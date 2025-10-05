Cierran campus de Universidad Estatal de Carolina del Sur tras tiroteo en residencia estudiantil

El campus de la Universidad Estatal de Carolina del Sur, en Orangeburg, fue cerrado la noche del sábado tras reportarse disparos en la residencia Hugine Suites.

En un aviso publicado en su página web, la universidad confirmó que el campus quedó bajo cierre preventivo y que se pidió a los estudiantes de Hugine Suites permanecer en sus habitaciones, mientras que los demás debían regresar a sus residencias o abandonar el campus.

Un concierto de bienvenida programado para esa noche fue cancelado.

La institución solicitó apoyo a la División de Aplicación de la Ley del Estado para investigar el incidente. Hasta el momento no se ha confirmado si hubo heridos.

El senador por Carolina del Sur, Tim Scott, señaló en un comunicado en X que su oficina “monitorea de cerca la situación” y pidió oraciones por la seguridad de toda la comunidad universitaria.

My office is closely monitoring the situation at South Carolina State University. Praying for everyone’s safety on campus. https://t.co/A3Qlmu45l6 — Senator Tim Scott (@SenatorTimScott) October 5, 2025

La Universidad Estatal de Carolina del Sur, con una matrícula aproximada de 2,900 estudiantes, se encuentra en la ciudad de Orangeburg, en el centro del estado.

Las autoridades mantienen activo el operativo de seguridad mientras continúan las investigaciones sobre el tiroteo.

Sigue leyendo:

–Carolina del Sur realizó otra ejecución por fusilamiento, la segunda en 15 años

–Adolescentes acusados de iniciar incendio forestal en Parque Estatal de Carolina del Sur

–Ejecutan con un pelotón de fusilamiento a un condenado a muerte en EE.UU.