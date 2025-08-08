Hospitales en Gaza se desbordan de heridos y enfermedades raras empiezan a surgir

De acuerdo a la Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios (OCHA), los pocos hospitales en funcionamiento de la Franja de Gaza están desbordados por incidentes de violencia que dejan muchas víctimas.

En una actualización sobre la crisis sanitaria en Gaza, OCHA señaló que los centros de rehabilitación especializados también están saturados para atender lesiones traumáticas complejas y casos de Guillain-Barré, una rara enfermedad neurológica autoinmune que puede causar debilidad muscular repentina e incluso parálisis. No es contagiosa y suele estar provocada por una infección previa, ya sea vírica o bacteriana, que altera el sistema inmunitario.

Hasta la fecha, las autoridades sanitarias de Gaza han confirmado tres muertes y unos 64 casos del síndrome de Guillain-Barré, dos de los muertos eran niños.

Antes de que empezara la guerra en Gaza en octubre de 2023, se registraban muy pocos casos al año de ese padecimiento.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 30% de los pacientes con Guillain-Barré requieren cuidados intensivos, pero no hay inmunoglobulina intravenosa, el medicamento clave para tratarlo.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA), por su parte, reiteró la urgencia de que entre ayuda en grandes volúmenes y no en las limitadas cantidades que permite Israel.

“No podemos salir de una hambruna que se extiende mediante lanzamientos aéreos. No en Gaza”, advirtió la directora ejecutiva del PMA, Cindy McCain, “500,000 personas muriendo hoy de hambre, y que la única manera de ayudarlas es proporcionándoles alimentos a gran escala y por tierra”.

“No podemos permitirnos esperar; Gaza se ha quedado sin alimentos y sin tiempo”, subrayó McCain.

El Ministerio de Salud gazatí reportó el miércoles cinco nuevas muertes por desnutrición en 24 horas, elevando el total a 200 decesos relacionados con la hambruna, la mitad de las víctimas eran niños.

Sigue leyendo:

· La condena que generan las imágenes en las que se ve a los rehenes israelíes en poder de Hamás

· Acusan a las fuerzas israelíes de matar en dos días a 105 palestinos que buscaban comida

· Trump evade considerar genocidio en Gaza, pero califica como “terrible” lo que se vive