Elevados aranceles podrían afectar gravemente a consumidores y empresas, según la CTA

Aunque la intención del presidente Donald Trump con la imposición de las nuevas tarifas arancelarias es aumentar la producción nacional, las decisiones del Ejecutivo han causado incertidumbre en los sectores que dependen en su mayoría de las importaciones y también en los consumidores quienes ya esperan el aumento de los precios en sus facturas.

En este sentido, a través de un informe la Asociación de Tecnología del Consumidor (CTA) indicó que las empresas, minoristas e industrias deben tomar la difícil decisión de trasladar o no los costes adicionales a sus clientes.

Según Ed Brzytwa, vicepresidente de comercio de la asociación “cada empresa tendrá que tomar sus propias decisiones sobre cómo abordar esto. Habrá algunas empresas que, debido a su tamaño, tendrán mayor capacidad para distribuir el costo entre sus negocios, y podrían tener que trasladar esos costos a su cadena de suministro”, comentó.

Aunque se anunció una pausa de 90 días sobre los “aranceles recíprocos” ya ciertos sectores están aumentando sus costos. Según el especialista para las pequeñas empresas les será mucho más difícil no aumentar los precios ya que podrían no tener los recursos en este momento ni siquiera para pagar los aranceles.

En cuanto a la guerra comercial entre China y Estados Unidos, Brzytwa señaló que un arancel de 145% “es tan alto que no generará nuevos ingresos. Simplemente bloquearán el ingreso de productos al país”, esto provocará según el experto a corto y mediano plazo mayor escasez.

“Es economía básica. Si se genera escasez, habrá mayor demanda de los productos restantes y los precios subirán. En ese momento, no es una decisión de la empresa. Es simplemente una respuesta a la demanda”, dijo Brzytwa.

