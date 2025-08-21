Todo lo que necesitas saber sobre el seguro de auto para adolescentes





¿Qué puedo hacer para que el seguro para un conductor adolescente sea más barato? ¿Conviene incluir a mi hijo en mi póliza o es mejor que tenga la suya? ¿Y cuándo bajan por fin las tarifas del seguro para conductores jóvenes?

By Keith Barry

Cuando un adolescente comienza a conducir, como padre o tutor, uno quiere que tome buenas decisiones y se mantenga seguro al volante. Lamentablemente, si pagas su póliza, también debes prepararte para un gran aumento en el precio de las primas de tu seguro de auto.

Según estudios, y según las aseguradoras, los adolescentes suelen ser conductores más arriesgados debido a su inexperiencia y otros factores. Como resultado, sus primas de seguro mensuales o anuales serán más caras que las de un conductor mayor y con más experiencia. Si bien los padres, cuidadores e instructores de conducción deberían ayudar a enseñar a los conductores adolescentes a mantener la seguridad en la carretera, los expertos de Consumer Reports pueden ayudarte a elegir pólizas de seguro que podrían ahorrarte miles de dólares al año. Para empezar, vamos a responder algunas de las preguntas más comunes sobre el seguro de auto y la cobertura para conductores adolescentes

¿Por qué es tan caro el seguro de auto para adolescentes?

Es una simple cuestión de matemáticas. Los conductores adolescentes son más propensos a tener accidentes que las compañías de seguros tienen que pagar, así que las compañías compensan ese riesgo cobrando primas más altas

Según datos de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras, en 2021, solo el 5.1% de los conductores con licencia en los Estados Unidos tenía 20 años o menos, pero representaba el 8.5% de los conductores en accidentes fatales y el 12.6% de los conductores en todos los accidentes.

¿Un conductor adolescente necesita su propia póliza de seguro o conviene agregarlo a la tuya?

Tan pronto como tu hijo adolescente alcance la edad para conducir, llama a tu aseguradora y pregunta cuánto costaría agregarlo a tu póliza. Al igual que con todas las pólizas de seguro de auto, la lealtad no paga. Podrías terminar obteniendo una tarifa mucho más baja si comparas precios y obtienes cotizaciones de otras aseguradoras. Según la encuesta sobre seguros de auto de CR de 2024, los conductores que cambiaron de aseguradora en los últimos cinco años consiguieron un ahorro promedio anual de $461.

Entonces, ¿deberías contratarle un seguro aparte a tu hijo adolescente? En general, no. Según el Insurance Information Institute (III), un grupo comercial de compañías de seguros, normalmente sale más barato agregar a un adolescente a una póliza existente que sacarle una propia. Un análisis de CR llegó a una conclusión similar.

Cómo elegir el auto adecuado

Podría ser tentador comprar un auto barato para un conductor adolescente. Eso podría ahorrar dinero inicialmente, pero los autos más viejos no son tan seguros como los modelos más nuevos. Desde el punto de vista de una compañía de seguros, esto también podría hacer que algunos autos más viejos sean más caros de asegurar que los vehículos más nuevos y probablemente más caros.

Aun así, comprar un auto usado en lugar de uno nuevo puede ser una buena forma de ahorrar. Si estás buscando un vehículo para un conductor joven, consulta la lista específica de CR de los mejores autos usados para adolescentes. Si es posible, también puede ser una buena idea compartir un auto con los miembros del hogar del conductor. No solo un auto familiar suele ser más nuevo y tener más características de seguridad, sino que además no tendrás que agregar otro vehículo a tu póliza.

¿Cuánta cobertura necesita un conductor adolescente?

Puede que quieras ahorrar dinero evitando la cobertura contra choques o la cobertura completa, pero recuerda que, estadísticamente, los conductores adolescentes tienen más probabilidades de chocar.Más concretamente, el III afirma que los padres de conductores adolescentes nunca deberían escatimar en el seguro de responsabilidad civil, que cubre los daños o lesiones causados a terceros. Conducir sin seguro de responsabilidad civil podría exponer al conductor y a los padres al riesgo de una demanda si un accidente causa daños o gastos médicos que excedan tu cobertura. El III recomienda una cobertura mínima de responsabilidad civil de $100,000/$300,000/$100,000. Dependiendo del valor de tu vivienda y otros activos, también podrías preguntarle a tu agente de seguros sobre una póliza de cobertura adicional.

En los estados donde está permitido, tal vez te sientas tentado a excluir a un conductor adolescente de tu póliza durante el tiempo que esté fuera en la universidad. Pero la agencia de calificación crediticia Experian advierte que, si un conductor excluido toma prestado tu vehículo y tiene un accidente, por ejemplo, durante las vacaciones, tanto el conductor como el titular de la póliza podrían enfrentarse a graves y costosas consecuencias que podrían incluir la cancelación de la póliza, multas e incluso penas de cárcel.

¿Cuáles son algunas formas de reducir los costos del seguro de auto para adolescentes?

En algunos estados, las aseguradoras ofrecen descuentos en la póliza a los estudiantes (menores de 25 años) que tienen buenas calificaciones. Los descuentos varían según el estado, pero pueden ser cientos de dólares al año.

El entrenamiento para conductores principiantes es una buena idea para enseñarles las normas de circulación a los conductores sin experiencia, pero no esperes que te hagan grandes descuentos por esto. Según dónde vivas, los cursos aprobados de manejo seguro varían mucho en precio y quizá te ahorren menos de 100 dólares al año.

Los sistemas telemáticos que registran cómo conduces el auto están disponibles en algunos estados y pueden ofrecer descuentos por hábitos de conducción segura. La encuesta sobre seguros de auto de 2024 mostró que los asegurados que usaban el dispositivo telemático de su aseguradora actual ahorraban un promedio de $120 en sus primas anuales. Sin embargo, tienes que estar dispuesto a renunciar a cierta privacidad, permitiendo que tu aseguradora rastree todos tus movimientos de la misma manera que lo haces tú cuando usas ciertas aplicaciones de teléfonos inteligentes. Recuerda que estos sistemas solo ofrecen descuentos por buen comportamiento, por lo que no hay garantía de que un conductor joven e inexperto ahorre dinero.

¿Cómo afecta el historial de manejo de un adolescente a las tarifas del seguro?

En algunos estados, los adolescentes tienen permisos de conducir graduales que restringen cuándo pueden conducir y/o cuántos pasajeros pueden llevar. En comparación con los conductores con licencia completa, los conductores con licencia gradual también podrían enfrentar multas más altas o sanciones más estrictas por infracciones como exceso de velocidad, conducir de manera peligrosa o manejar bajo la influencia del alcohol o las drogas. El incumplimiento de cualquiera de estas normas podría llevar a una aseguradora a cancelar la póliza de un conductor joven o aumentar la prima de manera significativa.

¿Cuándo baja el seguro para adolescentes?

La buena noticia es que los costos para un conductor adolescente cuidadoso solamente pueden disminuir. Según la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros, en algunos estados, las primas de seguro de los conductores jóvenes podrían bajar cuando ellos se gradúen de la escuela secundaria o cumplan 18 años. Es probable que las primas también bajen con cada año de conducción precavida. Según un análisis del sitio web de seguros ValuePenguin, las primas se reducen un 16% a los 19 años, un 17% a los 21 y un 11% a los 25.

