Volonaut Airbike: la moto voladora de última tecnología que parece sacada de Star Wars

Si siempre soñaste con volar como un superhéroe, la Volonaut Airbike puede ser lo más parecido a ese sueño hecho realidad —pero con un precio que deja claro que, por ahora, no es un juguete para todos.

Este vehículo unipersonal, presentado por la firma Volonaut y mostrado en videos de prueba, rompe con la estética de las motos y los drones convencionales: es minimalista, abierto, y tiene una silueta que recuerda a las “speeder bikes” de Star Wars.

¿Cómo es la Volonaut Airbike?

El Airbike es un vehículo de un solo ocupante, diseñado con materiales ultraligeros como fibra de carbono y piezas impresas en 3D para mantener el peso lo más bajo posible. A simple vista no hay hélices gigantes ni alas, sino un chasis esbelto y soluciones de propulsión compactas: en lugar de rotores visibles, emplea microturbinas o propulsión a chorro redundante, lo que le da esa apariencia de “moto que flota” y permite maniobrar en espacios relativamente estrechos.

La firma también ha integrado un sistema de estabilización propio y un ordenador de vuelo que automatiza el hover y facilita el control incluso a pilotos con poca experiencia.

Capacidades operativas y limitaciones que debes conocer

Velocidad y alcance. En pruebas y en la documentación oficial se habla de velocidades máximas que rondan 102 km/h (63mph) en la versión más potente, aunque para su comercialización Volonaut contempla versiones con limitadores de velocidad para cumplir categorías ultraligeras en ciertos mercados. Esto significa que existen variantes pensadas para ser más “accesibles” desde el punto de vista regulatorio.

Autonomía y tiempo de vuelo. Aquí aparece la principal restricción práctica: el Airbike tiene autonomía muy limitada, con rondas de vuelo que en la mayoría de los reportes y comunicados se sitúan alrededor de 10 minutos por carga o por repostaje rápido, dependiendo del combustible o configuración. Esa autonomía corta lo encuadra más como un vehículo para experiencias cortas, demostraciones y trayectos puntuales, no como sustituto del coche para viajes largos.

Carga útil y ergonomía. El Airbike está pensado para un único piloto con un límite de peso corporal que, según las especificaciones compartidas en prensa, se sitúa cerca de los 95 kg (209 lb). La posición abierta y la visibilidad de 360° son parte esencial del diseño: el pilotaje busca ofrecer una experiencia visceral, casi como volar en moto.

Seguridad y formación. Aunque el sistema tiene redundancias y un ordenador de vuelo que asiste mucho al piloto, Volonaut promete formación profesional para los compradores y versiones con limitadores de velocidad para ajustarse a regulaciones que permitan operar sin licencia en ciertas jurisdicciones. No es un vehículo que puedas simplemente sacar de la caja y manejar en la calle: la seguridad y la certificación serán barreras comerciales y técnicas.

Precio, disponibilidad y quién puede permitírselo

El precio es contundente: la cifra que se ha repetido en los comunicados y coberturas es $880,000 dólares por unidad en el primer lote comercial, con un proceso de reserva dividido en varios pagos (entrada inicial pequeña, depósito grande reembolsable y el pago final al entregar). Eso coloca al Airbike como un artículo de lujo extremo, orientado a coleccionistas, clientes ultra ricos o pilotos profesionales que quieran experimentar la movilidad personal aérea.

Volonaut ha anunciado además producción limitada y un proceso de preventa que ya activó reservas, lo que sugiere que las entregas serán escalonadas y que la compañía quiere controlar mucho las primeras unidades para afinar seguridad, formación y certificación.

La Volonaut Airbike es real, espectacular y técnicamente impresionante, pero también un producto con muchas limitaciones prácticas hoy: autonomía corta, requisitos de formación y, sobre todo, un coste que la coloca fuera del alcance del público general. Si te atrae la idea de sentirte un superhéroe surcando el aire, esta moto voladora puede cumplir ese capricho —siempre que estés dispuesto a pagar una suma que muchos considerarán incompatible con el concepto de vehículo personal masivo.

Sigue leyendo:

• Los primeros vuelos de taxis voladores ya son una realidad

• Aeroht promete autos voladores para 2026: ¿realidad o sueño?

• El auto volador que completó un vuelo de prueba entre dos aeropuertos