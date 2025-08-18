Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy lunes 18 de agosto en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos llega con una cotización fortalecida ante varios de sus pares emergentes, pero está experimentando cambios en el mercado azteca.

El precio del dólar estadounidense este lunes 18 de agosto de 2025 cerró con un valor de intercambio de 18.76 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 18.35 y 18.66 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en negativo a un valor de 18.76 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la suba esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar baja su valor y la tendencia continúa a la baja. El precio promedio de hoy fue de 26.02 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua se sitúa en positivo tras el cierre de mercados. Su valor está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar vuelve a su línea regular que es cotizar en positivo. Luego de mantener la jornada previa a la baja, hoy su valor es de 499.98 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantuvo su tendencia al alza y cotizó al cierre a 61.41 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 18.76 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.02 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 499.98 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 61.41 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

Para el envío de dinero desde Estados Unidos, te sugerimos contrastar el precio primero: tomar en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que reciben las diferentes empresas de remesas. Mira bien el país al que destinas el dinero, introduce el monto a enviar y calcula los costos.