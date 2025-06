Cómo encontrar un buen handyman.

¿Buscas un profesional de confianza y a buen precio para hacer algunos trabajos en casa? Aquí te explicamos cómo encontrar buenos candidatos, contratarlos con inteligencia y terminar el trabajo.

Para reparaciones, mover muebles pesados ​​y arreglar la bisagra de una puerta que rechina, siempre es bueno tener a la persona adecuada en tu lista de contactos.

By Ellen Seidman

¿Cuántas personas se necesitan para cambiar un foco? Solo una, claro, pero cuando la lámpara cuelga de un techo a 12 pies de altura, no es fácil. Incluso si eres una persona habilidosa que siempre ha subido escaleras y usado herramientas, llega un momento en el que el riesgo supera la recompensa. ¿Y si pierdes el equilibrio? Simplemente no vale la pena.

Pero tampoco puedes llamar un electricista para cambiar un foco, un contratista para arreglar el rechinido de la bisagra de una puerta o un servicio de mudanza para sacar un sillón viejo a la acera. Hay docenas de tareas que entran en esta categoría: son relativamente pequeñas, pero requieren fuerza o tener cierta habilidad y, en algunos casos, implican un riesgo. Las escaleras, por ejemplo, son una de las principales causas de lesiones en adultos que son atendidas en las salas de emergencia, según un informe de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor publicado en enero.

El doctor Steven T. Haywood, médico de urgencias en el Magnolia Regional Health Center en Corinth, Misisipi, y portavoz del Colegio Americano de Médicos de Emergencia, ha atendido fracturas de tobillos y costillas por caídas de escaleras, lesiones de espalda causadas por mover muebles pesados ​​y dedos amputados por accidentes con herramientas eléctricas. “La gente piensa que se trata de tareas rápidas que pueden realizar sin problemas, pero un error puede representar meses con un yeso o una cirugía mayor”, dice.

Afortunadamente, hay más opciones que nunca para resolver trabajos pequeños sin correr riesgos innecesarios.

¿Un handyman o un especialista?

“Para cualquier trabajo que pueda causar un incendio o una inundación, o que implique cambios estructurales, es imprescindible contratar a un profesional con experiencia y licencia”, dice Joseph Truini, autor de ocho libros de mejoras para el hogar y excontratista y fabricante de muebles a la medida en Roxbury, Connecticut. Esto significa que necesitarás un experto en techos para reparaciones importantes en el techo; un electricista para instalaciones eléctricas; y un plomero para proyectos que involucran tuberías dentro de las paredes. Para tareas más pequeñas, a menudo puedes conseguir alguien a quien llamaremos, por simplicidad, un handyman general.

No existe un entrenamiento formal para estos profesionales, por lo que sus habilidades pueden variar. Sin embargo, algunos estados y municipios requieren una licencia. “El valor de una licencia radica en que, si algo sale mal, tienes un organismo gubernamental al que puedes acudir”, afirma John Breyault, vicepresidente de políticas públicas, telecomunicaciones y fraude en la National Consumers League, una organización que protege los derechos del consumidor. “Y si alguien que debería tener la licencia no la tiene, es una señal de alerta”.

Independientemente de los requisitos de licencia, cualquier persona que contrates para hacer reparaciones debe contar con un seguro de responsabilidad civil general. De esta manera, si provocan daños en tu casa o un accidente, por ejemplo, si te tropiezas con un cinturón de herramientas, el seguro de tu hogar no será la primera ni la única cobertura disponible, explica Michael Richmond-Crum, de la American Property Casualty Insurance Association (Asociación Americana de Seguros de Propiedad y Accidentes).

Antes de que llegue tu handyman, despeja el área donde va a trabajar para que tenga acceso libre.

Illustration: David Doran

Cómo encontrar buena ayuda

No hay nada como una recomendación de un amigo o vecino, o, si vives en un apartamento, contratar a alguien del edificio (por ejemplo, el encargado o conserje). Si esas opciones no son viables, los expertos aconsejan pedir recomendaciones a los agentes de bienes raíces locales, ya que a menudo contratan ayuda para arreglar casas que están en venta. También puedes pedir referencias a contratistas y carpinteros que hayan trabajado contigo en el pasado, dice Aaron Enfinger, presidente de la National Association of the Remodeling Industry (Asociación Nacional de la Industria de la Remodelación). O tal vez haya un contratista trabajando en una casa cercana cuyo trabajo te parece bueno. Aquí tienes algunos consejos si necesitas buscar más allá de estas opciones.

Plataformas de servicios para el hogar

Estas plataformas te permiten buscar entre una amplia variedad de profesionales de manera gratuita, pero la responsabilidad de evaluarlos depende de ti. Los trabajadores proporcionan ellos mismo la información sobre sus licencias y seguros, así que es importante verificar los datos de cualquier persona que estés considerando contratar y leer las reseñas en estos sitios web (y en internet). Algunos ejemplos:

Taskrabbit se enfoca en tareas específicas como armar muebles o instalar televisores, con tarifas por hora claramente indicadas. Es posible reservar servicios para el mismo día. Deberás pagar una comisión por servicio (un porcentaje del precio total del trabajo) además de algo llamado “cuota de confianza y apoyo”. (Los detalles no se especifican en el sitio, y Taskrabbit rechazó la solicitud de Consumer Reports para compartir más información sobre sus tarifas). Si un trabajo no queda bien hecho, podrías no tener muchas opciones. La “promesa de satisfacción” del sitio cubre daños a la propiedad, lesiones personales y robos, pero no garantiza la calidad del trabajo realizado.

Angi ofrece una lista de especialistas en plomería, electricidad y supervisión de obras, además de personas que hacen la función de handyman. Te permite solicitar cotizaciones a varios candidatos dando solo un par de clics. Sin embargo, primero debes proporcionar tu número de teléfono y correo electrónico, y aceptar recibir mensajes de texto y llamadas, lo que podría traducirse en una avalancha de mensajes.

Thumbtack es similar a Angi. Ofrece más detalles, como el tiempo promedio de respuesta de los profesionales, información específica sobre los servicios que ofrecen y fotos de proyectos anteriores.

Franquicias de reparaciones

Estos negocios, como Ace Handyman y Mr. Handyman que son dos opciones nacionales, revisan los antecedentes de su personal y les proporcionan seguro. “Tienen un nombre y una reputación que cuidar, por lo que quieren que tengas una buena experiencia”, dice Enfinger. Las tarifas por hora pueden ser algo altas e incluir cargos por servicios adicionales; pregunta esto antes. También pregunta qué pasa si el profesional tarda más del tiempo estimado.

Redes sociales

Si publicas una solicitud buscando un handyman en Nextdoor o en un grupo local de Facebook, probablemente recibirás varias respuestas e incluso podrías conseguir una recomendación de alguien conocido. Ten cuidado con los desconocidos. Los usuarios pueden crear cuentas falsas para dejar reseñas, dice Breyault.

Servicios de recolección de cosas usadas

Cuando necesites deshacerte de muebles pesados, compañías como The Junkluggers y 1-800-Got-Junk suelen enviar un camión, te dan un precio en el acto y ofrecen hacer el trabajo de inmediato. Normalmente cobran según el espacio que ocupe tu carga en el camión. El costo promedio por llenar la mitad de un camión de 1-800-Got-Junk es de $360.

Podrías deshacerte del mueble de forma gratuita publicándolo en un grupo local de Facebook como Buy Nothing. Deja claro en tu publicación que quien lo quiera deberá poder trasladarlo por su cuenta; confirma esto antes de que lo recojan. El Salvation Army también recoge algunos muebles grandes en buen estado, como sofás, armarios y gabinetes.

Servicios tipo concierge

Hay una nueva generación de empresas que se encargan de coordinar reparaciones y mantenimiento de viviendas constantemente. A través de una suscripción, tienes acceso a un administrador que coordina citas con personal capacitado o profesionales externos de confianza, según lo que necesites.

Algunas empresas cobran una tarifa fija mensual o anual por un número determinado de horas; otras tienen tarifas por hora independientes. Honey Homes, una empresa con cuatro años de experiencia que presta servicios en el área de la Bahía de San Francisco, Los Ángeles, Dallas, Austin (Texas) y Chicago, ofrece a sus clientes un profesional dedicado y 42 horas de servicio al año por una tarifa anual inicial de $3,540, lo que equivale a $295 al mes; si cancelas antes de que termine el año, recibirás un reembolso prorrateado. Para encontrar un servicio similar en tu zona, busca “handyman concierge near me”.

Expertos virtuales en reparación del hogar

La aplicación Frontdoor, lanzada hace dos años, ofrece videollamadas con algún handyman, o expertos en plomería, electricidad, HVAC (siglas en inglés para calefacción, ventilación y aire acondicionado) y electrodomésticos. Con una membresía anual de $149, obtienes acceso ilimitado a las consultas. Además, puedes probar el servicio de forma gratuita, sin necesidad de tarjeta de crédito. Esto puede ser ideal para los amantes del “hágalo usted mismo” (DIY, por sus siglas en inglés), y contar con la supervisión de un experto puede ser mucho más seguro que depender de videos al azar en YouTube.

Un redactor de Consumer Reports probó Frontdoor para arreglar un mosquitero retráctil de su terraza que se había salido del riel. El profesional, amable y eficiente, activó la cámara en modo invertido para evaluar la situación y ofreció una serie de soluciones para ajustar el mosquitero. Veinte minutos después, la puerta volvió a encajar. Cuando la parte inferior arrastraba un poco al cerrarse, el experto sugirió deslizar una barra de jabón por la guía para mejorar su deslizamiento. Quizás un trabajador en persona hubiera hecho el trabajo más rápido, pero el precio fue justo y la satisfacción, invaluable.

Toma algunas precauciones

Independientemente de la confianza que le tengas a la persona que contrates, algunos pasos sencillos pueden ayudarte a mantenerte seguro, garantizar que quedes satisfecho con los resultados y aumentar las posibilidades de que te devuelvan tu dinero si algo no sale bien.

Ponlo por escrito. Ya sea un presupuesto escrito a mano o un contrato digital, debes incluir todos los trabajos que se van a realizar y la tarifa por hora o el costo total del proyecto.

Paga después, no antes. No es raro que te pidan un depósito, pero si un profesional quiere más del 10%, mejor sigue buscando, dice Allen Lee, un handyman de Roseville, California, que asesora a otros profesionales. “Y ten cuidado si dicen que necesitan dinero para comprar materiales. Cualquier dueño de negocio responsable debería tener los fondos para eso”.

Paga con tarjeta, si es posible. “Una tarjeta de crédito es la forma más segura de pagar, ya que puedes disputar el pago si algo sale mal con el trabajo”, dice Ira Rheingold, director ejecutivo del National Association of Consumer Advocates (Asociación Nacional de Defensores del Consumidor).

Conoce las estafas. Desconfía de cualquiera que toque tu puerta y señale problemas que puede arreglar a bajo costo o que te ofrezca reparaciones en el techo o aplicar un sellador en la entrada de tu cochera, alegando que “estaba en la zona” y que tiene “material sobrante”. “No es raro que los ladrones se hagan pasar por trabajadores ocasionales ofreciendo servicios para poder entrar a las casas”, dice Breyault.

La comunicación es clave. Revisa el trabajo una vez que esté terminado y expresa de inmediato cualquier duda o ajuste que necesites.

Illustration: David Doran

Sé un buen cliente

Los profesionales de mantenimiento o handyman de calidad pueden tener mucha demanda, así que pon de tu parte para ser un cliente con el que sea fácil trabajar. “Ten respeto, comunícate y sé considerado”, aconseja Larry Towner, un handyman de Atlanta copresentador del podcast “Handyman Pros Radio Show”. Algunos consejos más:

Aprovecha la oportunidad. Si un profesional te avisa que está disponible al día siguiente o te contacta debido a una cancelación, no lo dejes pasar. Si es difícil concerta una cita contigo, puede ser complicado conseguir que venga alguien .

Mantén una lista de tareas pendientes. Anota las reparaciones que vayan surgiendo o haz un recorrido por tu casa para hacer una lista. Si puedes ofrecer medio día de trabajo, serás un cliente más atractivo que quien tenga menos tareas. Además, podría ser más económico para ti.

Explica y muestra. Repasa junto al profesional los trabajos que necesites. ¿Vas a poner papel en las paredes? Específica en qué dirección debe ir el estampado. ¿Vas a colgar cuadros? Indica la altura que prefieres. Y quédate cerca por si surgen dudas.

Prepara el espacio. Despeja el lugar para que el profesional tenga espacio para trabajar y asegúrate de que tus mascotas estén en otra habitación con la puerta cerrada, recomienda Truini.

Revisa el trabajo. Si el profesional no te explica lo que hizo, revísalo tú mismo. Expresa cualquier duda o ajuste que necesites de inmediato; no hay garantía de que el profesional esté disponible para regresar y corregir el problema.

Deja una buena reseña. Los comentarios positivos del público son muy valiosos, indica Lee. Si recibiste un excelente servicio, compártelo con los demás.

Nota del editor: Este artículo también se publicó en la edición de mayo/junio de 2025 de la revista Consumer Reports.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2025, Consumer Reports, Inc.