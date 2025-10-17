Héctor Moreno, la última joya de los campeones del mundo de la Sub 17, anunció su retiro oficial

Héctor Moreno, el último de los campeones del mundo Sub 17 que se mantenía en activo en la Liga MX, con los Rayados de Monterrey, anunció este viernes su retiro oficial del fútbol por medio de un emotivo video publicado en las redes sociales.

Moreno con una trayectoria de casi dos décadas desde su debut con los Pumas de la UNAM en el 2006, luego de su brillante participación en donde se coronó campeón mundial Sub 17 con la selección de México, en un plantel que encabezaba junto con Carlos Vela, Giovanni Dos Santos, César Villaluz, Jorge Torres Nilo, Patricio Araujo y Adrián Aldrete, determinó dejar a un lado el fútbol y emprender nuevas empresas.

Moreno, después de que en el actual torneo con 37 años a cuestas solo ha podido ver acción en cinco juegos para 202 minutos, tomó la complicada decisión de retirarse del fútbol y quedar a mano con un deporte que le permitió conocer el mundo y defender en todo lo alto la camiseta de la selección de México como lo mencionó en su video de despedida.

El actual defensa del Monterrey disputó en 19 años como jugador de Primera División un total de 528 encuentros, defendiendo las camisetas de los Pumas de la UNAM, AZ Alkmaar, Espanyol de Barcelona, PSV Eindhoven, AC Roma, Real Sociedad, Al-Gharafa Sports Club de Qatar y los Rayados de Monterrey.

Mientras que con la selección de México, primero defendió la camiseta nacional en los Mundiales Sub 17 de 2005, donde se coronaron contra Brasil y después del Sub 20 donde fueron eliminados por Argentina en 2007, para posteriormente debutar con la selección mayor contra Guatemala en 2007, que le permitió jugar los Mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Por lo que toca a títulos, pudo conseguir, a nivel de clubes, dos campeonatos de la Eredivisie con el Az Alkmaar y PSV Eindhoven, que lo colocaron en la elite del fútbol internacional como zaguero central.

El mensaje de despedida

El zaguero central apareció en el video de despedida ataviado con una combinación de playera y suéter crema con pantalón café y en donde realizó su emotivo video: “Hoy me despido de la cancha como futbolista profesional. Con el corazón lleno de emociones, anuncio mi retiro después de más de veinte años entregado al deporte que marcó mi vida”.

El exseleccionado nacional agradeció a su familia, padres, hermanos, esposa e hijos por ser su motivación, además de los entrenadores que lo acompañaron durante toda su trayectoria.

“El futbol me regaló momentos que jamás olvidaré: Vestir la camiseta de México, disputar Mundiales, conocer nuevos países, defender grandes equipos y, sobre todo, compartir vestidores y amistades que permanecerán siempre en mi memoria. Pero, más allá de los logros, me enseñó y me ayudó a ser mejor persona”, finalizó.

