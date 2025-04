“Pensamos que era el fin del mundo”: el día que Estados Unidos arrojó accidentalmente 4 bombas nucleares sobre España

En 1966, el remoto pueblo español de Palomares descubrió que la era nuclear les había caído encima desde un cielo despejado. Dos años después del aterrador accidente, el reportero de la BBC Chris Brasher fue a investigar qué sucedió la vez que EE.UU. perdió una bomba de hidrógeno.

El 7 de abril de 1966, hace casi 60 años, se logró encontrar finalmente un arma nuclear que el ejército estadounidense estuvo buscando desesperadamente durante 80 días.

La ojiva, con una potencia explosiva 100 veces superior a la de la bomba lanzada sobre Hiroshima, fue cuidadosamente extraída desde una profundidad de 869 metros del mar Mediterráneo y depositada con delicadeza en el USS Petrel.

Una vez a bordo, los agentes cortaron minuciosamente la carcasa del dispositivo termonuclear para desactivarlo. Fue solo en ese momento cuando todos pudieron respirar aliviados: se había recuperado la última de las cuatro bombas de hidrógeno que EE.UU. había lanzado accidentalmente sobre España.

“Este no fue el primer accidente con armas nucleares”, declaró el reportero de la BBC Chris Brasher al informar desde el lugar del accidente en 1968. “El Pentágono registra al menos nueve accidentes previos de aeronaves con bombas de hidrógeno. Pero este fue el primero en suelo extranjero, el primero en involucrar a civiles y el primero en captar la atención mundial”.

Domo cromado

Getty Images: La ojiva que EE.UU. perdió en España tenía 100 veces el poder de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Aquí en una prueba que tuvo lugar en el atolón Bikini.

Esta aterradora situación se produjo debido a una operación estadounidense denominada Chrome Dome.

A principios de la década de 1960, EE.UU. desarrolló un proyecto para disuadir a su rival durante la Guerra Fría, la Unión Soviética, de lanzar un ataque preventivo.

Una patrulla de bombarderos B-52 con armas nucleares surcaba continuamente los cielos, preparada para atacar Moscú en cualquier momento. Pero para mantenerse en el aire en estas largas rutas circulares, los aviones necesitaban reabastecer combustible durante el vuelo.

El 17 de enero de 1966, uno de estos bombarderos volaba a una altitud de 9,5 km sobre la región de Almería, en el sur de España, e intentó un reabastecimiento rutinario en vuelo con un avión cisterna KC-135.

“Creo que lo que ocurrió fue que el bombardero se acercaba demasiado rápido y no estabilizó su posición”, declaró a Brasher el general de división estadounidense Delmar Wilson, responsable de la gestión del catastrófico accidente, “por lo que se acercaron demasiado y tuvieron una colisión”.

El impacto del bombardero B-52 con el avión de reabastecimiento lo destrozó, incendiando el combustible que transportaba el KC-135 y matando a los cuatro tripulantes a bordo.

La explosión subsiguiente también mató a dos hombres en la cola del B-52. Un tercero logró eyectarse, pero murió al no abrirse su paracaídas.

Getty Images: Los restos de los aviones se convirtieron en un atractivo para los locales

Los otros cuatro tripulantes del bombardero lograron saltar del avión en llamas antes de que este se desintegrara y cayera a tierra, arrojando fragmentos del avión en llamas y su letal carga termonuclear sobre el remoto pueblo español de Palomares.

La enorme bola de fuego se vio a una milla de distancia pero, afortunadamente, no provocó una explosión nuclear.

Las ojivas del bombardero no estaban armadas y contaban con salvaguardias integradas para evitar una reacción atómica en cadena involuntaria.

Sin embargo, los dispositivos termonucleares sí contaban con explosivos que rodeaban sus núcleos de plutonio como parte del mecanismo de detonación. En caso de accidente, las bombas contaban con paracaídas diseñados para amortiguar el impacto al aterrizar y evitar la contaminación radiactiva.

De hecho, una bomba sin detonar aterrizó sin problemas en el lecho de un río y se recuperó intacta al día siguiente. Desafortunadamente, los paracaídas de dos de las bombas nucleares que caían en picado no se abrieron.

Esa mañana, el agricultor español Pedro Alarcón se dirigía a su casa con sus nietos cuando una de las bombas cayó en su campo de tomates y los explosivos del mecanismo de detonación explotaron al impactar.

“Quedamos tirados en el suelo. Los niños empezaron a llorar. Quedé paralizado del miedo. Una piedra me dio en el estómago; pensé que me habían matado. Me quedé allí tendido, sintiéndome como la muerte, con los niños llorando”, declaró a la BBC en 1968.

Devastación y caos

Los explosivos de la otra bomba de hidrógeno también estallaron al impactar contra el suelo cerca de un cementerio.

Estas explosiones dobles crearon enormes cráteres y esparcieron polvo de plutonio radiactivo y altamente tóxico a lo largo de varios cientos de hectáreas. Restos de aviones en llamas también cubrieron el pueblo español.

Getty Images: El avión B-52 que llevaba el preciado cargamento quedó irreconocible.

“Lloraba y corría de un lado a otro”, le dijo a la BBC en 1968 una mujer llamada Flores.

“Mi niña lloraba: ‘Mamá, mamá, mira nuestra casa, se está quemando’. Por todo el humo pensé que lo que decía debía ser cierto. Caían muchas piedras y escombros a nuestro alrededor. Pensé que nos alcanzaría. Fue una explosión terrible. Pensamos que era el fin del mundo”.

Una vez que la noticia de que el bombardero había caído con armas nucleares a bordo llegó al mando militar estadounidense, se inició una gran operación.

En el momento del desastre, el capitán Joe Ramírez era abogado de la Fuerza Aérea estadounidense destinado en Madrid.

“Había mucha gente hablando, había mucha emoción en la sala de conferencias. Todos hablaban constantemente de una ‘flecha rota’. Entonces supe que ‘flecha rota’ era la palabra clave para un accidente nuclear”, declaró en 2011 a programa Witness History de la BBC.

Personal militar estadounidense fue trasladado a la zona en helicóptero. Cuando el capitán Ramírez llegó a Palomares, vio de inmediato la devastación y el caos provocados por el accidente.

Getty Images: La pérdida de la bomba desencadenó un gran operativo para buscarla.

Enormes restos humeantes estaban esparcidos por toda la zona; gran parte del bombardero B-52 en llamas había aterrizado en el patio de la escuela. “Es un pueblo pequeño, pero había gente corriendo en todas direcciones. Pude ver escombros humeantes, pude ver algunos incendios”.

A pesar de los destrozos, milagrosamente nadie en el pueblo murió. “Casi 100 toneladas de escombros en llamas cayeron sobre el pueblo, pero ni un pollo murió”, dijo Brasher.

Un maestro de escuela local y un médico subieron a la ladera incendiada para recuperar los restos de los aviadores estadounidenses fallecidos. “Más tarde, clasificaron los restos y las extremidades en cinco ataúdes, lo que causó algunas dificultades burocráticas cuando los estadounidenses solo recuperaron cuatro cuerpos de la ladera”, dijo Brasher.

Tres tripulantes del B-52 que lograron eyectarse aterrizaron en el Mediterráneo a varias millas de la costa y fueron rescatados por barcos pesqueros locales una hora después del accidente.

El cuarto, el navegante de radar del B-52, se eyectó por la explosión del avión, lo que le provocó quemaduras graves y no pudo separarse de su asiento eyectable. A pesar de ello, logró abrir el paracaídas y fue encontrado con vida cerca del pueblo, donde fue trasladado al hospital.

Sin embargo, aún quedaba el problema de localizar la mortífera carga nuclear del avión. “Mi principal preocupación era recuperar esas bombas; esa era mi prioridad número uno”, le dijo el general Wilson a la BBC en 1968.

Falta una de nuestras bombas nucleares

“La primera noche, la Guardia Civil acudió al pequeño bar de Palomares, que era prácticamente el único lugar con electricidad. Informaron sobre lo que consideraban una bomba, así que inmediatamente enviamos a algunos de los nuestros al cauce del río, no lejos del centro, y, de hecho, era una bomba, así que pusimos un guardia.”

“A la mañana siguiente, con las primeras luces del día, comenzamos la búsqueda y creo que alrededor de las 10 u 11 de la mañana localizamos otras dos bombas”, dijo el general Wilson.

Getty Images: El despliegue de fuerzas estadounidenses fue masivo para intentar encontrar la cuarta ojiva perdida.

Esto supuso la localización de tres de las bombas nucleares, pero aún faltaba una.

Al día siguiente, se enviaron camiones con tropas estadounidenses desde bases cercanas, y la playa de Palomares se convirtió en base para unos 700 aviadores y científicos estadounidenses que intentaban con urgencia contener cualquier contaminación radiactiva y localizar la cuarta ojiva.

“Lo primero que se vio al comenzar la búsqueda en serio fue al personal de la Fuerza Aérea formando filas de 40 o 50 personas. Tenían áreas de búsqueda designadas. Empezaron a llegar algunas personas con contadores Geiger, y así comenzaron a marcar las áreas contaminadas”, dijo el Capitán Ramírez en 2011.

Cuando el personal estadounidense registraba una zona contaminada con radiación, raspaban los primeros 7,6 cm de tierra vegetal y la sellaban en barriles para su envío de regreso a Estados Unidos. Unas 1.400 toneladas de tierra irradiada terminaron en un almacén en Carolina del Sur.

Tanto EE.UU. como España, que en aquel momento se encontraba bajo el brutal gobierno militar de Francisco Franco, se esforzaron por minimizar el devastador accidente. Franco estaba especialmente preocupado por la posibilidad de que el temor a la radiación perjudicara el sector turístico español, una importante fuente de ingresos para su régimen.

En un esfuerzo por tranquilizar a la población local y al mundo entero de que no había peligro, el embajador estadounidense en España, Angier Biddle Duke, acabaría bañándose en el mar frente a la costa de Palomares ante la prensa internacional pocas semanas después del accidente.

Getty Images: El ministro español Manuel Fraga y el embajador estadounidense Angier Biddle se bañaron en el mar para tranquilizar a los turistas.

Pero a pesar de que cientos de efectivos estadounidenses realizaron una búsqueda intensiva y meticulosa en los alrededores durante una semana, no pudieron encontrar la cuarta bomba. Entonces, el capitán Ramírez habló con un pescador local que había ayudado a rescatar a algunos de los aviadores supervivientes que habían amerizado.

El pescador no dejaba de disculparse con el capitán Ramírez por no haber podido salvar a uno de los aviadores estadounidenses, al que creía haber visto hundirse en las profundidades.

El capitán Ramírez se dio cuenta de que el pescador podría haber visto la bomba nuclear desaparecida. “Sabía que todos los cuerpos habían sido localizados”, declaró.

La búsqueda se trasladó rápidamente al mar Mediterráneo, con la Armada estadounidense movilizando una flotilla de más de 30 barcos, incluyendo dragaminas y sumergibles, para rastrear el lecho marino. La exploración de kilómetros de fondo oceánico fue técnicamente compleja y un proceso muy lento, pero tras semanas de búsqueda exhaustiva, un nuevo buque de buceo profundo, el Alvin, finalmente localizó la bomba desaparecida en una fosa submarina.

Casi cuatro meses después de su pérdida, la ojiva fue finalmente puesta a salvo y devuelta a manos estadounidenses. Al día siguiente, a pesar del secretismo con el que el ejército estadounidense había mantenido su arsenal nuclear, tomó la inusual decisión de mostrar la bomba a la prensa internacional.

El embajador Duke razonó que, a menos que la gente viera la bomba con sus propios ojos, nunca tendría la certeza de que realmente se había recuperado.

Casi seis décadas después, el incidente aún proyecta una larga sombra sobre la región de Almería. La operación de limpieza estadounidense logró pasar por alto algunas zonas contaminadas, y EE.UU. y España acordaron financiar controles sanitarios anuales para los residentes de Palomares. También se comprometieron a monitorear el suelo, el agua, el aire y los cultivos locales.

Sin embargo, aún quedan cercadas unas 40 hectáreas de terreno contaminado en Palomares. Y a pesar de que España y EE.UU. firmaron un acuerdo mutuo en 2015 para limpiar la zona, ninguno de los dos ha cumplido.

*Este artículo es una adaptación de una historia publicada originalmente por BBC Culture. Si quieres leerla en su versión original, haz clic aquí.

