Miami: pronóstico del tiempo para este martes 21 de octubre

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este martes 21 de octubre indica que los termómetros llegarán hasta un máximo de 86 grados Fahrenheit (30ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 65% y tendremos nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 9.32 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura alcanzará 75 grados Fahrenheit (24ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 5 y se espera escasa nubosidad. Las ráfagas de viento serán de 6.84 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 97ºF (36ºC) de máxima y 97ºF (36ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:23 h, mientras que se pone en el horizonte a las 18:48 h. En total, tendremos 11 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que tendremos nubes y claros. Las temperaturas variarán entre los 75 y los 88 grados Fahrenheit (24 y 31 grados Celsius). ¿Quieres saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información que proporciona AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 2%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te recomendamos visitar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada más lluviosa en Miami comprende del final de la primavera al verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede ver en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los momentos en los que más agua cae en la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Muchas personas adoran el clima de Miami, uno de los más envidiados, con inviernos muy suaves y veranos no excesivamente cálidos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy elevada lo que también suba la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami se ubica alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen alcanzar los 87.3 °F (30.7 °C). Luego, el período más frío del año coincide con el mes de enero, en el que las temperaturas suelen descender hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

No te pierdas las novedades del clima en Miami en https://laopinion.com/tema/clima-en-miami/.