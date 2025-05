En el Cruz Azul vs. América, polémica a la vista, al elegir a árbitro novato para el VAR

Tal parece que los dirigentes de la Comisión de Árbitros se aferran a seguir coqueteando con la polémica y los errores, porque de lo contrario no se explica la razón de programar al joven silbante Jorge Camacho en el VAR del juego Cruz Azul vs. América, sin importarle que sus errores han sido evidentes en la liguilla.

Para no ir más lejos, este silbante cuyos antecedentes ni siquiera aparecen en la página oficial de la Comisión de Árbitros ha sido señalado por sus constantes fallas debido a su inexperiencia y para no ir más lejos en el juego de ida de los cuartos de final entre Pachuca vs. América, dejo pasar por alto la artera falta del portero de los Tuzos Carlos Moreno contra el delantero del América Henry Martín.

¿Convencen las designaciones arbitrales para los juegos de ida?#ClaroSportsEnW



📻96.9FM y 730AM

📺336 Dish

💻 https://t.co/joez5yfRzM pic.twitter.com/U4MaSVs0L7 — Claro Sports (@ClaroSports) May 13, 2025

En dicho juego no se penalizó nada, porque el silbante Jesús Rafael López decidió marcar un fuera de lugar que antecedió a la temeraria salida del guardameta, llevándose de corbata al delantero americanista con un duro golpe, sin poner en marcha su criterio al considerar el duro golpe que puso en riesgo la integridad física del delantero de las Águilas, pero haciendo caso a la errónea apreciación del joven silbante del VAR Jorge Camacho.

Obviamente, la falta de apreciación del joven silbante encargado del VAR debió ser sancionada internamente por el alto mando de los nazarenos encabezado por el empresario Juan Manuel Herrero, que ha querido innovar, pero en el pecado ha llevado la penitencia y ahora de cara al importante duelo entre cementeros y americanistas ha vuelto a apostar por este silbante.

La justificación es que deben foguearse y es entendible, pero por lo pronto los equipos involucrados en la liguilla apuestan por definir sus resultados en la cancha y no por decisiones del arbitraje o factores externos poco claros.

Polémicas designaciones

Mientras tanto, las designaciones de las cuartetas arbitrales para los duelos de ida de las semifinales del torneo Clausura 2025 de la Liga MX no están exentas de polémica como el caso de Adonai Escobedo para el duelo de este miércoles entre Tigres vs Toluca, quien estará acompañado de Jorge Antonio Sánchez Espinoza como asistente 1, Jessica Fernanda Morales Morales asistente 2, Jesús Rafael López Valle cuarto árbitro, VAR Diana Stephanía Pérez Borja y AVAR Edgar Magdaleno Castrejón.

Mientras que para el duelo del jueves en el estadio Olímpico Universitario entre Cruz Azul vs. América fue elegida la siguiente cuarteta arbitral encabezada por Luis Enrique Santander, silbante muy cuestionado por el América debido a que bajo su conducción tiene marca perdedora en el fútbol de México.

Santander que bajo el mando del chileno Enrique Osses fue señalado como un silbante con tráfico de influencias para tratar de manejar las designaciones arbitrales. Pero ahora sin la influencia de los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol.

Aquí los designados. Nunca tan limitado el arbitraje mexicano. pic.twitter.com/crMSDlLCrt — Lalo Luna (@laloeluna) May 13, 2025

Los colaboradores de Santander serán Karen Janet Díaz como asistente 1, José Ibrahim Martínez como asistente 2, cuarto oficial Óscar Mejía, VAR Jorge Abraham Camacho y Mario Terrazas, quienes tratarán de cumplir con su labor, pero de entrada estas designaciones están salpicadas de polémica.

Seguir leyendo: