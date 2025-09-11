Trump dice que “este es un momento oscuro para EE.UU.” tras el asesinato del comentarista Charlie Kirk

El presidente Donald Trump envió el miércoles a la noche un sentido mensaje a la población tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk en una universidad en Utah.

En un mensaje de video publicado en la red Truth Social, Trump afirmó sentirse “lleno de dolor e ira por el atroz asesinato de Charlie Kirk”.

“Charlie inspiró a millones y esta noche todos quienes lo conocieron y amaron están unidos en la conmoción y el horror. Charlie es un patriota que dedicó su vida a la causa del debate abierto y al país que tanto ama, los Estados Unidos de América”, declaró el mandatario.

“Es un modelo de verdad y libertad, y nunca ha habido nadie tan respetado por los jóvenes”, agregó.

Kirk era un activista y comentarista conservador de 31 años, muy popular entre el público joven que comparte esas ideas.

Fue asesinado de un disparo este miércoles cuando daba una charla durante un evento en una universidad de Utah, EE.UU.

En 2012, a los 18 años, cofundó Turning Point USA (TPUSA), una organización estudiantil que busca difundir los ideales conservadores en universidades estadounidenses de tendencia liberal.

Solía compartir en sus redes sociales y su podcast diario homónimo videos de él debatiendo con estudiantes sobre temas como la identidad transgénero, el cambio climático, la fe y los valores familiares.

“Charlie también era un hombre de profunda fe. Y nos reconforta saber que ahora está en paz con Dios en el cielo”, dijo Trump, y añadió que le pidió a Dios que protegiera a la esposa y los hijos de Kirk “en esta terrible hora de angustia y dolor”.

“Este es un momento oscuro para EE.UU.”, continuó.

El presidente afirmó que su gobierno “encontrará a todos y cada uno de los que contribuyeron a esta atrocidad y a otros actos de violencia política”.

Trump afirmó que “la violencia política de la izquierda radical ha lastimado a demasiadas personas inocentes”, y citó el intento de asesinato en su contra y el homicidio del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, el año pasado.

Trump ha generado controversia por culpar regularmente a la “izquierda radical” de la profundización de las divisiones políticas del país, y sus críticos argumentan que su retórica ha incitado a la violencia contra sus oponentes políticos.

“Los miembros de otros partidos políticos no son nuestros enemigos”

Expresidentes estadounidenses también enviaron sus condolencias a la familia de Kirk y expresaron su desaprobación por la violencia que rodeó su muerte.

“Hoy, un joven fue asesinado a sangre fría mientras expresaba sus opiniones políticas”, declaró el exmandatario George W. Bush a la BBC.

“Ocurrió en un campus universitario, donde el intercambio abierto de ideas opuestas debería ser sagrado. La violencia y la hostilidad deben ser erradicadas de la esfera pública. Los miembros de otros partidos políticos no son nuestros enemigos; son nuestros conciudadanos. Que Dios bendiga a Charlie Kirk y a su familia, y que Dios guíe a EE.UU. hacia la civilidad”, indicó.

Getty Images: Expresidentes como George W. Bush se pronunciaron ante el asesinato de Charlie Kirk.

En una publicación en la red social X, el predecesor de Bush, Bill Clinton, dijo estar “entristecido e indignado por el asesinato de Charlie Kirk”.

“Espero que todos hagamos una profunda introspección y redoblemos nuestros esfuerzos para participar en el debate con pasión, pero de forma pacífica. Hillary y yo tenemos presentes en nuestras oraciones a Erika (esposa de Kirk), a sus dos hijos pequeños y a su familia”, añadió.

El sucesor de Bush, Barack Obama, también escribió en X que él y su esposa Michelle estarán “orando por la familia de Charlie esta noche”.

“Aún no sabemos qué motivó a la persona que disparó y mató a Charlie Kirk, pero este tipo de violencia despreciable no tiene cabida en nuestra democracia”, sostuvo Obama.

En tanto, Joe Biden publicó en X que este tipo de agresión “debe terminar ya”.

“No hay lugar en nuestro país para este tipo de violencia. (…) Jill y yo estamos orando por la familia y los seres queridos de Charlie Kirk”, afirmó el predecesor de Trump.

BBC:

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.