Irina Baeva posa muy juntita al hijo de Giovanni Medina tras su reconciliación

Hace unas semanas surgió la noticia de que Giovanni Medina e Irina Baeva habían puesto punto final a su relación sentimental, pero todo parecería indicar que ya se reconciliaron.

De acuerdo al programa ‘Sale el Sol’, que se emite por medio de Imagen TV, el empresario mexicano y la actriz rusa se dejaron ver muy juntitos en un evento y no estuvieron solos, sino que se hicieron acompañar de Emmanuel, el hijo que él tuvo con Ninel Conde.

La periodista Ana María Alvarado fue la encargada de dar a conocer la noticia, la cual acompañó de una fotografía de los tres para sustentar sus dichos.

En la imagen se ve en primer plano a Emmanuel, mientras que detrás de él aparecen su papá y la propia Irina.

“Irina y Giovanni Medina estaban en una comida de la Cámara de Empresarios”, contó la periodista, quien relató que la foto que compartió no es vieja, sino del sábado pasado, y hasta mencionó el nombre de la persona que habría invitado al empresario.

Hasta el momento ninguno de los dos ha hablado sobre su supuesta reconciliación, sin embargo, en la misma emisión detallaron que Giovanni sería el que llevaría las riendas de la relación y que tendría más que contenta a la ex de Gabriel Soto.

Los rumores de rompimiento surgieron luego de que Irina se fuera sola a Rusia, al asegurarse que empleó ese mismo método cuando terminó con Gabriel Soto.

“Me contaron que Irina ya terminó con Giovanni. Ya se acabó, finito, caput, pero vamos a ver si luego regresan. Ahorita ya no andan”, compartió la periodista Joanna Vega-Biestro en junio pasado

