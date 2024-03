Después de 4 Mundiales y 132 juegos internacionales, Héctor Moreno anuncia su retiro de la Selección Mexicana

Siempre habrá una última vez y para el defensa Héctor Moreno, la última ocasión con el uniforme de la Selecciòn Mexicana llegó este día al anunciar su retiro del cuadro nacional dejando detrás suyo un legado de cuatro Mundiales y 132 encuentros internacionales.

Moreno con una trayectoria envidiable, donde fue de menos a más desde su aparición como jugador profesional en el equipo Campeón del Mundo Sub17 en 2005, pudo ser un jugador de respeto en el cuadro nacional con competencias de la importancia de los Mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2018.

El central mexicano sin duda se convirtió en un jugador destacado en su posición y después de su etapa en los Pumas de la UNAM emigró al fútbol europeo para participar en el AZ Alkmaar, escuadra que pagó un monto de cuatro millones de dólares en 2008.

A partir de esa temporada logró mantenerse en un gran nivel que le permitió defender las camisetas del Espanyol de Barcelona, PSV Eindhoven, Roma de Italia y la Real Sociedad. De ahí tuvo un breve paso por el fútbol de Qatar con el equipo Al Gharafa, disputando 35 partidos y después regresar a la Liga MX con los Rayados de Monterrey.

Héctor Moreno en charla con la televisora TUDN confirmó su decisión de dejar la selección nacional, después de una charla que sostuvo con el director de selecciones nacionales Duilio Davino.

“El año pasado tuve una llamada con Duilio Davino, con la llamada me preguntaba mi posición hacia la selección nacional… le externé mi decisión de ya no volver a selección”, dijo el ex mundialista.

Moreno reveló que en su decisión tuvo mucho que ver su situación contractual con Rayados de Monterrey, que concluye a mediados de 2005 y no está seguro de que siga con Rayados o con algún otro equipo.

El gran defensa del Tricolor, Héctor Moreno, dijo adiós a la playera que portó con tanto orgullo por casi 17 años desde su debut en 2007. Foto:Etzel Espinosa/Imago7.

“Simplemente tengo un año y medio de contrato, probablemente no sé si para el 2026, que es el Mundial, esté jugando todavía, entonces sería engañarme y quitarle el puesto a gente que se puede ir fogueando”. comentó el central mexicano.

Héctor Moreno está consciente de que existe una generación de jugadores como Johan Vázquez, César Montes, Víctor Guzmán, Jesús Orozco Chiquete, Edson Álvarez y Ramón Juárez, entre otros que buscarán ser la base para el equipo mundialista de 2026.

