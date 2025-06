Horóscopo de hoy de Nana Calistar 18 de junio de 2025

LEO

Enfermedades leves podrían seguir rondando tu entorno, pero también se percibe mucha paz interior y serenidad que serán clave para enfrentar cualquier situación que se presente. Esa calma te permitirá tomar mejores decisiones. Ten mucho cuidado con lo que deseas, sobre todo si se trata de pensamientos negativos, porque podrían cumplirse más rápido de lo que imaginas. No te desgastes con relaciones a distancia, no son lo tuyo y solo estarías perdiendo tiempo y energía.

Tu visión de la vida y tu forma positiva de enfrentar los retos te abrirán muchas puertas en tus proyectos, pero no olvides cuidar tu corazón está lastimado, sí, y aunque has sanado en parte, el miedo a volver a amar y perder sigue presente, es normal sentirlo, pero no dejes que te paralice, recuerda que las oportunidades no son eternas; una muy buena que tuviste podría ya haberse ido de tus manos por falta de acción.

Si ya tienes pareja, y te están gratinando la concha, como quien dice, no des pie a dudas ni razones para desconfiar. Aprende a valorar lo que tienes y a consentir a quien está contigo, porque lo que tú no le das, podría buscarlo en otra parte. Una persona del signo Capricornio o Géminis será fundamental para ayudarte a crecer emocionalmente y mejorar como ser humano. Su apoyo será clave en una etapa difícil.

También se ve una posible salida, viaje corto o escapada con una amistad que te ayudará a recargar energía, no temas decir que sí a nuevas aventuras; a veces la vida te sorprende justo cuando decides moverte.

VIRGO

Cuida mucho tu energía y deja de intentar ser el ángel salvador del mundo, porque en el intento podrías estar olvidándote de ti mismo. Es momento de poner tus prioridades en orden y entender que no puedes cargar con los problemas ajenos como si fueran tuyos. Deja de querer resolver la vida de todos los que te rodean, porque al final, nadie va a hacer lo mismo por ti a veces te confundes pensando que mereces poco, pero podrías tener muchísimo más si dejaras de conformarte, no te detengas por miedo, lo que buscas está del otro lado del atrevimiento.

Extrañarás a alguien de tu pasado que fue muy importante, pero mientras sigas ahí, anclado a lo que fue, no podrás construir nada nuevo ni duradero, manda a la next a la gente mediocre que solo aparece cuando necesita algo de ti, pero que nunca está cuando tú necesitas una palabra, un abrazo o un apoyo sincero. No cambies tu esencia por nadie, recuerda que quien te quiere bien, te acepta tal y como eres.

Ten mucho ojo con personas que han llegado recientemente a tu vida, no todas tienen buenas intenciones, y podrías verte envuelto en chismes o malentendidos, ya sea con tu pareja o con tus amistades, es mejor prevenir que lamentar. También cuídate de vecinas o personas tóxicas que solo viven para tirar veneno, ya no estás para prestarle atención a quien no aporta nada.

Es momento de desconectarte un poco del ruido externo y reconectar contigo, haz silencio, escucha tu voz interna y deja de darle tanta importancia a lo que dicen los demás. No le debes nada a nadie, y si alguien no está de acuerdo con tu forma de ser, que le cambie de canal.

LIBRA

Ten mucho cuidado con tu pasado, hay situaciones no resueltas que te siguen afectando más de lo que crees, esas heridas abiertas te están impidiendo avanzar en ciertas áreas de tu vida, especialmente en lo emocional. Ya no te guardes nada, exprésate con firmeza y sin miedo a lo que otros piensen o a si les duele, guardarte lo que sientes te está intoxicando poco a poco, como si te tragaras tu propio veneno. Libérate de eso.

Abre bien los ojos, porque hay dos amistades que no son lo que parecen: han estado hablando mal de tu familia y podrían meterte en chismes o conflictos, es momento de hacer una limpieza en tu entorno, sacar a quienes no suman y comenzar a rodearte de personas que realmente valgan la pena, no te sigas castigando con pensamientos negativos, empieza a cambiar tu actitud hacia ti mismo; mereces mucho más de lo que estás aceptando. Si estás en una relación, deja de jugar con fuego, si ya tienes compromiso, no te metas en otras historias porque podrías salir perdiendo, eso de andar dándole atole con el dedo a otros mientras tienes pareja no te va a traer nada bueno. Y si no eres tú quien juega doble, cuidado, porque podrías descubrir que tu pareja no ha sido del todo sincera contigo. Verdades del pasado saldrán a la luz y podrían cambiar tu forma de ver a esa persona.

En el trabajo vienen mejoras importantes, especialmente en lo económico, se visualizan horas extras o ingresos adicionales que te ayudarán a salir de algunas deudas o ponerte al corriente con pendientes financieros. Aprovecha esa racha productiva para organizarte mejor y prepararte para futuros gastos.

ESCORPIÓN

Una relación a distancia llegará a su fin en los próximos días, aunque te cueste aceptarlo, es lo mejor, no temas abrirle la puerta a alguien nuevo, incluso si también está lejos, porque a veces el cariño sincero se encuentra donde menos lo esperas, eso sí, no repitas los errores del pasado, si ya te tropezaste una vez, asegúrate de no caer en la misma piedra con diferente nombre. Una amistad cercana podría formalizar una relación o incluso comprometerse, y eso te hará reflexionar sobre lo que realmente quieres tú en el amor, tal vez ahora mismo te sientas decepcionado o decepcionada, pero no te angusties, cuando dejes de buscar desesperadamente, llegará esa persona capaz de sanar todo lo que creías roto.

Si ya tienes una relación, es momento de hablar claro, los celos, la inseguridad y las mentiras podrían llevar la historia por un camino sin regreso, pongan las cartas sobre la mesa antes de que sea demasiado tarde, además , tu cuerpo te está pidiendo a gritos un cambio de hábitos, la dieta y el ejercicio no pueden seguir esperando. Eres de los signos que suben de peso con solo ver el pan, así que no te confíes.

No confundas tus emociones, si esa persona solo aparece cuando quiere endulzarte el oído y luego desaparece, es momento de ponerle un alto, tu mereces a alguien de tiempo completo, no amores por temporadas, no cambies tu esencia por nadie, ni permitas que te hagan sentir que no eres suficiente. Un amor del pasado podría volver a tocar tu puerta, pero no te emociones de más, sus intenciones no son claras, y es probable que solo venga a pedirte un favor, mantente firme, porque si caes otra vez en ese juego, las consecuencias serán tuyas.

PISCIS

Si ya estás en una relación y todo se ha vuelto rutina o costumbre, es momento de hacer un alto y replantearte lo que realmente quieres. No estás para conformarte con “lo que hay”, si ya no hay emoción, busca quien te haga volver a soñar, porque el amor no se acaba… solo cambia de cama, tu felicidad no depende de nadie más, está directamente relacionada con cómo decides ver y vivir tu vida. Un amor a distancia podría llegar y, aunque no creías en eso, terminarás completamente enganchado, esa persona te enseñará a ver las cosas desde una perspectiva distinta y renovará tu esperanza en los sentimientos genuinos, pero cuidado: a ti te encanta encariñarte con la piedra, quedarte en donde no te valoran y seguir insistiendo donde no hay nada, aprende a soltar lo que te lastima, incluso si duele.

Ese amor lejano puede ser justo lo que necesitas para volver a creer, no idealices, pero permítete sentir, no te acostumbres a lo bueno como si fuera eterno, porque nada está garantizado, valóralo mientras lo tienes. A medida que te liberes del peso que has cargado estos últimos meses, física y emocionalmente, empezarás a ver la vida con otros ojos. No cargues culpas que no son tuyas, deja de pensar en lo que pudiste haber hecho mejor, ya fue, lo importante ahora es lo que harás con lo que tienes, es tiempo de limpiar tu alma y reconstruir tu mundo desde lo más profundo.

ACUARIO

Si notas que tu pareja está distante o que las cosas ya no son como antes, no lo ignores, es hora de cambiar la rutina, de hablar con claridad y poner las cartas sobre la mesa. El tiempo no está hecho para perderse con relaciones a medias ni con dudas eternas. O se arregla o se suelta, pero no puedes seguir en pausa emocional.

Es probable que al final del día te invada una sensación de reflexión profunda sobre lo que has hecho con tu vida, puede que surjan arrepentimientos, pero no te juzgues con tanta dureza, todo lo que has vivido te ha servido para aprender y crecer, usa ese aprendizaje para no volver a tropezar en el mismo error. Endurece tu corazón cuando sea necesario, no para volverte frío o fría, sino para protegerte de quienes no te valoran. Solo dale tu energía a quien de verdad la merezca. Tu carácter a veces es difícil, lo sabes, pero no tienes por qué cambiarlo para agradar a personas que jamás moverán un dedo por ti.

Una amistad muy cercana te necesita, y aunque estés ocupado o emocionalmente agotado, trata de estar ahí, la vida es redonda y lo que das, siempre vuelve, además, hay una persona con una energía muy positiva cerca de ti, alguien que puede ayudarte a salir de un estancamiento o a ver con más claridad ese aspecto en el que no has logrado avanzar. Abre la mente, escucha consejos y no te cierres a veces una sola frase, dicha en el momento justo, puede cambiar el rumbo completo de tu historia.

CAPRICORNIO

Un amor por redes sociales podría aparecer más pronto de lo que imaginas, y aunque antes no creías en eso, esta vez podrías llevarte una grata sorpresa, date la oportunidad de conocer a quien te está buscando, deja de poner barreras por miedo y no sigas desperdiciando oportunidades que podrían darte mucho, ya sea en el amor… o en el sexo. Tu paciencia para tratar con ciertas personas será clave en los próximos días, no caigas en provocaciones sin sentido ni te tomes a pecho lo que otros digan. Recuerda que lo que dicen de ti habla más de ellos que de ti, mantén la calma y evita engancharte con gente que solo quiere hacerte perder el tiempo o alterar tu paz.

Has estado dándole vueltas a la vida de los demás, intentando ayudar a todos, pero en el camino te olvidaste de ti, ya basta. Tu felicidad debe volver a ser tu prioridad, deja de meterte en problemas que ni te corresponden y empieza a enfocarte en lo que verdaderamente te hace bien, has estado cargando mucho emocionalmente, y es momento de soltar. Una enfermedad o malestar en la familia podría presentarse, pero no te angusties más de la cuenta, todo apunta a que saldrá bien, solo mantente cerca y ofrece tu apoyo sin desgastarte, si estás en una relación, se visualiza una escapada o un evento especial que les permitirá reconectar y vivir momentos muy agradables, no olvides que la rutina y la costumbre son enemigos silenciosos del amor: haz cosas distintas, sorprende y no permitas que lo bonito se apague.

SAGITARIO

Tu economía comienza a dar señales de mejora, un dinero inesperado o pago pendiente está por llegar y te va a permitir resolver varios asuntos que te traían preocupado o preocupada, vienen movimientos positivos en tu área financiera que te permitirán darte un respiro, pagar deudas o incluso darte uno que otro gustito. Eso sí, no confundas amor con amistad a veces te enamoras demasiado rápido y te entregas sin pensar, y cuando menos lo esperas ya estás bien enredado hasta las chanclas, aprende a distinguir, porque no todo lo que brilla es oro y tú, con tu entusiasmo, a veces le pones corazón a lo que solo era una buena conversación. Haz un chequeo de tus actitudes, porque a veces te pasas de intenso o intensa, sueles creer que eres la última Coca del desierto envuelta en diamantes, y eso no a todos les cae bien, baja un poquito tu nube, no pasa nada, la humildad también te hace brillar, recuerda que la felicidad no es eterna, pero sí es una actitud que debes aprender a sostener. Aprovecha los momentos felices sin pensar tanto en el mañana.

Una persona del signo de agua podría llegar a tu vida y ayudarte a ver las cosas desde otro enfoque, esa conexión podría ser profunda y significativa, pero no pongas en esa persona la tarea de sanar tus heridas, el amor puede acompañarte, pero no resolverá tus problemas, eso solo te toca a ti.

ARIES

Aléjate de esos amores que solo traen drama y promesas vacías, sabes perfectamente que no naciste para vivir con carencias emocionales ni materiales, si alguien no está dispuesto a apostar por ti de verdad, que le vaya bien. La vida no está para andar rogando, ni mucho menos para vivir de migajas a la fregada las buenas costumbres si te están limitando: disfruta, goza, haz lo que te haga sentir vivo, sin que te importe el qué dirán.

Tus errores pueden costarte caro si no los reconoces a tiempo, estás tan cerca de la felicidad y ni cuenta te das porque te has acostumbrado a vivir de rodillas, a conformarte, es hora de alzar la cabeza, de defender lo que vales, de dejar de permitir que te manipulen con palabras bonitas y acciones vacías.

Recuerda esto siempre: si esa persona que te mueve el piso no demuestra el mismo interés, estás en el lugar equivocado, mientras más te atontes rogando cariño a quien ni maíz hace por conservarte, más seguirás sufriendo por amor, aprende la lección, ármate de valor y corta con lo que no te deja avanzar. Ya no permitas que la gente juegue con tu forma de ser, con tus emociones, con tu nobleza, eres fuego puro y mereces a alguien que sepa caminar a tu lado, no que apague tu llama, la vida es una y es tuya, ¡vívela como tú quieras!

TAURO

Se aproxima una invitación para salir en esta semana o reencontrarte con una amistad que te hará pasar un muy buen rato, acéptala, te hace falta desconectarte y volver a sentirte ligero o ligera, también es momento de cerrar ciclos, hay personas que ya cumplieron su tiempo en tu vida y solo te están dejando mal sabor de boca cada vez que aparecen, sácalas sin remordimiento. Si tuviste una separación complicada, reconoce tu parte de responsabilidad, en tus manos estuvo cortar de raíz lo que no funcionaba, pero lo dejaste crecer por costumbre o por miedo, cuando en una relación hay traición o mentira, es muy difícil que la confianza vuelva a ser la misma.

En lo laboral, se vienen cambios importantes, las finanzas van en ascenso, y en las próximas semanas podrías experimentar una mejora significativa en el tema económico, eso sí, mantén los pies en la tierra: si se presenta una nueva oferta o proyecto, analiza bien antes de dejar lo que ya tienes, no todo lo que brilla es oro, y tú necesitas estabilidad. Nuevas amistades y proyectos aparecerán en tu vida, solo ten cuidado de no alejarte demasiado de quien te ha demostrado cariño y lealtad, porque podrías perder personas valiosas que no volverán tan fácilmente, también cuida a quienes te rodean, una amistad podría sufrir una pérdida o ser víctima de robo; mantente atento y solidario.

GÉMINIS

En cuanto tengas un espacio, haz una limpieza profunda en tu recámara o tu casa, hay energías pesadas rondando tu entorno, y necesitas abrir espacio para que lo bueno entre, el desorden a veces refleja lo que llevas dentro, así que empieza por organizar tu espacio físico para poder alinear también tu mente y tus emociones. Cuando sientas que estás por caer, no olvides voltear atrás y recordar todo lo que ya superaste, no permitas que una mala racha o las palabras de personas que no te valoran te tiren al suelo, tu eres resiliente por naturaleza y has salido de cosas peores, no te derrumbes por lo que no vale la pena. A veces muestras mucho interés por alguien, y de la noche a la mañana te decepcionas, tiendes a ser perfeccionista y eso te impide disfrutar de lo simple, no todo tiene que ser perfecto para ser bueno, relájate y empieza a mirar más allá de los defectos ajenos… también tú tienes los tuyos.

Un cambio de ciudad, incluso si solo es temporal, podría ayudarte a encontrar nuevas motivaciones, necesitas salir de lo mismo de siempre para recuperar el entusiasmo, cuando logres perdonar y cerrar capítulos del pasado, tus heridas comenzarán a sanar de verdad, recuerda: si ya te fregaron una vez, que te sirva de lección, no para dejar de confiar, sino para saber en quién sí vale la pena hacerlo.

CÁNCER

Si tienes pareja, es momento de dar un paso más, no se trata solo de seguir juntos, sino de avanzar, si no hacen algo nuevo pronto, caerán en la monotonía, y lo bonito se les puede volver costumbre… y después aburrimiento y si no estás comprometido con nadie, recuerda que no le debes explicaciones a nadie: tu vida privada es eso, tuya. Si en tu relación han existido distancias o discusiones constantes, pon de tu parte para resolverlo, pero si la otra persona no colabora, no te eches la culpa de todo a veces pedir perdón no basta si del otro lado no hay interés por mejorar, aprende a identificar cuándo luchar y cuándo soltar si no te valoran, sigue tu camino sin remordimientos.

Hacia finales de semana podrías tener cambios bruscos de humor o entrar en una especie de crisis existencial, no te asustes, es normal a veces eres tan sensible que cualquier comentario te tumba, pero también tienes la fuerza para levantarte, cuida tu temperamento y no reacciones con el hígado. Las personas más importantes de tu vida serán esas que te acompañan en los días grises, no las que solo te buscan cuando hay fiesta o alegría, rodéate de quienes estén cuando más los necesitas, no de los que solo aplauden cuando todo va bien.