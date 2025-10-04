Horóscopo de hoy de Nana Calistar 04 de octubre de 2025

LEO

La llegada de dos personas a tu vida podría ponerte la cabeza como licuadora, sin saber ni pa’ dónde jalar en cuestiones del corazón. Mira Leo, antes de dejarte llevar por la emoción y terminar repitiendo los mismos errores de siempre, ponte abusado y piensa con la cabeza fría. No se vale andar justificando cada caída como si fueras víctima de la vida, porque no lo eres; caerte es humano, pero quedarte tirado ya es de flojos. Haz memoria y aprende la lección de tus metidas de pata, porque si no, nomás seguirás girando en el mismo círculo.

En lo laboral se ve un cambio que puede traerte billetes y también relaciones importantes, pero no seas dejado: exige lo que por derecho te corresponde, que nadie te haga el cuento. En el amor, si ya tienes pareja, vienen broncas por temas de familia y del cochino dinero; si no ponen reglas claras en los gastos, terminarán como perros y gatos. Bájale dos rayitas a tu mal humor, no andes armando pleito por cualquier cosa con tu familia porque lo único que vas a ganar es que te bufen y te den la espalda. Recuerda que la paz en casa es la base pa’ que tú no andes todo amargado.

Cuida lo que tragas, porque ahí vienen problemas de estómago, agruras o reflujo. Y si tienes pareja, ponte las pilas: dedícale tiempo, no busques excusas pa’ pelear por cualquier babosada. Más comunicación, menos drama. Vienen días en los que te sentirás cansado y con ganas de mandar todo a la fregada, pero respira profundo y no te me caigas, porque justo en esos momentos llegan las mejores oportunidades.

VIRGO

Virgo, de por sí eres bien reservado, pero ahora más que nunca cuida tu lengua y no andes divulgando lo que tus amistades te cuentan, porque podrías meterte en un problemón que ni en misa te absuelven. Te la has pasado perdiendo tiempo en gente que ni un “gracias” te merece, y eso ha hecho que no valores lo que realmente importa. Pon más atención en dónde y con quién negocias, porque no son tiempos pa’ andar confiando en cualquiera, los cambios que vienen podrían afectar tu bolsillo y de feo modo.

Te llegará una noticia que nomás te va a poner de malas, y aguas, porque podría ser puro chisme inventado. Ya deja de ver la vida como una rutina gris; la aburrida eres tú que no sueltas lo mismo de siempre. Y ojo: antes de abrir las piernas abre bien los ojos, pa’ que no vuelvas a caer en manos de quien solo te quiere usar. Es hora de diferenciar quién de verdad merece estar en tu vida y quién nomás te estorba.

Vienen días de reflexión y decisiones importantes que marcarán el camino que vas a seguir, así que no te me escondas bajo la cobija, enfréntalo. Hay cierres de ciclos que te van a caer de perlas pa’ empezar de nuevo, como cuando uno tira ropa vieja pa’ comprarse estrenos. También se ven oportunidades de viaje en fechas cercanas, pero cuida no andar de olvidadizo o dejar todo al último, porque podrías regarla y perder la chance. Si sigues flojeando, te vas a estancar, y tú no naciste pa’ eso.

LIBRA

No confíes en quien solo aparece cuando necesita algo, que ya es tiempo de que te pongas vivo y aprendas que no todo el que sonríe es amigo. Los errores del pasado se pagan con intereses, así que mide tus pasos porque cualquier piedra que avientes regresa como búmeran. La buena noticia es que vienen días de complicidad con tu pareja o una amistad, con secretos compartidos que reforzarán la relación.

Es momento de poner las cartas sobre la mesa con esa persona que te trae dando vueltas pa’ que no sigas perdiendo el tiempo; si quieres claridad, dilo, porque si no luego se malinterpretan tus acciones. Hay probabilidades de viaje, nuevos amigos y hasta una boda o pachanga donde podrías conocer a alguien especial. Aprende a querer a la soledad y date cuenta que no necesitas a nadie pa’ ser feliz; disfruta la soltería, sal, diviértete y no te quedes con ganas de nada.

Los problemas económicos empezarán a aflojar en la próxima semana si eres ordenado con tus pagos y no gastas en tonterías. Déjate ya de pendejadas: madura, crece y entiende que tropezar con la misma piedra ya parece tu deporte favorito. Sacúdete la rutina, porque la monotonía no solo te está robando la alegría, también te está cerrando oportunidades. Recuerda que la felicidad no se encuentra esperando milagros, sino moviéndote y dejando atrás lo que ya no sirve.

ESCORPIÓN

Si estás soltero o soltera, no te me deprimas por lo que ya se fue: suelta el pasado y abre los brazos pa’ lo nuevo. Vienen posibilidades de conocer a una persona de tierras lejanas con la que sentirás química desde el primer momento. Eso sí, aguas con golpes o caídas que estarán rondando, porque andarás distraído.

En lo laboral no te dejes, exige lo que por derecho es tuyo, porque si no, otros más vivos se te adelantan. Y aunque quieras soltar todo lo que traes atorado, no siempre es buen momento pa’ hablar; mejor guarda silencio antes de decir cosas de las que luego te arrepientas. Recuerda que a veces es mejor tragarse el veneno de víbora que uno trae en la boca, antes que escupirlo y dañar a quien de veras te importa.

Tus inseguridades y tu falta de interés pueden costarte caro, incluso la pérdida de alguien que amas. No te conformes con relaciones de una noche si tienes la oportunidad de algo estable y bonito. Ya deja de echarle limón a la herida, no te martirices ni pienses en hacerte daño; la vida es pa’ disfrutarla, no pa’ flagelarse. Vienen días donde te sentirás más ligero si decides de una vez por todas soltar aquello que ya no te suma.

PISCIS

Piscis, deja de hacerte pato y retoma todas esas cosas que antes te daban vida y que has ido dejando de lado. La monotonía te está apagando y si tienes pareja, aguas, porque la relación se puede enfriar como café olvidado en la mesa. Es tiempo de innovar, de salir de la rutina y aventarte a hacer cosas nuevas para que tu relación no acabe en el costal de las toallas tiradas.

Aprende a soltar lo que ya no sirve, porque te has cargado cadenas que no te dejan avanzar hacia tus metas y sueños. Se ven oportunidades de viajes, de abrir horizontes, pero solo si te decides a moverte y no quedarte sentado esperando milagros. Ya deja de regalar tu tiempo a gente pendeja que solo te usa; recuerda que tu peor enemigo puede estar a la vuelta de la esquina… o hasta durmiendo a tu lado.

No aparentes lo que no eres pa’ caerle bien a otros. El que te quiera, que te quiera con todas tus locuras y tu esencia, no por la máscara que te pongas. Obstáculos siempre habrá, pero si te detienes a patear cada piedra nunca vas a llegar a donde quieres. Se ven fiestas y reencuentros amorosos, así que ponte guapo, porque hay chances de volver a encender una llama que dabas por apagada. Y eso sí, cuida no dejarte llevar por tus emociones de más, porque puedes arruinar momentos bonitos por andar de impulsivo.

ACUARIO

Vienen días muy buenos para ti, Acuario, en los que vas a tener que aprender a respirar hondo y tener paciencia pa’ que tus metas y sueños se acomoden. Cuídate de gripas, tos o males del estómago, que tu cuerpo anda pidiendo atención. Y no te me hagas, porque pretendientes tienes de sobra, pero te da por fijarte justo en el que no debes. Relación prohibida que agarres, relación prohibida que te va a dejar llorando como Magdalena.

En lo económico se ven cambios perros que te van a traer alivio, mejoras que se empiezan a notar en pocas semanas. Y si tienes pareja, viene una situación que los unirá y los hará más fuertes. Pero recuerda: si quieres que las cosas salgan bien, hazlas tú y con calma, porque a la primera prisa la riegas como siempre.

Deja ya la maña de tirarte al suelo pa’ que te levanten y te apapachen, porque eso nomás te quita fuerza. Defiende lo que piensas, no dejes que te mangoneen. Es mejor que te digan culero por firme que tonto por voluble. Aguas con tus mentiras, porque si sigues en esas, se te va a ir gente que de veras vale la pena. Este mes es pa’ que agarres carácter y no te dejes llevar por lo que digan los demás.

CAPRICORNIO

Capricornio, cuida lo que comes, porque hay dolencias en el estómago que podrían darte guerra. Traes miedo de volver a confiar en el amor, pero si no te arriesgas, te vas a quedar de eterno guardián de tu soledad. La vida es de subidas y bajadas, y tú tienes que aprender a enfrentarlas con dignidad.

Aguas con la gente que no te quiere ver bien, porque traes envidias y hasta mal de ojo que deberías limpiar cuanto antes. Se ve la llegada de una persona de piel clara y ojo claro, con mucha energía y maña, que va a enseñarte buenas lecciones… y hasta puede que se arme el encamamiento.

No hagas caso a críticas ni comentarios malintencionados; recuerda que cuando alguien no puede superarte, lo que le queda es hablar mal de ti. Viene una llamada o mensaje que te puede confundir, así que no te aceleres ni inventes historias en tu cabeza. No confíes tan rápido en personas nuevas, porque una amistad falsa podría meterte en problemas serios.

Lo bueno es que llega un pago o dinero pendiente que te ayudará a salir de un apuro y hasta a iniciar un proyecto con éxito. Posibilidades de viaje y cambios laborales que traen horarios nuevos, pero también beneficios. No le tengas miedo a los cambios, porque ahí está el crecimiento que tanto has estado pidiendo.

SAGITARIO

Sagitario, no le saques a lo que viene, que la vida trae nuevas oportunidades en lo sentimental y en la solución de problemas que te tenían atorado con trámites o papeles. En estos días podrías recibir una noticia especial de una amistad que te alegrará el alma y te recordará que sí tienes gente en quien confiar.

Cuida tu carácter, porque cuando se te suelta la lengua no mides y terminas hiriendo a los tuyos. Y no busques consuelo en la comida cada que te deprimes, porque solo estás echándole dulces a la piñata y luego te quejas de los kilitos. En redes sociales también ponte vivo, que no todos tienen buenas intenciones.

Hay enemigos disfrazados de amigos que podrían darte la puñalada cuando menos lo esperes, así que abre bien los ojos. Posibles molestias en la garganta o anginas, cuídate. Se va a caer la careta de una amistad y no te va a gustar nadita lo que descubras.

Si no tienes pareja, es porque no quieres, porque oportunidades has tenido un friego, pero prefieres andar en la putería y luego quejándote de la soledad. En el amor, si ya estás en relación, no dejes que asuntos del pasado se metan en medio, porque ahí sí la vas a regar. Chismes llegarán a tus oídos, pero decide tú si los dejas entrar en tu vida o los avientas a la basura.

ARIES

Aries, ten cuidado donde pisas porque andarás medio distraído y cualquier descuido podría terminar en un buen resbalón o accidente tonto que después andes lamentando. Cuando necesites consejo no corras con cualquiera, primero busca a tu familia, porque aunque a veces se metan de más, son los que sí te quieren ver bien. Vienen personas que no te soportan y podrían inventar chismes de ti o hasta de tu familia solo por verte caer, así que no les des armas ni pretextos. No te hagas el mártir buscando culpables, tú también sabes que te metes solito en broncas: mejor enfrenta lo que venga y resuélvelo de frente.

Se ve un viaje próximo que te va a mover el alma y la cabeza, te dará claridad y también te recordará que tu cuerpazo criminal necesita atención. Tienes con qué lucir, pero te has dejado llevar por la flojera y por tragaderas que te inflan como piñata. Ponte las pilas, porque verte bien también es sentirte bien.

En el amor, prepárate, porque llega alguien con la fuerza de un tornado: pasional, conflictivo y al mismo tiempo capaz de darte paz. Esa persona viene a enseñarte lo que sí quieres en tu vida y lo que no volverás a permitir. Aprende a cerrar ciclos, porque sigues cargando costales viejos que nomás no te dejan avanzar. Se ven reencuentros con amistades del pasado y hasta enterarte de fiestas donde no te invitaron, pero ya no te afectará, porque poco a poco estás aprendiendo que tu valor no depende de la lista de invitados.

TAURO

Ve preparando el corazón porque te van a decir tus verdades en la cara o hasta en un mensaje, y aunque al inicio se te retuerza el orgullo, entenderás que no están equivocados. No te claves en sentirte víctima: escucha y aprovecha pa’ crecer, porque de nada sirve exigir respeto, amor y comprensión si tú mismo no lo das primero.

En la familia vienen chismes fuertes que te podrían sacar de tus casillas, así que mide tu carácter. La buena noticia es que se avecina un fin de semana espectacular: convivencia con los tuyos, risas, y hasta algo que has estado esperando desde hace rato se cumple. Eso sí, dependerá de cómo cierres ciclos y de que dejes de repetir patrones que ya te tienen cansado.

Si tienes pareja, bájale a los celos inventados, porque podrías terminar dañando lo que más quieres con inseguridades absurdas. Si no tienes, abre bien los ojos, porque alguien nuevo llega con intenciones reales y podría sorprenderte. En lo laboral se mueven las aguas: cambios que te pondrán en un lugar de mayor reconocimiento, pero también atraerán envidias. No le temas, que si brillan tus logros es porque los ganaste a pulso, y el que ladre que ladre, porque el hueso es tuyo.

GÉMINIS

Géminis, los celos a baja dosis le dan sabor al caldo, pero si te pasas, tu pareja podría cansarse y mandarte derechito a volar. Viene una oportunidad que en apariencia luce buena, pero no te me avientes solo por desesperación; analiza si realmente es lo que te conviene. Ya es momento de dejar de soñar en abstracto y ponerte a trabajar en lo que deseas, porque pronto el universo podría comenzar a moverte las fichas.

Recuerda que todo en esta vida es causa y efecto: siembra bien, cosecha bien; pero si te portas mal, la vida te lo va a cobrar. Hay cambios positivos en lo económico, ganancias que te van a dar respiro y hasta la oportunidad de darte un gusto que ya traías en mente. También se ven viajes que te van a ayudar a aclarar el rumbo, como una bocanada de aire fresco.

Si todavía traes ganas de vengarte por heridas viejas, mejor respira profundo y pregúntate si vale la pena rebajarte. Vienen reuniones familiares, compras importantes y hasta gastos que venías posponiendo. En el amor, ya deja de temblar como gelatina: dile a esa persona lo que sientes, porque si es pa’ ti, nadie te lo quita. Atrévete, porque tu mayor enemigo es el miedo a brillar.

CÁNCER

Cáncer, una amistad se te va a acercar pa’ contarte sus broncas, pero si no sabes cómo ayudarle, mejor guarda silencio y no des falsas esperanzas, porque podrías terminar peor que él o ella. Cuida tu espalda y hombros, que el estrés te está pasando factura. Esta semana andarás dándole vueltas al futuro, pero no te me adelantes: vive el presente, que mañana nadie lo tiene asegurado.

Deja de martirizarte con lo que ya pasó; el pasado no cambia, lo que sí puedes cambiar es el futuro. Vienen cosas mejores, pero si sigues aferrado a lo que no fue, no vas a ver lo que sí está llegando. Aguas con visitas en casa, porque no todas llegan con buenas intenciones; algunas solo vienen a dejar mala vibra. Y bájale al orgullo, porque podrías perder una amistad valiosa solo por no dar tu brazo a torcer.

Tu carácter fuerte hace que siempre quieras tener la razón, pero recuerda que no siempre el que grita más gana. Aprende a escuchar, porque la paciencia te puede abrir puertas que tu terquedad ha cerrado. Vienen logros, metas cumplidas y hasta más de lo que esperabas, porque tu esfuerzo ha sido grande y el universo ya lo está viendo. Cuida tu alimentación, porque tu organismo anda resentido y no es momento de jugarle al vivo. La vida es corta, disfrútala y no dejes que la amargura te gane terreno.