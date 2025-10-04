Pronóstico del clima en Houston para este sábado 4 de octubre

El clima en Houston, Texas, para este sábado 4 de octubre llegará con cielos sin nubes. Según la última información del parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura alcanzará los 91 grados Fahrenheit (33ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche bajará hasta los 72 grados Fahrenheit (22ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 3 y 5 por ciento. Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” rondará los 93ºF (34ºC) de máxima y 93ºF (34ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer ocurre a las 07:16 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 19:04 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 8.08 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche.

¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, tiene una serie de particularidades que lo convierten en un lugar muy especial. Con veranos calurosos e inviernos suaves y sol casi todo el año, así que el clima de la ciudad es habitualmente placentero. Sin embargo es una ciudad en riesgo de sufrir catástrofes naturales, principalmente en la temporada de huracanes.

La temperatura media en Houston oscila entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más cálidos que comentábamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Houston suele recibir unas 39 pulgadas de lluvia al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

La influencia del Golfo de México condiciona en buena manera la humedad de Houston, la cual tiene a ser alta. Concretamente, su humedad relativa varía entre el 50 y el 90%, lo que condiciona nuestra percepción de temperatura, sintiéndola más elevada de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston suele ser buena, aunque a menudo podría verse afectada por la contaminación de las fábricas e industrias de refinería de la ciudad. Por desgracia, la ciudad también presenta valores altos de ozono durante los meses de verano, lo que puede ser perjudicial para las personas con problemas respiratorios.

Catástrofes naturales en Houston

Como mencionamos, Houston es una ciudad en riesgo de vivir catástrofes naturales, como huracanes e inundaciones. Los huracanes son una gran amenaza para la ciudad y y éstos pueden provocar importantes daños e incluso pérdidas de vidas humanas. Además, la ciudad también tiene riesgo de inundaciones debido a su proximidad al Golfo de México y a sus zonas bajas.

Por último, Houston también corre el riesgo de sufrir tornados, aunque son menos frecuentes que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños materiales e incluso provocar heridos. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudad, para lo cual los organismos cuentan con los planes de acción necesarios.

