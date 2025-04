Directivos de Walmart, Target y Home Depot le advirtieron a Trump sobre el riesgo de los aranceles

Preocupados por el daño que podrían ocasionar los aranceles implementados por el presidente Donald Trump a sus compañías, los directores ejecutivos de Walmart, Target y Home Depot se reunieron con él en privado.

Aunque durante el encuentro no hubo ningún medio de comunicación presente, el sitio Axios y la cadena de televisión CBS News coincidieron en señalar que, funcionarios involucrados en el tema, describen cómo el presidente quedó sorprendido al escuchar las críticas hacia su política arancelaria.

Presuntamente, los representantes de la iniciativa privada le advirtieron que, en caso de seguir adelante con su estrategia para conseguir una relación comercial más equilibrada con más de un centenar de país, se podría generar un desabasto de productos.

“Los directores ejecutivos le dijeron sin rodeos que los precios no van a subir, que están estables por ahora, pero que se incrementarán. Y no se trataba de comida. Le advirtieron que los estantes estarían vacíos”, indicó un funcionario a Axios bajo condición de no revelar su identidad.

Otra fuente incluso refiere que los directivos detallaron cómo, máximo en un par de semanas, resultarían notorias las interrupciones en la cadena de suministros y productos que requieren vender dichas tiendas a sus consumidores.

Un hipotético desbasto de productos en Walmart les causaría una enorme afectación a los bolsillos de los consumidores. (Crédito: Jae C. Hong / AP)

Sin embargo, la versión oficial tanto de Walmart como de Target se presentó a través de comunicados emitidos por separado, pero que en general brindaron la misma versión.

“Tuvimos una reunión productiva con el presidente”, indicaban los textos.

Varios analistas políticos mencionan que, preocupado por el escenario planteado por los representantes de la iniciativa privada, Donald Trump suavizó sus comentarios sobre los aranceles que le fijó a China y sobre la posible remoción de Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal.

Con el objetivo de mantener tranquilos a los mercados financieros, el gobierno de Washington incluso se atrevió a mencionar que ya se estaba logrando un acercamiento con China para fijar un acuerdo comercial enfocado en retirarle los aranceles a sus productos importados por Estados Unidos.

No obstante, He Yadong, portavoz del Ministerio de Comercio, negó tal situación durante una conferencia efectuada en Beijing.

“Cualquier informe sobre el desarrollo de las conversaciones es infundado”, expresó.

