El nuevo coloso que bate todos los récords: así es el puente más alto del planeta

Enclavado entre los acantilados del suroeste de China, un coloso de la ingeniería se prepara para abrir sus puertas –o mejor dicho, su calzada– al mundo. Se trata del puente del Gran Cañón de Huajiang, una imponente estructura colgante que técnicamente ya ostenta el título de puente más alto del planeta, con su tablero suspendido a 625 metros –superando en más del doble la altura de la Torre Eiffel– sobre el río Beipan, en la provincia de Guizhou.

Este coloso de la ingeniería no solo batirá récords por su altura vertiginosa, sino que transformará la conectividad en una región tradicionalmente aislada por su compleja geografía.

Pruebas finales completadas con éxito

Aunque aún no está en funcionamiento, las pruebas finales de carga han sido completadas con éxito, allanando el camino para su apertura al tráfico prevista para el otoño de este año, entre septiembre y octubre, según distintas fuentes.

Durante cinco días de ensayos, 96 camiones cargados con un total de más de 3.300 toneladas cruzaron el puente para simular distintos escenarios de circulación, desde flujos pesados hasta frenadas y cambios de velocidad.

El objetivo era comprobar su comportamiento ante condiciones reales. Sensores estratégicamente ubicados monitorizaron constantemente la tensión, vibraciones y deformaciones de la estructura.

Más allá de su impresionante altura, el puente representa un hito en la ingeniería civil moderna. Según reporta la agencia Xinhua, cuenta con una extensión total de 2,890 metros y un vano principal de 1,420 metros, mientras que su torre más alta se eleva 332 metros, de acuerdo con Newsweek. Estas dimensiones lo posicionan no solo como el más alto, sino también entre los puentes colgantes más largos del planeta.

Transformación regional y construcción récord

Sin embargo, la obra trasciende el mero alarde técnico para convertirse en un motor de transformación regional. Según Newsweek, el puente reducirá drásticamente el tiempo de viaje entre las localidades de Liuzhi y Xifeng: de cinco horas a apenas una.

Y lo que antes requería una travesía de una hora a través del accidentado cañón, ahora será un recorrido panorámico de tan solo 90 segundos, según destaca IFL Science.

La velocidad de construcción también ha batido récords. Iniciado en 2022, el proyecto ha avanzado a un ritmo que sorprende a expertos internacionales. El profesor Mamdouh El-Badry, de la Universidad de Calgary, declaró a Newsweek que “en otras partes del mundo, un proyecto de esta envergadura suele tardar entre cinco y diez años en completarse”.

Atractivo turístico y récord Guinness

El puente no se limitará a ser una vía de comunicación. Según IFL Science, una vez inaugurado, contará con una pasarela de cristal y ofrecerá actividades como puenting y parapente. Su excepcional altura permitirá a los visitantes conducir, caminar o incluso saltar entre las nubes, muy por encima del río Beipan.

Aunque ostentará el título del puente más alto del mundo según la distancia de su tablero al suelo, de acuerdo con los criterios del Libro Guinness de los Récords, conviene aclarar que este récord se refiere a la altura libre bajo la calzada. Hoy ese reconocimiento lo tiene el Puente Beipanjiang (Duge) en China, con 565.4 metros, hasta que el Huajiang lo supere con sus 625 metros. No debe confundirse con el récord del puente más elevado en estructura, que se mide por la altura de sus pilones o torres, un título que conserva desde 2004 el Viaducto de Millau en Francia, con 336 metros.

Editado por Felipe Espinosa Wang con información de Xinhua, Newsweek, IFL Science y Libro Guinness de los Récords.