Horóscopo de hoy de Nana Calistar 09 de junio de 2025

LEO

Ten cuidado con los chismes que podrían surgir en tu entorno cercano; podrías verte involucrado sin buscarlo, se aproxima una situación que te dejará un aprendizaje importante, aprovecha la lección y evita repetir errores del pasado, en el terreno emocional, podrías sentirte confundido, ya que alguien inesperado podría sacarte de tu zona de confort. Vienen cambios positivos, especialmente en el ámbito laboral, presta atención y actúa con rapidez, ya que podrías aumentar tus ingresos si te esfuerzas y tomas la iniciativa, sin embargo, también se aproximan algunos gastos, así que organiza bien tu economía.

Es momento de dejar de permitir que otros tomen decisiones por ti, aprende a confiar en tu criterio y no te dejes manipular, evita pérdidas materiales, ya que podrías distraerte por un chisme familiar, no esperes que todo se resuelva por arte de magia; las cosas llegarán con tu dedicación y constancia. Se avecina un encuentro especial con alguien que te hará sentir bien, disfrútalo sin culpa ni necesidad de justificarte ante nadie, también podrías sentir la necesidad de recuperar una amistad que se perdió, si crees que vale la pena y está en tus manos solucionarlo, hazlo, si no, sigue adelante sin remordimientos, no te detengas por personas que no aportan nada positivo a tu vida.

VIRGO

En temas del corazón, se aproximan cambios importantes, pero no te adelantes ni tomes decisiones apresuradas, disfruta el momento y deja que las cosas fluyan con calma, tu economía puede mejorar considerablemente si te enfocas en invertir bien y en proyectos que realmente te generen beneficios. Ten cuidado con una persona nueva que podría acercarse con intenciones poco claras, confía en tu intuición para mantener distancia si algo no te vibra bien, podrías recibir noticias de alguien importante o reencontrarte con familiares que viven lejos.

Es momento de renovarte por dentro y por fuera, un cambio de imagen te haría sentir más seguro y con mejor ánimo, el fin de semana pinta favorable en temas de suerte, especialmente con los números 12, 34 y 78. Evita caer en provocaciones o discusiones innecesarias que solo te generen estrés, tendrás más responsabilidades tanto en el trabajo como en casa, así que organiza tu tiempo, no permitas que personas falsas interfieran en tu vida, pon límites y protégete de quienes no aportan nada positivo. Tu actitud firme y segura a veces genera envidias, pero no permitas que eso te afecte, vienen movimientos económicos favorables; si eres inteligente, podrás ahorrar para cubrir futuros gastos importantes.

LIBRA

Deja de esperar tanto de los demás y concéntrate en reconectarte contigo mismo, escucha lo que tu corazón te dice y sigue tu intuición, una persona del pasado podría volver, pero no trae nada nuevo ni positivo, si ya te lastimó antes, no permitas que repita la historia, solo busca llenar un vacío momentáneo. Si tienes pareja, dale espacio y tiempo para conocerla mejor, hay cualidades en ella que podrían sorprenderte y fortalecer aún más la relación a veces te desanimas fácilmente al no ver resultados rápidos, pero el problema no son tus sueños, sino tu falta de constancia, cree más en ti y actúa con firmeza. Surgen oportunidades económicas interesantes, tienes en mente un proyecto o negocio que puede darte muy buenas ganancias si te animas a concretarlo, no permitas que el rencor te impida avanzar., aprende a perdonar, pero también a no repetir viejas confianzas con quienes ya te fallaron.

Dos personas podrían mostrar interés en ti; una busca algo superficial y pasajero, la otra puede ofrecer algo más genuino, se cauteloso y date el tiempo de observar antes de decidir, hay posibilidad de un nuevo amor, aunque por ahora no se ve algo muy estable, disfruta sin expectativas y sin presiones. Evita accidentes o distracciones, ya que estos días estarás más propenso a percances, además, podrías recibir una propuesta o invitación importante, no te precipites, toma decisiones con calma, tanto en lo laboral como en lo sentimental, el tiempo te dará la claridad que necesitas.

ESCORPIÓN

Es momento de cambiar tu actitud y enfocarte en lo positivo, atraerás cosas buenas solo si trabajas en tu mentalidad y dejas de engancharte con provocaciones de personas que solo buscan verte mal, si te dejas llevar por impulsos podrías cometer errores que más adelante te costará mucho corregir. Presta más atención a tu salud, especialmente a dolores en la espalda o molestias que has estado ignorando, no dejes para después lo que puedes atender hoy, aprende a cerrar ciclos sin darle segundas oportunidades a quienes ya te fallaron, no todo merece una repetición.

Si tienes pareja y has notado frialdad o distancia, la rutina puede estar afectando la relación, es momento de hacer cambios, de buscar nuevas formas de convivir y reconectar, innovar en la relación podría ser clave para volver a sentir lo que parecía perdido. Días de reflexión se aproximan, comprenderás por qué ciertos planes no salieron como querías, y con eso llegará una nueva claridad para tomar mejores decisiones, en el amor hay posibilidades interesantes, pero necesitas soltar la desconfianza si deseas algo verdadero, si vives con dudas constantes, podrías alejar a personas que realmente valen la pena.

Deja atrás la tristeza y rodéate de personas que sumen, elimina de tu vida a quienes solo traen problemas o te roban la paz, no permitas que nadie altere tu equilibrio, este es un buen momento para trabajar en ti, mejorar tus hábitos y avanzar con determinación.

ARIES

Es momento de trabajar en esas actitudes negativas que te han frenado, está semana podrías sentirte con ánimos de decir lo que piensas sin filtros, especialmente hacia personas que en algún momento te lastimaron, no está mal defenderte, pero mide tus palabras para no cerrar puertas innecesarias. Vienen días positivos, con posibilidades de viajes o salidas que podrían recargarte de energía, sin embargo, ten cuidado de no repetir errores del pasado, sobre todo en cuestiones sentimentales, si algo te quitó la paz antes, no permitas que regrese. Cuida tu salud, en especial dolores en la espalda o molestias estomacales, una mejor alimentación y un poco de ejercicio podrían ayudarte a sentirte mejor contigo mismo y recuperar esa seguridad que a veces se tambalea.

En temas de amor, si has pasado por una decepción o traición, piensa bien antes de perdonar, no todo merece una segunda oportunidad, hay encuentros apasionados en el aire y podrías vivir un momento muy especial con alguien que moverá tus emociones, disfrútalo, pero ten claro qué buscas y hasta dónde estás dispuesto a llegar. La vida recompensará tu esfuerzo, y pronto podrías recibir una noticia o propuesta que te devolverá la motivación, asegúrate de cuidar tu economía, especialmente si has descuidado tus gastos últimamente, se aproxima una sorpresa que te hará sonreír y sentir que todo el esfuerzo ha valido la pena.

TAURO

Se avecinan cambios importantes en tu vida que podrían afectar tus relaciones sociales, algunas personas podrían sentirse incómodas con tu crecimiento o decisiones, pero eso no debe detenerte, aprende a marcar límites y evita tomar responsabilidades que no te corresponden, esta semana podrías recibir una lección que te hará abrir los ojos y darte cuenta de quién está realmente a tu lado. Cuida tus emociones, porque podrías experimentar altibajos anímicos que te alejen de quienes te quieren, no te encierres en ti mismo ni te aísles, busca apoyo en quienes sabes que te aprecian de verdad, un viaje o salida con amistades podría darte un respiro y renovar tu energía.

Algunas personas podrían intentar ganarse tu confianza para luego fallarte, así que mantente alerta, si ya te decepcionaron una vez, no vuelvas a caer en las mismas promesas, en lo emocional, sentirás cambios intensos: habrá días en los que te sientas pleno y otros en los que prefieras estar solo. Permítete sentir, pero no te estanques. Viene una compra importante o un gasto inesperado, así que organiza tus finanzas, también podrías recibir visitas inesperadas que te sacarán de la rutina, en lo laboral, no temas buscar nuevas oportunidades: hay crecimiento en puerta, pero debes salir de tu zona de confort para alcanzarlo.

GÉMINIS

Es momento de hacer un cambio profundo en tu manera de ver y afrontar la vida, has cometido errores, pero cada uno de ellos ha dejado una lección importante, aprende de esas experiencias y no vuelvas a tropezar con las mismas piedras. Si estás en una relación, dedica tiempo a conocer mejor a tu pareja a veces damos por sentado lo que tenemos, y podrías estar ignorando virtudes que te enamorarían aún más, si la relación ha caído en rutina, es hora de hacer algo distinto: un viaje, nuevas actividades o simplemente darse espacio puede reavivar la conexión, si viven juntos, busquen formas de renovar su día a día para no aburrirse.

En el plano emocional, podrías sentirte algo solo o distante de personas que antes eran importantes para ti, no lo tomes como una pérdida, sino como una oportunidad para redefinir lo que necesitas para sentirte bien contigo mismo, usa esa energía para concentrarte en ti, en tus sueños y metas. En lo laboral, si estás buscando trabajo, no esperes que las oportunidades lleguen solas: necesitas moverte, tocar puertas y explorar nuevas opciones, si estás en ventas, este es un buen momento para destacarte, además, podrías recibir un ingreso extra que te ayudará mucho a estabilizar tus finanzas.

Ten cuidado con personas que solo buscan aprovecharse de ti, no todas las personas que ayudan realmente tienen buenas intenciones, aprende a poner límites, no todos merecen tu atención, mucho menos tu confianza.

CÁNCER

Se avecina un nuevo ciclo en tu vida que traerá cambios importantes en tus sueños y planes a futuro, es probable que te des cuenta de que algunas de tus metas no eran tan realistas como pensabas, pero no lo veas como un fracaso, sino como una oportunidad para replantear tus prioridades con mayor claridad, un familiar podría atravesar un problema de salud, aunque no será nada grave, también podrías enterarte de un embarazo dentro de tu círculo de amistades, mantente receptivo, ya que hay una amistad que podría convertirse en una gran aliada o socio para algún proyecto que deje buenas ganancias.

Vas a experimentar una renovación social: conocerás nuevas personas y fortalecerás amistades que sí suman a tu vida, estás conexiones te ayudarán a entender mejor el verdadero valor del amor y la amistad. En el terreno amoroso, si estás en una relación, es fundamental que seas más honesto con tu pareja, aunque las mentiras sean piadosas, a largo plazo pueden debilitar la confianza, si algo no está funcionando, es momento de hablarlo con claridad.

Y recuerda algo muy importante: no te compliques la vida por personas que ya no quieren estar en ella, si alguien decidió irse, déjalo ir sin resentimientos a veces cerrar ciclos es lo mejor que podemos hacer por nuestra paz emocional. Antes de seguir dando consejos a los demás, enfócate en poner en orden tu propia vida, hay decisiones recientes que necesitas revisar, y será mejor hacerlo con cabeza fría y corazón tranquilo.

PISCIS

Si recientemente terminaste una relación, hoy es un buen día para comenzar de nuevo y dejar atrás todo lo que te causó dolor, no te dejes atrapar por provocaciones que solo empeoran las cosas, es momento de dejar la flojera y ponerte en acción si quieres alcanzar tus metas, especialmente si estás pensando en cambios grandes como mudarte o comprar un auto, tienes las capacidades para lograr lo que te propongas, solo evita escuchar las dudas o críticas de otros.

Deja de atormentarte por el pasado y acepta lo que ya pasó para poder avanzar, si sientes celos o inseguridad en tu relación, piensa si realmente vale la pena seguir ahí, aleja a esas amistades negativas que solo te llenan de quejas y problemas; rodéate de gente que te aporte energía positiva. Cuida tu salud, trata de descansar más porque podrían aparecer dolores de cabeza, también presta atención a posibles conflictos con personas que no te quieren bien; hay quienes podrían estar conspirando en tu contra.

Es momento de pensar en el ahora y hacer a un lado el pasado para comenzar a lograr tus objetivos y metas. Se vienen cambios en tu economía que te van a beneficiar mucho. Ten cuidado con mentiras porque podrían salir a flote y podría venir arruinar muchas cosas sobre todo en relaciones de pareja.

ACUARIO

No te distraigas ni pierdas al amor de tu vida por alguien que quizá conocerás pronto, si ya tienes pareja, evita complicarte con terceros, porque eso solo puede hacer que todo se caiga, tendrás mucho trabajo y responsabilidades, tanto en lo laboral como en lo familiar, así que prepárate para algunos gastos importantes.

Cuida tu salud, especialmente tus riñones y estómago, porque podrías tener alguna infección, habrá cambios importantes en tus relaciones amorosas y en cómo te relacionas con ciertas personas, piensa bien antes de tomar decisiones, ya que podrías cometer errores si te adelantas en compromisos amorosos o laborales. Habrá momentos en los que no entenderás algunas cosas, pero con el tiempo verás que fue para mejor, recuerda que volver con exparejas es como tragar algo que ya vomitaste, mejor sigue adelante, tu sinceridad puede traer problemas, así que ten cuidado con cómo expresas tus opiniones para evitar enemigos innecesarios.

Se vienen oportunidades de cambios en muchas áreas sobre todo en el área de los dineros que en cierto grado te van a beneficiar. No te dejes llevar por el qué dirán, se vienen chismes en los cuales tu familia o pareja en caso de tener podrían estar inmiscuidos. Cuidado con dolores musicales y caídas o golpes los cuales estarán a la orden del día.

CAPRICORNIO

Cuida la forma en la que hablas de tus seres queridos, podrías decir algo que después lamentes, no permitas que otros tomen decisiones por ti, aprende a confiar en tu criterio y en lo que realmente quieres, si estás en una relación, evita caer en la rutina, porque eso puede enfriar las cosas y generar problemas. En el amor, podrían surgir conflictos por celos o inseguridades, lo importante será mantener la calma y fortalecer la confianza, no esperes nada de nadie, mejor concéntrate en ti y en lo que tu corazón necesita, si tienes pareja, prepárate para una noche especial que podría reavivar la conexión entre ustedes, aprovecha el momento y evita actitudes negativas que solo dañan tu estado de ánimo.

Un proyecto o negocio que has tenido en mente podría comenzar a materializarse pronto, así que mantente atento, porque esto podría ayudarte a salir de tus problemas económicos, también podrías recibir un mensaje o llamada muy esperada que cambiará tu día por completo, se aproxima una buena racha en juegos de azar y en temas de dinero, deja de pensar tanto en esa persona del pasado, agradece lo vivido, suelta y sigue adelante.

Ten cuidado con amores del pasado que van a retornar en cualquier momento y podrían meterte en problemas si les dejas la puerta abierta. No te dejes llevar por el qué dirán porque podrías cometer una indiscreción. Cuidado con esperar algo que no va llegar y menos de la persona equivocada.

SAGITARIO

Un amor pasajero podría aparecer de la nada, y aunque no sea duradero, podría dejarte una buena experiencia, además, se viene un cambio importante relacionado con el trabajo o el dinero que te beneficiará mucho si sabes aprovecharlo, un familiar que vive lejos podría visitarte pronto, y pasarán momentos agradables juntos, es momento de fortalecer la comunicación con tu familia para que los lazos no se enfríen, eres alguien muy cambiante en tu estado de ánimo, y eso a veces complica que los demás sepan cómo tratarte, trata de mantener el equilibrio y la paciencia.

Se abren nuevas oportunidades en lo económico; si actúas con inteligencia, podrías obtener grandes ganancias, pero ten mucho cuidado con una persona nueva en tu vida, ya que sus intenciones no son del todo buenas, en el amor, si tienes pareja, la clave será la comunicación para resolver cualquier diferencia. No te confíes de quienes acabas de conocer, podrían meterte en problemas, un familiar podría enfermarse, y también es posible que realices un viaje pronto; cuida tu economía porque ese viaje podría traerte muchos gastos, si últimamente has estado recordando a alguien que ya no está contigo, honra su memoria viviendo feliz, es tiempo de seguir adelante con fuerza y con una sonrisa.

Se vienen oportunidades en muchos aspectos sobre todo en el de los negocios así que ponte perra porque te va venir un buen dinero extra que deberás de utilizar para pagar deudas. Vienen días en los cuales estarás pensando mucho en una persona de tu pasado a quien sigues extrañando mucho.