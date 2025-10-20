Muere empleada de escuela terapéutica en Massachusetts tras ser agredida por una alumna de 14 años

Amy Morrell, de 53 años, murió luego de que una estudiante de 14 años presuntamente la golpeara en el pecho durante un altercado en la escuela residencial Meadowridge Academy, en Swansea, Massachusetts. La menor fue acusada de agresión con lesiones graves, mientras continúa la investigación sobre la muerte.

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Bristol informó que la agresión ocurrió el miércoles por la noche en Meadowridge Academy, una escuela terapéutica residencial que atiende a jóvenes de entre 12 y 21 años con problemas de salud mental y de conducta.

Según la versión oficial, Amy Morrell, trabajadora de atención directa, y otros miembros del personal intentaban contener a una estudiante de 14 años que trataba de salir del dormitorio sin permiso. En ese momento, la adolescente presuntamente pateó a Morrell en el pecho, provocando que se desplomara poco después.

El personal de la escuela intentó reanimarla con RCP y llamó al 911. Morrell fue trasladada a un hospital cercano, donde fue declarada muerta el jueves por la tarde.

La estudiante enfrenta cargos en un tribunal de menores

La adolescente fue acusada de agresión y lesiones que causaron daño corporal grave y compareció el jueves ante el Tribunal de Menores de Fall River, según la fiscalía.

Por el momento, las autoridades no han divulgado la causa oficial de la muerte de Morrell, y el caso continúa bajo investigación por la Policía de Swansea y la Policía Estatal de Massachusetts.

La escuela Meadowridge Academy emitió un comunicado en el que expresó estar “profundamente entristecida” por la muerte de su empleada.

“Extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia de Amy en estos momentos difíciles”, declaró un portavoz de la institución. “Hay servicios de apoyo y recursos disponibles para ayudar a los estudiantes y al personal en el duelo por esta trágica pérdida”.

Un amigo de la víctima, Andrew Ferruche, dijo al canal WCVB Boston que estaba conmocionado al enterarse de la noticia.

“No podía creerlo cuando recibí la llamada hoy. Es una situación simplemente trágica”, expresó.

Ferruche recordó a Morrell, originaria de Riverside, Rhode Island, como una persona afectuosa y comprometida con su trabajo.

“Ella me dijo en más de una ocasión que amaba lo que hacía”, añadió.

Sigue leyendo:

–Estudiante universitario muere tras caer de un balcón durante viaje de graduación en las Bahamas

–Madre muere tras caída fatal mientras caminaba con sus hijos por una reserva en Massachusetts

–Un hombre de Massachusetts llamó al 911 para confesar que apuñaló a su madre y a su padrastro