Gobernador de Texas despliega a la Guardia Nacional previo a la marcha de ‘No Kings’ en Austin

En respuesta al anuncio de una marcha convocada a nivel nacional por algunas organizaciones en protesta contra el presidente Donald Trump bajo el lema ‘No Kings’ (Sin Reyes), Gregory Wayne Abbott, gobernador de Texas, ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en Austin, pues en dicha ciudad se proyecta que habrá una gran cantidad de disidentes.

Los organizadores de la movilización nacional ‘No Kings’ (Sin Reyes) aseguran estar listos para evitar confrontaciones y actos violentos mientras se manifiestan en todo el país contra de las políticas adoptadas por la actual administración federal.

Sin embargo, Abbott afirmó que la protesta estaba vinculada a Antifa y de ahí su decisión de reforzar la seguridad en todo el estado que gobierna.

“La violencia y la destrucción jamás serán toleradas en Texas. Instruí al Departamento de Seguridad Pública de Texas y a la Guardia Nacional de Texas a desplegar todos los agentes y recursos necesarios para garantizar la seguridad de los residentes de Austin.

Texas disuadirá los actos delictivos y colaborará con las autoridades locales para arrestar a cualquiera que participe en actos de violencia o daños a la propiedad.

Estos agentes del orden y soldados contarán con el apoyo de aeronaves y otros recursos tácticos”, indicó en un comunicado.

Greg Abbott se opone a cualquier manifestación en contra de la administración federal en turno. (Crédito: Alex Brandon / AP) Crédito: Alex Brandon | AP

De acuerdo con Kirk Watson, alcalde de Austin, la Guardia Nacional de Texas sólo se mantendrá monitoreando la marcha y no intervendrá a menos que surja un incidente violento.

“No estará en las calles de Austin a menos que se determine que existe una necesidad de emergencia”.

En una entrevista concedida a KXAN, filial de la cadena de televisión CBS, Sophia Mirto, una de las organizadoras de la protesta, señaló que la manifestación será pacífica.

“Esperamos que cualquier agencia policial adicional enviada por el gobernador disfrute de nuestro evento, de la música en vivo de artistas locales de Austin y de los estadounidenses trabajadores que se unen en solidaridad, celebración y para descubrir más de 50 organizaciones que trabajan juntas para hacer de Texas un mejor lugar para vivir”, expresó.

En junio, Greg Abbott destinó recursos estatales para responder a la primera jornada de protestas “Sin Reyes” efectuada en Austin.

Sigue leyendo:

• Más de 2,600 protestas contra Trump: movimiento ‘No Kings’ listo para evitar confrontaciones

• Las calles de Los Ángeles se inundan de manifestantes en contra de Trump

• Alzan la voz en Estados Unidos contra Trump: “No tenemos reyes”