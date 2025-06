Horóscopo de hoy de Nana Calistar 23 de junio de 2025

Leo

Deja que la gente hable, total, si no ladran es porque no vas avanzando. No es momento de detenerte ni de andar tirando piedras a quien no tiene ni tejado. Tú sigue en lo tuyo que el brillo no se apaga por la sombra ajena. Ya basta de lamentaciones, vales más de lo que crees y es momento de demostrarlo con hechos, no con palabras.

Vienen días para hacer ajustes en tu actitud: pensar más en ti, en lo que quieres lograr, y no en lo que opinan los demás. Cuidado con esos cambios de humor tan repentinos que hasta asustan, porque podrías lastimar a quien no tiene vela en el entierro.

Ya no te flageles por errores del pasado, mejor agradece que gracias a ellos hoy eres esa perra empoderada y sin filtro, esa que ya no se deja y que aprendió que quien juega contigo, pierde. Si tienes la tentación de volver al pasado, que sea solo para cerrar la puerta con seguro y sin rencores.

Si tienes pareja, aguas con los celos sin sentido, si te va a fallar, que lo haga, pero tú bien puesto o puesta sabiendo que quien pierde más es quien no supo valorarte y si no hay pareja, pues mejor… nadie te da dolores de cabeza ni te baja el azúcar.

VIRGO

Ya no te cargues culpas que ni son tuyas, cada quien que se haga cargo de su cochinero emocional, se ve que una persona cercana va a enfermar y además hay pendientes con documentos o trámites que debes resolver antes de que te hagan bolas.

Una deuda podría crecer si no la atiendes, así que organiza tus cuentas como organizas tus cajones: con precisión y sin dejar cabos sueltos. Se asoma también un viaje que te sacará de la rutina y que puede ayudarte a dejar atrás un complejo o inseguridad que vienes cargando desde tiempos inmemorables.

Llénate de gusto al ver que la gente que quieres va cumpliendo sus metas, pero no dejes las tuyas de lado. Es hora de echar ojo a tu economía porque últimamente traes el gasto como si fueras rico de nacimiento. Piensa bien antes de gastar en cosas que no necesitas.

En el plano espiritual, vas a sentir muy cerca a un ser querido que ya no está en este plano, podría mandarte una señal o visitarte en sueños, no ignores esas señales.

Y un último jalón de orejas: aléjate de esa gente que solo se la pasa chillando por todo, te contaminan con su negatividad y no te dejan avanzar, la vida es pa’ vivirla, no pa’ estarse lamentando.

LIBRA

Ya va siendo hora de soltar eso del pasado que te tiene amarrado como tamal mal envuelto, no puedes avanzar si sigues arrastrando costales llenos de recuerdos que ya pesan más que un ex tóxico.

En el amor se ve un lazo fuerte con una amistad, y aguas porque de la risa se puede pasar a la cama… y de ahí a una historia que podría dejarte bien entretenido o entretenida, viene noche de pasión con alguien que conocerás pronto, así que tú decide si quieres solo la aventura o algo más duradero.

Tú ya sufriste bastante, ahora te toca gozar, pero no te olvides de aprender a poner límites, amores de una noche pueden ser divertidos, pero si no traen garantía, mejor con condón y corazón blindado. También podría anunciarse un embarazo o nacimiento cercano, así que si no está en tus planes, ya sabes: cuídate más que tu WiFi en quincena. En el billete vienen cambios favorables, pero primero suelta a esa gente que nomás se cuelga de ti como garrapata con hambre.

Recuerda: tú vales oro y no estás para estar lidiando con falsedades ni energías gachas. Rodéate de quien sume, no de quien nomás jala.

ESCORPIÓN

Se vienen cambios y no cualquiera, sino de esos que te sacuden hasta el alma, es momento de renovarte, de tirar lo que ya no sirve y agarrar fuerza pa’ todo lo bueno que se viene. Días cargados de buena vibra, así que aprovéchalos, haz tiempo para tu familia, comparte y ríe, porque no sabes cuándo volverán esos momentos, pero ojo: no vayas contando tus planes a medio mundo, hay ojos y oídos que nomás están esperando pa’ salarte el taco.

Tu actitud debe cambiar, ponle buena cara a la vida y vas a ver cómo las cosas empiezan a fluir, que el mundo ruede y tú disfruta, que pa’ eso vinimos, viene dinero extra y una visita o viaje con familia que te llenará el corazón. En el trabajo aguas con los chismes, porque hay quien te envidia hasta los mocos. Tú no caigas en provocaciones, mantén la clase. En el amor, si tienes pareja, échale ganitas porque el amor también necesita mantenimiento: detalles, risas y fuego.

Y si andas con la tentación de andar de travieso o traviesa… mucho cuidado, porque hay chance de que te metan en un triángulo amoroso que va a tronar como cuete mal amarrado, mejor piensa bien antes de mover tus piezas o podrías acabar envuelto en puro chisme y drama.

ARIES

Ya deja de quejarte de lo que no te gusta de ti y mejor ponte manos a la obra, si sabes qué defectos te estorban, cámbialos por virtudes, o mínimo disimula, no te quedes con ganas de nada, que lo que no se hace por miedo se convierte en remordimiento.

Mucho ojo con fraudes o estafas: no apuestes a lo menso ni inviertas tu dinero en cosas que ni tú entiendes. Vienen buenas oportunidades laborales, pero si no alzas la voz, nadie se va a enterar de tu talento, también se ve un viaje que podría ser justo lo que necesitas pa’ soltar lo que ya no te sirve.

Tus números de la suerte son el 3 y el 8, y tu mejor día es el lunes, así que ese día ponte la camiseta y sal a romperla. No hables de más sobre tu familia o vas a armar un pleitazo que ni los vecinos van a poder ignorar.

En estos días podrías ponerte de carácter complicado, porque saldrán a la luz secretos que te van a mover el tapete, aguas con lo que dices, porque traes la lengua bien afilada y podrías herir a quien ni la debe ni la teme.

Y un consejo gratis: ya no mendigues amor ni atenciones. Si alguien no te da tu lugar, pues que se siente y vea cómo brillan los que sí saben valorarte. La vida te va a regresar con intereses todo lo que antes te negó.

TAURO

Hay días en los que el corazón se te apachurra por cosas familiares, pero en lugar de hacerte el mártir, mejor demuéstrales a los tuyos cuánto los quieres, no te cierres, Diosito te dio el poder de lograr lo que te propongas… nomás te falta creértela.

Tu sexto sentido está más filoso que nunca, así que hazle caso: si algo no vibra chido, aléjate. Se ve el final de una amistad por roces que ya venían de tiempo atrás, no te desgastes, el que se va sin que lo corran es porque ya no encajaba.

Puede que un amor de una noche te sacuda el alma y, sin querer, empieces a sentir cosas, tu disfruta, pero con cabeza (y protección). Es momento de enfocarte en ti y en los tuyos, no en complacer a quien ni te pela. Vienen tiempos buenos en el amor si no tienes pareja, esta es tu oportunidad para imaginar y atraer a esa persona que sí sepa lo que vales. Pero aguas con los lobos vestidos de oveja, que andan al acecho esperando tu momento de debilidad.

No modifiques tu esencia para caerle bien a nadie. Sé tú, con todo y tus manías, que quien te quiera, te va a querer así, completo o completa y quien no… pues que no estorbe.

GÉMINIS

No dejes nada a medias ni te quedes con el “¿y si sí?”, la vida no es ensayo general, es función de una sola vez. Vienen días medio nublados emocionalmente: podrías andar nostálgico pensando en personas que ya no están ni en tu vida ni en tu WhatsApp.

No pongas expectativas en gente que apenas y puede con su vida, podrías llevarte más de una decepción. Cada quien que se rasque con sus propias uñas, ya no es tu tarea rescatar a quien no se quiere salvar.

Poco a poco empezarás a madurar (sí, tú también), y eso implicará mandar a volar a los que solo te estorban el camino. Es tiempo de priorizar tus sueños, tus metas, tus negocios y todo aquello que te suma, no lo que solo hace bulto en tu vida.

Deja que el mundo hable, tú preocúpate por estar bien contigo. Vienen días en que tu humor va a andar por los suelos, y es normal: algunas broncas se empiezan a asomar. Respira, enfréntalas y no te hundas por problemas que tienen solución.

Haz limpieza emocional, y quien no te dé paz… que no te quite tiempo.

CÁNCER

Prepárate porque se ve un viajecito en puerta, ya sea con tu familia o tu pareja, será justo lo que necesitas para despejar la cabeza y recargar pilas. Disfrútalo, y no te quedes con las ganas de nada, que para eso se trabaja.

Necesitas tratarte con más cariño, porque sueles ser tu peor crítico, no te azotes por todo, no siempre la culpa es tuya. En el trabajo se ve crecimiento, pero también una noticia de una amistad que podría mover tus emociones.

Tu talón de Aquiles siempre será tu familia, y aunque a veces te desesperen, sabes que darías todo por ellos, no dudes de lo que eres ni de lo que puedes lograr, porque la vida te va a dar más de una sorpresa.

Deja de pensar que el universo está en tu contra, tienes el poder de conquistar al mundo y, de paso, a quien se te antoje. No llores más por quien no lo vale, no te pongas en descuento, ¡súbele el precio! Y si alguien quiere entrar a tu vida, que toque bien la puerta… y si no, que se quite porque estorba.

Enfócate en lo que realmente importa y no vivas pensando en lo que otros opinan de ti, el mundo siempre va a hablar, pero tú eres quien decide si escucha o se pone audífonos.

PISCIS

Si alguien habla mal de ti o hace comentarios sin sentido, ignóralo con categoría. Pásatelos por el arco del triunfo, que tú estás pa’ cosas más grandes. Aguas con un posible rompimiento dentro de la familia, ya sea una separación o divorcio, el ambiente andará tenso y necesitarás estar bien plantado para no terminar cargando broncas ajenas.

Si tienes pareja, ponte trucha porque hay más de uno o una queriéndote hacer sombra y lo peor: tu pareja podría estar dándoles alas, aquí no se trata de celos, sino de no ser ingenuo. ¡Abre los ojos!

En el tema salud, no te hagas el que no ve: tu cuerpo ya anda mandando señales, esa pancita ya no es ternura, es señal de que necesitas moverte más, ponte las pilas, bájale al antojo y échale más ganas a tu bienestar.

Una amistad se va a caer de tu altar cuando descubras que ha sido bien falsa contigo, no te lo tomes tan personal: mejor agradecer que se quitó la máscara a tiempo, ten cuidado con caídas o accidentes en la calle, anda más atento que nunca.

Y en temas de lana, si sabes que algo te va a dejar ganancia, dale sin miedo, pero no inviertas por impulso, que no se te suba el humo a la cabeza: la humildad será siempre tu mejor arma para llegar lejos y ganarte el respeto de los demás.

ACUARIO

Semana movido emocionalmente, puede que el pasado regrese a tocar la puerta… y no precisamente con flores, no te deprimas, ya supéralo y sigue caminando, también bájale a las fiestas y al chupe, tu cuerpo ya anda pidiendo tregua y eso te va a pasar factura si no haces algo pronto.

La vida ya te dio varias lecciones, ahora te toca aplicarlas, no sigas cometiendo los mismos errores de siempre, es momento de hacer introspección, pensar quién eres, qué quieres y pa’ dónde vas.

En el amor no todo ha sido color de rosa, pero tampoco puedes quejarte tanto: lo que es tener pegue, eso no te ha faltado, pero recuerda: no todo el que se te arrima merece entrar a tu vida.

Haz más ejercicio, aunque sea unas sentadillas mientras cargas el drama, no lo hagas solo por el cuerpo, hazlo por sentirte bien y subirte la autoestima, vienen cambios de último minuto en el dinero, así que no inviertas sin revisar todo bien.

Se vienen chismes, especialmente de dos amistades: una de cabello lacio y otra de ojos cafés, no caigas en su juego y si tienes pareja, ya va siendo hora de que le pongas más atención, porque últimamente la has dejado en segundo plano por andar con otras prioridades que ni al caso.

CAPRICORNIO

Prepárate porque se viene un chisme que te va a dejar con la boca abierta, una amistad dirá algo que ni te esperabas y que podría cambiar la forma en que ves ciertas cosas, pero también se vienen noticias chidas en lo laboral, así que no todo es drama, también hay dinerito y avances.

Si tienes pareja, no te hagas el que no ve: la relación se está enfriando y no por culpa del clima. Ponle atención antes de que el “ya no siento lo mismo” llegue de sorpresa. Y si andas muy de calzón flojo, ¡aguas!, que los embarazos no avisan, y las consecuencias llegan sin tocar la puerta.

Cuidado con enfermedades respiratorias y dolores musculares, el cuerpo ya anda avisando que necesita cuidados, no solo desveladas. También pon atención a las chismosas del vecindario, porque una sola palabra mal dicha te puede meter en un problemón que ni Netflix aguanta.

Recuerda todo lo que has trabajado para estar donde estás, no dejes que nadie venga a montarse en lo que tú te has chingado por lograr. Una amistad va a necesitar mucho de ti, así que sé solidario, pero sin cargar la cruz entera.

La vida te está poniendo días llenos de oportunidades. Aprovéchalos, pero no te dejes llevar por lo que “deberías” hacer. En la medida que das, recibes. Y si no vas a dar, tampoco exijas. Es tiempo de hacer introspección y decidir qué caminos sí te llevan a la paz… y cuáles nomás te marean.

SAGITARIO

Se ve clarito que hay una oportunidad de viaje que te puede caer como anillo al dedo, pero no lo dejes a la suerte, empieza a planearlo desde ya si no quieres terminar durmiendo en el aeropuerto.

En el amor, si esa persona te lo demuestra con hechos, no con palabras, entonces déjate querer… y lánzate como gorda en tobogán, sin miedo. Podrías reencontrarte con alguien del pasado que te va a mover emociones y, entre broma y broma, te va a tener suspirando sin darte cuenta.

Hay una persona nueva en tu camino que va a cambiar tus expectativas, te va a hacer sentir visto, querido y bien cuidado, pero aguas: entre tanta risa te puedes clavar sin darte cuenta y luego te cae de peso.

También podrías enterarte de una boda o un compromiso, y eso te va a dejar pensando en tu propia vida amorosa. ¿Qué estás esperando para hacer cambios? Si ya te cansó la rutina, ¡pues rómpela! No esperes que alguien más venga a salvarte del aburrimiento.

A ti se te da mucho andar regalando amor como si fuera muestra gratis, y luego terminas tú todo enamorado o llorando en la regadera. Es tiempo de dejar las excusas, cerrar el Facebook un rato y ponerte las pilas, hay cosas que tienes que atender hoy, no mañana. ¡Haz espacio para lo que sí vale la pena y mándale a la goma a lo que no!