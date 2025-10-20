EE.UU. felicita a presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, y celebra “el fin a 20 años de “mala gestión

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó este domingo a Rodrigo Paz por su victoria en las elecciones presidenciales de Bolivia y celebró que se ponga fin a 20 años de “mala gestión” del país por parte de los gobiernos de izquierda.

“Estados Unidos felicita al presidente electo Rodrigo Paz por su elección como presidente de Bolivia. También felicitamos al pueblo boliviano en este momento histórico para su país”, apuntó el jefe de la diplomacia estadounidense.

Previo al domingo de elecciones, Marco Rubio había afirmado que ambos candidatos presidenciales querían “unas relaciones más sólidas y mejores con Estados Unidos”, tras décadas de liderazgo antiestadounidense. “Estas elecciones son una oportunidad de transformación”, comentó.

Pese a ello, ya con los resultados en mano, Rubio dijo que “Tras dos décadas de mala gestión, la elección del presidente electo Paz representa una oportunidad transformadora para ambas naciones”.

Rubio aseguró que “Estados Unidos está dispuesto a colaborar con Bolivia en prioridades compartidas, como el fin de la inmigración ilegal, la mejora del acceso a los mercados para la inversión bilateral y la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales para fortalecer la seguridad regional”.

Rodrigo Paz ganó este domingo la segunda vuelta de las presidenciales de Bolivia al imponerse al exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), y puso fin a más de 20 años de gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), que lideró Evo Morales.

Abrir Bolivia al mundo

Por su parte, Rodrigo Paz Pereira agradeció el apoyo recibido para ganar la inédita segunda vuelta presidencial en Bolivia y prometió volver a “abrir” el país al mundo y trabajar con todos los sectores que quieran sumarse para “salir adelante” de la crisis en que se encuentra su nación.

El político sostuvo que “la nueva dimensión” que busca construir “será con las manos extendidas al interior de la patria para trabajar con todos, hombres y mujeres desde el Parlamento, desde las organizaciones sociales” y otros sectores con el objetivo de “salir adelante”.

“Pero, a la vez, también hay que abrir Bolivia al mundo, retomar un rol”, destacó Paz y agradeció el respaldo ofrecido por Estados Unidos a través del vicesecretario de Estado, Christopher Landau, “para poder llevar adelante una relación estrecha con uno de los Gobiernos más importantes del ámbito mundial”.

