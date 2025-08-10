JD Vance advierte que Rusia y Ucrania quedarán “insatisfechos” con acuerdo propuesto por Trump

De cara a la inminente reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, dijo que era poco probable que un acuerdo negociado entre Rusia y Ucrania satisficiera a ambas partes y que cualquier acuerdo de paz probablemente dejaría a Moscú y a Kiev “descontentos”.

Vance reconoció este domingo que tanto Rusia como Ucrania quedarán “insatisfechos” con el acuerdo de paz que impulsa el mandatario Donald Trump, quien el próximo viernes se reunirá con el líder ruso, Vladimir Putin, en Alaska.

Recientemente Trump dijo que Rusia y Ucrania estaban cerca de un acuerdo de alto el fuego que podría poner fin al conflicto de tres años y medio, posiblemente requiriendo que Ucrania entregue un territorio significativo.

Sin embargo, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski dijo que Ucrania no puede violar su constitución en cuestiones territoriales y agregó: “Los ucranianos no entregarán sus tierras a los ocupantes”.

Pese a ello, Vance insistió que el acuerdo “no va hacer a nadie superfeliz. Tanto los rusos como los ucranianos, probablemente al final del día, van a estar insatisfechos con él. Pero no creo que puedan sentarse y tener esta negociación sin el liderazgo de Donald J. Trump”.

El vicepresidente aseveró que Washington “encontrará un acuerdo negociado con el que los ucranianos y rusos puedan vivir, donde puedan vivir en una relativa paz y donde la matanza termine”.

Sus declaraciones ocurren tras confirmarse el viernes pasado que la primera reunión entre Putin y un presidente estadounidense desde que comenzó la guerra de Ucrania en febrero de 2022 será el próximo 15 de agosto en Alaska, aunque aún faltan los detalles logísticos.

President Trump is close to securing the most significant diplomatic accomplishment in my lifetime, and he's doing it by focusing on peace and bringing an end to the conflict.



America is lucky to have this kind of bold leadership at such a pivotal moment in world history. pic.twitter.com/bzwCOZjnz0 — JD Vance (@JDVance) August 10, 2025

Al encuentro “es posible” que también asista el mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, según expresó este domingo el embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, en una entrevista con CNN, en la que aclaró que la invitación depende de Trump y que “ninguna decisión se ha tomado” hasta ahora.

La cita en Alaska se concretó tras la visita del enviado de la Casa Blanca para misiones de paz, Steve Witkoff, a Moscú el pasado jueves, el día antes de que expirara el ultimátum dado por Trump para que Rusia tomara medidas para terminar la guerra.

En tanto, los líderes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia y Finlandia, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, advirtieron que “el camino a la paz en Ucrania no puede ser decidido sin Ucrania”

