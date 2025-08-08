Gabriel Coronel y Daniela Ospina bautizan a Lorenzo, su hijo, y lo presumen en fotos

La pareja conformada por Gabriel Coronel y Daniela Ospina recurrió a sus respectivas redes sociales para compartir con sus seguidores detalles del bautizo de Lorenzo, su hijo.

Por medio de diversas fotos, publicadas en Instagram, los papás del menor nos mostraron algunos detalles de la ceremonia y de la celebración que llevaron a cabo por tan importante paso de su hijo.

“Como familia, vivimos un día que guardaremos en el corazón para siempre. 💙 El bautizo de Lorenzo marca el inicio de un camino lleno de fe, esperanza y amor, en el que lo encomendamos al cuidado de Dios”, escribió Daniela Ospina.

La misma Daniela aprovechó otro fragmento de su mensaje para externar lo especial que fue este día para todos en su familia.

“Hijo amado, confiamos en que crecerás rodeado de luz y bendiciones, y nos sentimos felices de caminar esta historia juntos, de tu mano y de la mano de Dios.✨”, concluyó.

Las pareja compartió algunas fotos al interior de la iglesia, así como otras más de la recepción, la cual incluyó un pastel de fondant de dos pisos con la leyenda Lorenzo y un elefante en la parte más alta.

También compartieron fotografías del banquete y de la celebración, así como de Lorenzo en compañía de Salomé, su hermana mayor, quien es hija de su mamá y del futbolista James Rodríguez.

El bautizo de Lorenzo, quien en noviembre cumplirá 2 años, atrajo la miradas de los fans y de los amigos famosos de sus papás, quienes le desearon lo mejor en esta nueva etapa de su vida.

