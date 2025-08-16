Powerball Double Play en vivo: resultados y números ganadores del sábado 16 de agosto de 2025

Durante este sábado se celebró una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 16 de agosto de 2025, con una bolsa total con un premio en efectivo de $10 millones de dólares. Aquí tienes los números ganadores de Powerball Double Play:

Números ganadores:

31 34 43 44 55 2

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que aporta una segunda oportunidad a los seguidores de Powerball. Puedes utilizar tus números de Powerball en un sorteo distinto, cuyo máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para participar, debes marcar la función Double Play a tu boleto de Powerball y solo tendrás que pagar $1 dólar adicional por jugada.

Ojo, los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden obtener premios en sendos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Igual que en Powerball, los premios de Double Play deben reclamarse en el estado donde fue comprado el boleto agraciado. Los jugadores en general sí pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier negocio autorizado a vender lotería de la zona del país donde hayan adquirido el boleto.

Los premios superiores a $600 dólares se pueden solicitar en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección debe consultarse debidamente según corresponda.

Tienes tiempo de cobrar tu premio entre 90 días hasta un año, según las restricciones de la jurisdicción en que se hubiera vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele aparecer en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no figurara en la lista, consúltalo con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los juegos de Double Play tienen lugar tres días a la semana, concretamente lunes, miércoles y sábados, justo después del sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play celebrará su próximo juego el martes 19 de agosto

