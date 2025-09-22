3 signos del zodiaco chino serán prósperos del 22 al 28 de septiembre

Del 22 al 28 de septiembre de 2025, la astrología oriental anuncia un período de abundancia para 3 signos en particular: Caballo, Gallo y Cerdo.

Durante estos días, se abrirán puertas hacia nuevas oportunidades financieras, laborales y personales que impulsarán su crecimiento, según predicciones de astrólogos expertos de Your Tango.

La influencia del mes del Gallo en un año de Serpiente de Madera potencia la claridad mental, la disciplina y el aprovechamiento de recursos ocultos.

Para quienes sepan actuar con astucia, la semana promete avances significativos en temas económicos y de realización personal.

Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

El signo del Caballo inicia esta semana con una energía vibrante y llena de optimismo.

El lunes 22 de septiembre marca el inicio de un ciclo en el que la independencia y la iniciativa personal serán claves para atraer prosperidad.

¿Qué le espera a Caballo?

La posibilidad de firmar contratos o recibir propuestas laborales interesantes, oportunidad de iniciar proyectos apasionantes con gran potencial de ingresos e interacciones favorables con los signos Tigre y Oveja, que aportan dinamismo y apoyo.

El consejo para el Caballo es no aceptar trabajos gratuitos ni subestimar su valor.

Esta es una semana para negociar con seguridad, mostrar talento y explorar nuevas redes sociales o profesionales que abran el camino hacia proyectos rentables.

Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

El Gallo destaca esta semana por su capacidad de análisis y precisión. Su visión detallista y su ética laboral le darán reconocimiento y la posibilidad de atraer inversores o aliados estratégicos.

Lo que le espera a Gallo

Abundancia que proviene de negocios bien estructurados y trabajo en equipo.

Éxito especial el jueves 25 de septiembre, día clave para cerrar acuerdos, así como conexiones afortunadas con los signos Buey y Serpiente, que aportan estabilidad y sabiduría.

El Gallo deberá comunicar sus planes con claridad, evitando la crítica excesiva. Es un momento para ser diplomático y mantener todo por escrito, desde contratos hasta acuerdos verbales.

Vestir de marrón fortalecerá su mente y atraerá protección durante negociaciones importantes.

Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El signo del Cerdo vive una semana de apertura espiritual y material. Su amabilidad y capacidad de empatía lo conectan con personas o recursos que le brindan oportunidades inesperadas de prosperidad.

¿Qué le espera a Cerdo?

La posibilidad de acceder a asistencias financieras, préstamos o apoyos económicos. El descubrimiento de recursos ocultos que se traducen en nuevas oportunidades.

Su día más afortunado será el sábado 27 de septiembre, ideal para planificar el futuro y realizar rituales de arraigo.

El Cerdo atraerá abundancia a través de la generosidad. Cuanto más comparta y apoye a otros, más recibirá. Vestir de negro potenciará su protección energética y el flujo de prosperidad.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el día más afortunado para estos signos?

El Caballo comienza con fuerza el lunes 22, el Gallo destaca el jueves 25 y el Cerdo vive su mejor día el sábado 27 de septiembre.

¿De qué manera recibirán la abundancia?

A través de contratos, apoyos financieros, proyectos rentables, colaboraciones estratégicas y descubrimiento de recursos ocultos.

¿Qué colores favorecen a estos signos esta semana?

Verde para el Caballo, marrón para el Gallo y negro para el Cerdo.

¿La prosperidad aplica solo en lo económico?

Según los astrólogos no. También se manifiesta en crecimiento personal, conexiones importantes y bienestar emocional.

