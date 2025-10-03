Las mejores barras de jabón según nuestras pruebas





Probamos las barras de jabón de Dove, Dr. Bronner’s, Irish Spring y otros para encontrar los que resecan menos y duran más.

Las 11 barras de jabón que probamos incluían productos con y sin aroma.

By Jodhaira Rodriguez

Desde que tengo memoria, en casa solo comprábamos jabón en barra (mi papá decía: Irish Spring o nada). De adulta, los geles de baño líquidos me parecen más lujosos, pero cuando siento que necesito una limpieza extra, uso una barra de jabón, que guardo en el estante de la ducha para esos días, y para lavar a mano mi ropa interior, un hábito diario muy común para muchas latinas.

Cuando uso un nuevo jabón en barra, tengo algunos requisitos indispensables: que no tenga un aroma demasiado fuerte, que no reseque la piel y que no deje residuos.También tengo que sentirme limpia después de ducharme, porque, en realidad, ese es el objetivo. Aunque uso un SoapStandle (jabonera) para dejar mi jabón en barra, si se vuelve demasiado pegajoso mientras está en el estante de la ducha, no lo volveré a comprar.

Con todo esto en mente, me propuse probar 11 barras de jabón populares en casa y en nuestro laboratorio. En casa, usé cada barra de jabón en la ducha y anoté cómo se sentía mi piel, lo cómoda que era usarla y si me gustaba su aroma. En el laboratorio, coloqué trozos pesados de cada jabón bajo agua fría corriente durante 20 minutos para ver cuánto se disolvía. Las barras con el menor cambio de peso probablemente durarían más usos.

Kirkland Signature Bar Soap With Shea Butter

La barra de jabón Kirkland Signature con karité produjo una abundante espuma en la esponja de red africana que usé para frotarme la piel y frotarla entre mis manos. Después de ducharme, mi piel se sintió limpia, sin sensación de tirantez ni sequedad. La forma curva de la barra de 4.5 onzas no es mi favorita para sostener (es una de las razones por las que suelo evitar las barras de Dove, que se detallan más abajo), pero no es un factor decisivo. A pesar de su forma curva, cabía perfectamente en mi estuche de viaje.

Este jabón fue uno de los pocos que no se volvió pegajoso después de dos días en la jabonera de la ducha. La siguiente vez que lo usé, se sentía muy sólido. Tiene un aroma agradable, casi imperceptible, que no perdura en la piel después de la ducha.

Compré esta barra de jabón en un paquete de 15 barras. Aunque esto puede que no sea lo ideal si tienes poco espacio de almacenamiento en casa, considerando que fue el único jabón que probamos que costó menos de $1 por barra, quizás quieras hacerle espacio. En nuestras pruebas de disolución, un promedio del 57% de un trozo de jabón en barra se desgastó bajo el agua fría corriente después de 20 minutos. A modo de comparación, nuestra barra de jabón con menor disolución, el Dove Original Beauty Bar, perdió solo el 9.9% de su peso original en las mismas condiciones.

Zest Aqua Deodorant Bar Soap with Vitamin E

La segunda barra de jabón más económica que probamos fue mi jabón en barra perfumado favorito. Con un ligero toque mentolado sin el característico hormigueo, su aroma era lo suficientemente potente como para dejar una marca en mi piel. Este jabón se sentía duro como una piedra en mis manos, pero hacía muy buena espuma al usar mi esponja de red africana. La espuma era más débil en mis manos y tuve que volver a enjabonarme después de limpiar solo la mitad de mi cuerpo. Después, mi piel se sentía bien, ni grasosa ni reseca. Horas después, no tenía manchas secas en los codos ni las rodillas como con otros jabones.

El lado de la barra que se apoya en la jabonera de la ducha se volvió blando y pegajoso, pero se eliminó fácilmente con agua corriente. La forma curva de 3.2 onzas de las barras limpiadoras Zest Aqua Pure fue más cómoda de sostener que las barras más grandes de Kirkland Signature y Dove. Cabe perfectamente en mi estuche de viaje.

Después de 20 minutos bajo el agua fría corriente, esta barra de jabón tuvo el segundo porcentaje promedio más alto de pérdida, 87%, de los 11 productos probados.

Dr. Bronner’s All-One Pure-Castile Magic Bar Soap, Unscented

Esta barra de jabón era mi favorita sin perfume porque no tenía ese olor químico que a veces tienen los productos de cuidado personal sin perfume. No huele a nada.

Además de su discreto olor, la barra de 5 onzas hacía muy buena espuma, no se ablandaba demasiado en el estanta de la ducha y cabía en mi estuche de viaje. Su rendimiento en nuestras pruebas de disolución estuvo en el promedio: nada para celebrar, pero tampoco para enojarse.

Según el envase, puedes usar este jabón en el cuerpo, la cara o el cabello. No me lavé la cara ni el cabello con él, pero sentí un poco de sequedad en los brazos y las piernas después de ducharme con el jabón en barra Dr. Bronner’s, así que tenlo en cuenta si tienes la piel o el cabello resecos.

Malin+Goetz Vitamin B5 Hydrating Bar, Rum

De todos los jabones perfumados que probamos, este tenía el aroma más singular. Al abrir el paquete, me invadió la sensación de estar en la sección de fragancias de Macy’s. El aroma masculino, parecido al de una colonia, es intenso y, por una vez, me decepcionó que no permaneciera en mi piel después de la ducha.

Hizo espuma excepcionalmente bien en la ducha, dejando mi piel limpia pero sin resecarla, y no se volvió blanda ni pegajosa en la repisa de la ducha. La barra rectangular de 5 onzas era cómoda de sostener y apenas cabía en mi estuche de viaje.

Sin embargo, sus resultados en nuestras pruebas de disolución no fueron ideales. En promedio, casi el 67% del jabón en barra se disolvió con agua fría corriente. Por $20 por barra (más envío), esta barra debería durar al menos un poco más.

Dove Original Beauty Bar

Datos de la empresa de investigación de mercado Mintel revelaron que, en lo que respecta a las barras de jabón, Dove es la marca más popular en el mercado estadounidense, con el 49.3 % de las ventas en 2024. Y lo entiendo: las barras de jabón anteriores a las Dove Beauty Bars eran conocidas por su capacidad para resecar la piel.

Siempre que he usado una Dove Original Beauty Bar, mi piel no se siente limpia. En cambio, se siente como si tuviese una fina capa de loción. Si bien esto es útil si tienes prisa por la mañana y tienes que saltarte la hidratación, no es lo ideal para mí.

Dicho esto, esta barra de jabón de 3.75 onzas tuvo el menor porcentaje de disolución (lo que significa que las barras duran más); hacía buena espuma; tenía un ligero aroma a polvo; y cabía en mi estuche de viaje. Prefiero una barra de jabón cuadrada o rectangular a su forma curva porque me resulta incómodo frotar las barras curvas entre mis manos para hacer espuma.

Otros jabones en barra que probamos

Up&Up Sensitive Skin Bar Soap

A tan solo $1.07 por barra, las barras de jabón de la marca Target son una excelente oferta, pero resecaban muchísimo. Sentía picazón y tirantez en la piel al no usar mi crema humectante habitual después de la ducha.

La espuma que formaba en mi esponja africana era abundante al principio, pero desapareció rápidamente. Tuve que volver a enjabonar la esponja dos veces antes de terminar de tallar todo mi cuerpo. Aunque no tienen perfume, tienen ese olor químico característico de muchos otros productos de cuidado personal sin perfume que he probado.

Esta barra de 4 onzas es cómoda de sostener, cabe en mi estuche de viaje y solo se ablandó un poco en el lado que estaba directamente sobre el estante de la ducha. En promedio, solo el 19% del peso de la barra se disolvió después de 20 minutos bajo el agua fría corriente.

Dove Sensitive Skin Beauty Bar

Los resultados con la barra de belleza para piel sensible de Dove fueron bastante similares a los de la original. Después de la ducha, sentí como si mi piel tuviera una capa fina de loción. Obtuvo el segundo mejor resultado en la prueba de disolución y formó buena espuma en la ducha. Tenía el mismo tamaño (3.75 onzas) y forma que la barra original, así que cabía en mi estuche de viaje y era igual de cómoda de sostener.

Esta barra no tiene fragancia, pero si la presionas con la nariz, desprende un sutil olor químico. Según la página web del fabricante, también se puede usar en el rostro.

Irish Spring Original Clean Classic Bar Soap

La barra desodorante de jabón Irish Spring Original tiene un lugar especial en mi corazón, y su aroma me transporta a casa cada vez que abro una nueva. Es difícil de describir, ya que no es exactamente floral, herbal ni mentolado (es más bien una combinación de los tres), pero es agradable.

Si bien hacía buena espuma y no me resecó la piel, sí me causó descamación en las piernas y tuvo el peor rendimiento en nuestras pruebas de disolución. En promedio, casi el 90% de esta barra se disolvió con agua fría corriente después de 20 minutos.

Cabía en mi estuche de viaje, no manchó el estante de la ducha y era cómoda de sostener y usar. Además, es la segunda barra de jabón (junto con Zest) que usé y me pareció extremadamente dura.

Dr. Squatch Cool Fresh Aloe

Esta barra de jabón de Dr. Squatch hacía buena espuma, no me resecaba la piel y tiene una forma cuadrada que me pareció muy cómoda, pero fue una de mis barras menos favoritas.

El aroma a aloe es agradable, pero extremadamente intenso, perfumado y artificial. Cuando tenía esta barra de jabón seca de 5 onzas en mi escritorio de la oficina, podía olerla desde el pasillo. Por suerte, el aroma no se transfiere a la piel de forma tan agresiva, pero era demasiado fuerte para mi gusto. También se volvió muy blanda y un color verde se transfirió al estante de la ducha después de estar sobre el estante toda la noche.

Hizo buena espuma y obtuvo el sexto mejor resultado en nuestras pruebas de disolución.

Buff City Soap Narcissist Soap

La segunda barra de jabón más cara que probamos, de Buff City Soap, tenía un color precioso y un aroma maravilloso, ligeramente masculino. Desafortunadamente, después de unos días, empezó a oler más a barro que a una colonia masculina sutil. Esta barra de 5.5 onzas es tan espesa que me costó sujetarla bien.

Aunque no se volvió pegajosa ni manchó el estante de la ducha, noté que esta barra era más blanda que todas las demás, incluso antes de empezar a usarla. (Podía presionar la uña con más fuerza que con las demás).

Su espuma era abundante y no me resecó la piel. En el laboratorio, aproximadamente el 44% de las barras se disolvieron en agua fría corriente en 20 minutos.

Tom’s of Maine Natural Beauty Bar Soap for Sensitive Skin With Aloe Vera

Esta barra de jabón de 5 onzas de Tom’s of Maine fue la única que no eliminó el olor a mi desodorante (ni un poco de olor corporal) de mis axilas. Su suave aroma, parecido a un químico, no se transfirió a mi piel, aunque no me habría importado si hubiera limpiado bien.

No se ensució el estante de la ducha, era cómoda de sostener, hacía buena espuma y no me resecó la piel. En nuestras pruebas de disolución, quedó en tercer lugar, así que una barra debería durar más que las otras. Desafortunadamente, eso podría no importar si tienes que usar más producto para limpiarte.

¿Es mejor la barra de jabón que el gel de ducha líquido?

Frotar un gel de ducha líquido cremoso y espumoso sobre la piel puede parecer una experiencia lujosa. Pero a menudo me he sentido culpable por todos los residuos plásticos que produzco con mi hábito de usar gel de ducha líquido. También me he preguntado si es cierto que el gel de ducha líquido es mejor para la piel que el jabón en barra.

La doctora Sandy Marchese Johnson, dermatóloga con consulta privada en Arkansas, dijo: “Antes, las barras de jabón tenían ingredientes naturales pero más agresivos que despojaban a la piel de sus aceites naturales y tenían un pH alto que requería un tónico para normalizarlo. En general, esto ya no es así y cada persona puede elegir según sus preferencias”.

Algunas personas experimentan sequedad con ciertas barras de jabón por diversas razones, como los ingredientes en la fórmula que elevan el pH y el lauril sulfato de sodio, que, según Johnson, “puede ser agresivo y resecar la piel”.

Cómo probamos las barras de jabón

Probé estas 11 barras de jabón en casa, usando cada una al menos dos veces antes de decidir si me gustaban. La primera vez que usé cada jabón, me salté mi crema humectante habitual para ver si sentía la piel seca a lo largo del día. Durante el uso, observé la cantidad de espuma que hacía cada jabón, si el estante donde lo guardaba se manchaba con el jabón, si sentía la piel limpia y lo cómoda que era sostener y usar cada barra. En el laboratorio, realicé pruebas de disolución para determinar cuánto se perdía de cada barra de jabón tras colocarla bajo el agua fría corriente durante 20 minutos. Esta prueba nos indica si es necesario reemplazar una barra de jabón con frecuencia.

Como las barras de jabón suelen ser ideales para viajar (no cuentan para la regla 3-1-1 de líquidos de la TSA), también comprobé si cada barra cabía en mi estuche de viaje ovalado.

*Los cálculos del coste por barra se basan en los precios vigentes en el momento de la publicación.

