores resultados es necesario actuar de manera distinta. No caigas en provocaciones absurdas y tontas que solo te lleven a que te pierdan la confianza o creen un mal concepto de ti, piensa antes de dar un comentario pues traerás tu lengua muy suelta. Cuidado con caídas inesperadas y con una noticia falsa que esta por llegar. Un viaje se comienza a planear y saldrá de la mejor manera si así lo quieres y deseas.

Sagitario

Ten cuidado con golpes o caídas que estarán a la orden del día. Un amor de tierras lejanas aparecerá en cualquier momento y de devolverá la paz y estabilidad que has necesitado desde hace algún tiempo. En trabajo surgirá un problema a causa de chisme que te pondrá de malas, no te metas en esas cuestiones y tu dedícate hacer tus cosas. Cambios o arreglos de documentos en puerta. Un dolor en el estómago y piernas podría dañarte el día. Vienen días en los cuales deberás de creer y confiar más en ti pues nadie lo va a hacer por si no eres tú. Deja de mendigar amor y atención no es necesario llegar a ese punto, la vida te va a devolver a manos llenas lo que te quitó en tu pasado. Recuerda que la gente siempre te busca porque sabes dar paz, amor y comprensión, algunas veces desaparecen de tu vida y al paso de días regresan, no es que sean mal agradecidos y solo te busquen cuando lo necesitan, es que en sus momentos más obscuros necesitan de tu luz para poder salir a flote. Una nueva amistad podría llegar y se llevarán de lo mejor, te ayudará a soltar el buche y descansar de tantos problemas que traes en la cabeza y no has podido contar abiertamente.

Capricornio

No te permitas caer nuevamente, eres fuerte pero algunas veces te debilita la mala energía de otras personas. Recuerda que en tus caídas estará tu fuerza sin embargo ya has caído muchas veces y no puedes vivir en el suelo. Amores del pasado ya no seguirán doliendo, es el momento de desprenderte de todo eso que te hace daño y no te permite avanzar. Pon atención a tus sueños, te mostrarán el camino correcto hacia donde debes dirigirte. Un familiar requiere de tu atención pues, aunque no lo parezca se ha sentido solo o sola, recuerda que lo más importante en tu vida debe de ser tu familia, no la descuides por cosas que no valgan la pena, recuerda que para todo haya tiempo. Ten presente que tus proyectos son buenos, el problema es que no le pones el empeño que requieren y algunas veces te desesperas pues quieres que todo se dé de manera rápida. Cuidado con cambios de actitud que no te conducirán a ningún sitio, amores de una noche y posibilidad de reencontrarte con tu pasado el cual te llenará de muchas satisfacciones. Si tienes una relación hay posibilidades de infidelidad y celos, no canses a tu pareja atosigándola o quitándole su libertad porque no va a tardar en hartarse, quizás no te sea infiel con los actos, pero si con palabras.

Acuario

Aguas con la manera en que actúas con ciertas amistades pues podrías enamorar a alguien cercano o cercana a ti, y es una persona que no te interesa, no hagas daño, mejor deja las cosas bien en claro. Hay posibilidades de conocer a una persona que te va a enseñar la verdadera razón de la vida, ten cuidado con aceptar proyectos de los cuales tienes dudas pues estas en una etapa en la cual serás muy persuasivo o persuasiva y puedes darte cuenta cuando algo no resultará del todo. Una caída o golpe en estos días podría ponerte de malas. Subirás uno kilos de más este mes de abril, es momento de darle a la dieta y el gym. Ya no des segundas oportunidades a quienes no las merecen ni te dejes manipular por la familia, tus decisiones te corresponden solo a ti. Una relación está por terminar en próximas fechas, podría ser miembro de la familia quien se separe. El tiempo siempre será tu mejor aliado para poder recuperarte de todo eso que te ha dañado la existencia, a veces te desesperas mucho por no ver las cosas claras, pero ten presente que nada está escrito y las cosas cambian constantemente.

Piscis

Si tienes una relación tu lengua suelta podría complicar las cosas, no exijas algo que no estás dispuesto o dispuesta a dar, los celos y malos pensamientos sobre tu pareja podrían meterte dudas que lejos de beneficiarte podrían amargar tu día. No te detengas en nada, que ya nada te afecte ni te haga daño, tienes el poder en ti y lograrás cuanto te propongas si sabes utilizar tu tiempo y energía. Se termina relación y dolerá mucho, pero con el paso de los días comenzarás a ver la luz en todos los sentidos. Te va a llegar un dinerito extra que te servirá un mucho no solo pa salir a distraerte sino para pagar una que otra deuda que no te dejaba dormir o te quitaba el sueño. No te atontes, es necesario que mires hacia dónde vas y qué vas a hacer para lograrlo, no te deprimas sino tienes alguien a tu lado, recuerda que viniste solo y solo te irás, el amor debe de ser libertad, confianza, fidelidad y respeto, si se ha perdido algo de esto es importante que pienses que necesitas pues está claro que tu pareja ya no llena los requisitos en tu vida. Un dolor en la espalda o piernas podría ponerte de mal humor, necesitas que tu tiempo y esfuerzo se centren en lograr recuperar tu cuerpo criminal a quien has descuidado por pura flojera. Ten cuidado con robos y extravíos de documentos o dineros. Se aproximan unas compras y posibilidades de un viaje con familia o amistad.