Dos tiroteos dejan una mujer muerta y un hombre herido en universidad de Carolina del Sur

La Universidad Estatal de Carolina del Sur en Orangeburg fue puesta bajo cierre el sábado por la noche tras dos tiroteos separados en su campus, que dejaron una estudiante muerta y un hombre herido.

La policía universitaria informó que el primero de los tiroteos ocurrió en Hugine Suites, un complejo residencial estudiantil, donde una mujer fue asesinada a tiros. Su identidad no ha sido revelada mientras se espera la autopsia y la notificación a sus familiares.

En un segundo incidente, también dentro del campus, un hombre resultó herido de bala y fue trasladado a un hospital. Su nombre y estado de salud no han sido difundidos.

Autoridades descartan relación entre los tiroteos

La División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur (SLED) asumió la investigación y señaló que, por ahora, no se cree que los tiroteos estén relacionados. Hasta el domingo, no se habían anunciado arrestos ni se habían divulgado detalles sobre los sospechosos.

Las autoridades pidieron a cualquier persona con información comunicarse con los investigadores de SLED.

Tras los disparos, la universidad activó un cierre temporal del campus. Se instruyó a los estudiantes de Hugine Suites a permanecer en sus habitaciones, mientras que a los demás se les pidió mantenerse alejados de la zona o abandonar el campus.

El concierto de bienvenida programado para esa noche fue cancelado.

El senador Tim Scott expresó en un comunicado en X: “Mi oficina está monitoreando de cerca la situación en la Universidad Estatal de Carolina del Sur. Rezamos por la seguridad de todos en el campus”.

La universidad, ubicada en Orangeburg, tiene una matrícula aproximada de 2.900 estudiantes.

