Preocupantes declaraciones de Alexander Zverev tras eliminación en Wimbledon: “Me siento solo en la vida”‪

El tenista alemán Alexander Zverev, número tres del mundo, quedó eliminado en primera ronda de Wimbledon tras una sorpresiva derrota ante el francés Arthur Rinderknech (72 del ranking ATP). Más allá del resultado deportivo, lo que verdaderamente sacudió al mundo del tenis fueron sus declaraciones posteriores.

“Me siento solo ahí fuera a veces. Lo paso mal mentalmente. Lo llevo diciendo un tiempo desde el Abierto de Australia. Intento encontrar maneras de salir de este agujero, pero veo que no puedo”, confesó Zverev en una rueda de prensa cargada de honestidad emocional.

La derrota se consumó tras cinco intensos sets: 7-6 (3), 6-7 (8), 6-3, 6-7 (5) y 6-4, en un partido que se extendió por más de cuatro horas y media. El duelo, que había sido suspendido por lluvia el día anterior, se reanudó el martes y concluyó con el alemán visiblemente frustrado, desorientado en los puntos decisivos y sin poder romper el saque de su rival en nueve intentos.

🗣️ "Me siento muy solo en la pista. Tengo problemas a nivel mental. Estoy intentando encontrar maneras de salir de este agujero, pero vuelvo a caer. Me cuesta encontrar la alegría fuera de la cancha y me siento muy solo. Jamás había experimentado algo así"



✍️ Alexander Zverev pic.twitter.com/ujIOSMG7DC — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) July 1, 2025

Un adversario más allá de la pista

Zverev admitió sentirse vacío y sin alegría, tanto dentro como fuera de la cancha. “He pasado muchas dificultades. Muchos malos momentos con la prensa, en la vida en general. Nunca me he sentido tan vacío. Sin alegría en lo que hago. No es algo relacionado con el tenis, sólo que no encuentro alegría fuera del tenis tampoco”, expresó.

El alemán incluso consideró por primera vez la posibilidad de buscar ayuda profesional. “Quizás pruebe la terapia. Es difícil hablar de ello porque no tengo respuesta”, dijo.

En términos deportivos, el alemán mostró momentos de buen nivel, especialmente al final del cuarto set, donde logró igualar el partido tras una caída en el rendimiento del francés. Pero en el set decisivo, volvió la irregularidad: cedió su servicio y fue incapaz de responder en el momento clave.

Wimbledon continúa siendo una cuenta pendiente para Zverev. Nunca ha superado los octavos de final en el Grand Slam británico, y esta temprana eliminación rompe una racha sin caídas en primeras rondas desde 2019.

Ahora, con un mes de descanso antes del Masters de Canadá, Zverev tendrá tiempo no solo para trabajar en su físico, sino también en lo que él mismo identifica como su mayor desafío: su salud mental.



Sigue leyendo:

· ¿Aplaza el retiro? Djokovic admite motivación por jugar en Los Ángeles 2028

· Carlos Alcaraz se corona en Queen’s antes de Wimbledon

· Coco Gauff, primera estadounidense en ganar Roland Garros desde Serena Williams