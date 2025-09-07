Condenan a cadena perpetua a la australiana que mató a tres familiares con hongos venenosos

La australiana Erin Patterson fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 33 años tras asesinar a tres personas e intentar asesinar a una cuarta con un almuerzo mezclado con hongos de la muerte.

En julio, tras un juicio de 11 semanas, un jurado declaró a Patterson, de 50 años, culpable del asesinato de Don y Gail Patterson, padres de su exesposo, Simon Patterson, y de la tía de Simon, Heather Wilkinson. El jurado también condenó a Patterson por intento de asesinato del esposo de Heather, Ian Wilkinson.

Según la investigación, Patterson se había separado de su esposo, pero seguía en contacto con sus padres, Don y Gail Patterson. Conocía a sus tíos, Ian y Heather Wilkinson, desde hacía años y, durante un tiempo, los veía con relativa frecuencia en los servicios religiosos locales.

Patterson invitó a los cinco miembros de la familia a almorzar en su casa en Leongatha el 31 de julio de 2023. No se dio ningún motivo para la ocasión: Patterson le dijo al tribunal que simplemente quería una mejor relación con sus suegros.

Sin embargo, Simon se retiró la noche anterior, diciendo que no se sentía cómodo asistiendo, por lo que sólo sus padres, su tía y su tío llegaron para la comida, donde Patterson recibió a los invitados en un almuerzo en julio de 2023, alimentándolos deliberadamente con filetes Wellington mezclados con hongos venenosos.

La Fiscalía había solicitado que Patterson, de 50 años, fuera condenada a cadena perpetua sin opción de libertad condicional, mientras que su defensa reconoció la severidad de la pena pero pidió que se fijara un plazo mínimo para que pudiera optar a salir de prisión en la vejez.

El juez del Tribunal Supremo del estado de Victoria, Christopher William Beale, afirmó que el jurado no creyó la “vaga historia sobre una compra en una tienda asiática” relatada por la acusada, a la que calificó como “una mentira”, antes de dictar la sentencia.

Beale subrayó que, aunque la posibilidad de rehabilitación es un elemento a tener en cuenta en cualquier proceso judicial, en el caso de Patterson su relevancia queda relegada por la extrema gravedad de los crímenes cometidos y que hubiera “una premeditación sustancial”.

Aunque se conocía que la sentencia de hoy sería cadena perpetua, la cuestión principal era si resultaba apropiado establecer un plazo para obtener la libertad condicional, que finalmente se fijó en 33 años.

