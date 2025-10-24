Horóscopo de hoy de Nana Calistar 24 de octubre de 2025

LEO

No te fíes ni de tu sombra, que últimamente te rodea gente bien hipócrita con sonrisa de buena persona y puñal listo para la espalda. Abre bien los ojos, porque el golpe podría venir de quien menos imaginas. Si la gente habla de ti, déjalos, amor; si lo hacen es porque estás brillando más que nunca y eso les arde. Preocúpate cuando ya nadie te mencione, porque eso sí sería señal de que dejaste de importar.

Vienen días de reflexión, de mirar hacia atrás y querer revivir momentos que ya se fueron, pero cuando te asomes al pasado verás puro miércoles y entenderás que ahí ya no hay nada qué recoger. ¡A cerrar ciclos y a chingarle con lo nuevo! Cuídate de los antojos y de comer como si no hubiera mañana, que se vienen unos kilitos de más y luego no cabes ni en el orgullo.

Prepárate porque se avecinan nuevas aventuras, y no nomás de viaje… sino de cama, y de esas que te dejarán sonriendo hasta dormida. Has pasado por muchas, Leo, y nada te lo han regalado; has tenido que pelear cada victoria. Siéntete orgullosa de ti, y no bajes la cabeza por nadie, que se te cae la corona y luego ni el aire la levanta. Recuerda: quien no te soporte, que se acomode el lomo, porque tú naciste pa’ brillar, no pa’ andar pidiendo permiso.

VIRGO

Por fin se resuelve un problema familiar que ya te tenía con el Jesús en la boca. Es momento de descansar tantito la mente y dejar que la vida fluya. Has cargado con responsabilidades que no te correspondían, y por eso a veces sueñas con mandarlo todo al carajo y empezar de cero. No te culpo, corazón, todos necesitamos un respiro.

Se vienen nuevas amistades que te devolverán la sonrisa y te arrastrarán a una que otra borrachera donde podrías aflojar más que la risa, así que tú sabrás si te dejas llevar o te haces la santita. Date la oportunidad de conocerte, de apapacharte y de sanar lo que te impide avanzar. Una amistad podría sufrir un accidente menor y alguien cercano terminará su relación por infidelidad.

Cuida mucho tus cambios de ánimo, que podrías decir cosas que después te pesen. Ya no dejes que la gente decida por ti ni se pase de lanza: tú manda, tú gobierna. Has perdido grandes amores por estar viendo al lado equivocado, por creer que el que más te dolía era el que más te amaba. Ya no, Virgo, mándalos a la ñonga y que les vaya bonito.

No finjas cariño ni te pongas caretas, que ya no estás para mendigar amor. Si te quieren, que lo demuestren, y si no, que se larguen con su drama a otra parte. Es tiempo de empoderarte, levantar la cabeza y volver a sonreír sin pedirle permiso a nadie.

LIBRA

No quieras jugar al mártir ni fingir sentimientos que no existen, mi vida. Ya no des pasos por quien ni se mueve un centímetro por ti. Sientes rencor por alguien que te lastimó y con justa razón, pero no cargues tanto veneno, que el veneno te amarga a ti, no al otro.

Cuidado con hablar de más, Libra, porque tu lengua es más filosa que machete de caña y podrías acabar diciéndole sus verdades a quien no deberías. No todos aguantan tu sinceridad y podrían voltearte la tortilla. Si algo no sale como lo planeas, respira y suelta, que el tiempo acomoda todo, hasta las mentiras ajenas.

No te compliques, mándalos al chorizo a todos los que te hagan sentir de la fregada; ya no estás para rogarle atención a nadie. Los amores de una noche van a estar a la orden del día, y tú sabrás si los disfrutas o los coleccionas. Pero eso sí, cuídate de fraudes o de personas que quieran meterte en broncas, sobre todo con dinero.

La paciencia será tu mejor arma, y aunque a veces te desesperes porque nada parece claro, no pierdas la fe. Recuerda, la vida no se trata de entender todo, sino de disfrutar lo que sí se tiene. Que hablen, que ladren, que inventen; tú sigue caminando, que nadie se tropieza con lo que está tirado.

ESCORPIÓN

Cuídate bien de las gripas, resfriados y todo lo que se te pegue, que tu cuerpo anda muy débil. Vienen días con cambios de humor perrísimos, así que más vale que avises a tu entorno para que no te anden buscando pleito.

Traiciones a la vista y de gente que jurabas incapaz, prepárate porque una verdad saldrá a flote y te hará ver quién realmente vale la pena. Hay posibilidad de viaje de placer que te dejará con energía renovada y uno que otro recuerdo sabrosón.

Y si te enteras que a tu ex la vida lo trae de bajada, disfrútalo, reina, no es maldad: es karma haciendo su trabajo. Lleva contigo un limón o algo protector, porque tu energía anda muy expuesta. Si manejas, pon atención, que últimamente andas bien distraída y cualquier cosa puede pasar.

Si tienes pareja, bájale a los celos que ya ni tú te aguantas; y si no confías, mejor cierra el ciclo antes de que te terminen aventando la verdad en la cara. Se viene un chisme fuerte que te pondrá de cabeza, pero ahí sabrás si te quedas callada o si sueltas todo el veneno con elegancia.

Tu economía mejora, y con ella tu ánimo. Pero por favor, si no tienes nada bonito que decir, mejor guarda silencio, porque últimamente tus palabras traen más filo que navaja de rasurar. Recuerda, Escorpión: el que calla también reina, y tú ya naciste pa’ gobernar.

ARIES

Prepárate porque se te viene una verdad que te va a parar los pelos hasta del alma. Esa amiga tuya, la verdulera de lengua suelta, anda regando tus secretos como si fueran chismes de vecindad, así que ciérrale la boca o de plano mándala al rancho de su abuela. Aprende a guardar tus cosas para ti, que no todos los oídos son de confianza.

No te estés quejando tanto de lo que no tienes, mejor muévete para conseguirlo. Has trabajado mucho, pero a veces te saboteas solita con tus pensamientos y tu flojera. Si ya tienes pareja, no des más de lo que te piden, porque luego andas chillando de hambre emocional. Aprende a equilibrar, que dar está bien, pero también hay que recibir.

Se aproxima un viaje muy perro, aunque podría cancelarse por culpa de terceras personas. Si eso pasa, no te agüites, el universo sabe por qué lo hace. Aguas con andar invirtiendo con alguien, porque te podrían dejar en la vil ruina.

Y si la vecina anda metiéndose donde no la llaman, párale el hocico con estilo: una mirada basta para que entienda quién manda. Amores fugaces se asoman, de esos que te desvelan pero te suben el ánimo, así que disfrútalos si se presentan, pero no te me enamores de un ratito. Vienen días para tomar decisiones importantes, y será tu carácter, no tu corazón, quien deba tener la última palabra.

TAURO

Agárrate bien del toro, porque esta semana toca ponerle el pecho a las balas. No dejes que nadie te vea la cara, ni la comadre, ni el vecino, ni ese “amiguito” que te endulza el oído para después clavarte la daga por la espalda. Recuerda: la burra no era arisca, la hicieron, y tú ya aprendiste a la mala.

Cuida tu alimentación, deja la harina, el chile y las tortillas dobles, que tu estómago anda más inflamado que ego de influencer. Y por favor, no confíes tanto en las personas de piel clara o muy sonrientes, que entre dientes te traen el veneno.

Tendrás oportunidad de asistir a un evento importante donde conocerás gente que te abrirá puertas. Ponte bien perris, arréglate, porque nunca sabes quién te puede sacar de la pobreza (o mínimo invitarte a cenar algo decente).

Deja de andar queriendo resolverle la vida a los demás, Tauro, que al final terminas metida en problemas ajenos. Cada quien que se rasque con sus uñas. Si aprendes a decir “no”, te ahorrarás muchos dolores de cabeza.

No tengas miedo de poner límites, y menos de exigir respeto. La gente se acostumbra a tratarte como tú le permites. Así que al primer intento de pasarse de lanza, párales el alto, que tú vales mucho más de lo que aparentas.

GÉMINIS

Te traigo chisme bueno: se vienen cambios en el dinero que te van a dejar con sonrisa de lotería ganada. Pero no te me emociones tanto, porque también hay que aprender a administrar. No todo lo que brilla es para gastarse en birrias y fiestas.

Desconfías de medio mundo y no te culpo, después de tantas traiciones ya te cuesta creer que alguien se te acerque con buenas intenciones. Pero tampoco te cierres, hay gente que sí vale la pena. Solo aprende a mirar más allá de las apariencias.

Estás en una etapa de transformaciones, donde aprenderás a quererte más y a poner tus sueños antes que los caprichos de los demás. Si estás soltero o soltera, es porque tú quieres, porque oportunidades hay —y de sobra—, nomás que te haces el santito y ya te conocen hasta los del barrio.

Si tienes pareja, mucho cuidado con tus palabras, porque podrías meter la pata y echar a perder lo que tanto trabajo les ha costado construir. Deja los juegos de celos y las indirectas, mejor habla de frente, que eso siempre se agradece.

Controla la ansiedad y bájale a la dramatización. Aprende a reírte de lo que no puedes cambiar, y si no puedes con eso, mínimo échate un traguito pa’ soltar el estrés. Estás en un momento clave donde el universo te pondrá pruebas, pero también recompensas si sabes actuar con cabeza fría.

CÁNCER

La vida te va a poner frente a grandes pruebas, pero de todas saldrás más fuerte que antes, porque tú naciste pa’ resistir y brillar. Aprende a valorar a las personas que te quieren de verdad y deja de andar detrás de quien solo te causa estrés.

Deja el pasado donde está, ya no lo revuelvas ni lo uses de excusa para seguir igual. Si se fueron, fue por algo, y si dolió, fue lección, no castigo. Abre los ojos, que hay gente nueva que te llenará de alegría, amor y una que otra travesura sabrosa.

Tu carácter andará de los mil demonios esta semana, así que aguas con morder a medio mundo. No todos tienen la culpa de lo que te pasa. Cuida tu espalda baja y tus riñones, que podrías andar cargando tensión o incluso una molestia física por no soltar lo que te duele.

No esperes tanto de los demás, aprende a darte lo que necesitas. Hay sueños que están por cumplirse, pero necesitas moverte, no quedarte esperando a que caigan del cielo.

Se aproxima un viaje que podría cambiarte la perspectiva de la vida, así que no lo pienses tanto y hazlo, aunque sea sola o solo. Y ten cuidado con amistades que te sonríen mucho, porque una de ellas no ha sido sincera contigo. Si te enteras de un chisme sobre ti, sonríe, que quien lo cuenta solo demuestra que tú le quitas el sueño.

PISCIS

Eres buena persona, pero a veces tan noble que te ven la cara hasta los que no traen cara. Cuídate, porque la vida te va a poner frente a varias pruebas donde tendrás que aprender a poner límites o te van a seguir agarrando de su tapete emocional. Si alguien te hizo daño, tranquila, que la vida se encarga de cobrar cada lágrima, tú nomás ponte linda para ver el espectáculo.

Trata de tomarte las cosas con más calma, porque tu venganza puede ser peligrosa hasta para ti. No dejes que tu carácter te meta en broncas innecesarias. Recuerda: quien te lastima hoy, mañana te busca para pedirte un favor, y ahí es donde te toca decidir si eres buena o justa.

El amor se demuestra con hechos, no con promesas de papel. Si esa persona solo promete y no cumple, mándala a volar con viento a favor. No te desgastes esperando a alguien que solo sabe darte largas.

Cuida tu salud, porque tus defensas andan más bajas que la moral de tu ex. Podrías tener infecciones o sentirte con el cuerpo cansado, así que apapáchate y duerme más. Vienen días de reflexión, de cerrar ciclos y de limpiar tu energía.

No te repitas los mismos errores ni vuelvas a abrir puertas que ya cerraste. Si alguien te busca del pasado, recuérdale por qué se fue. Mantente fuerte y con la cabeza en alto, que lo que viene será mucho mejor que lo que perdiste.

ACUARIO

Hay una persona que se irá de tu vida sin despedirse, y aunque te duela, será lo mejor. No todos los que se van hacen falta, y no todos los que se quedan valen la pena. Te costará un poquito soltar, pero en cuanto te acomodes, verás que lo que sigue está mil veces mejor.

Si sigues esperando que esa persona cambie, te vas a quedar esperando toda la vida. Da vuelta a la página, báñate con sal y agua bendita si hace falta, pero no regreses a lo que ya te rompió.

Si tienes pareja, cuida tu comportamiento, porque podrías andar coqueteando de más y después ni cómo justificarte. No des caldo de calzón, que te van a cachar y luego sí, ni San Juditas te salva del zafarrancho.

Y si estás soltero o soltera, bájale dos rayitas a ese carácter de los mil demonios; nadie quiere lidiar con alguien que no se aguanta ni a sí mismo. No confundas independencia con amargura, y abre espacio en tu vida para quien sí se lo gane.

En los dineros vienen buenas noticias, pero solo si te aplicas al 100. Un proyecto nuevo o negocio con amistad pinta bien, pero recuerda: cuentas claras, amistades largas.

Manda a volar a las viejas chismosas que te quieren ver caer, y si se atreven a hablar de ti, diles que al menos pronuncien bien tu nombre.

CAPRICORNIO

Ya basta de aguantarte las ganas de ser feliz, es momento de tomar el control de tu vida y de tus decisiones. Los obstáculos que la vida te pone no son castigos, son pruebas para demostrarte de qué estás hecha.

Viene una persona de tierras lejanas que va a poner tu corazón a latir como mariachi en boda, pero no te me vayas a acelerar. Tómate tu tiempo, no aflojes el bollo tan pronto, que lo bueno se disfruta despacio. Si no tienes pareja, aprovecha la soltería y dale vuelo a la caricia, pero con precaución, no queremos sustos en el calendario.

Si esa persona te atrae, date la oportunidad, pero sin perder la cabeza. Aprenderás a abrirte de nuevo al amor y a confiar, aunque no lo digas en voz alta.

Vienen cambios en el trabajo y en los negocios que te ayudarán a subir de nivel. Solo no te desesperes, todo llega a su tiempo. Hay alguien del pasado que te piensa todavía, pero recuerda que recordar no siempre significa volver.

Aprende a disfrutar del presente, a valorar lo que tienes y no lo que perdiste. El amor, la suerte y el dinero empiezan a moverse, pero depende de ti mantener el ritmo. No te detengas por miedo, porque el miedo solo paraliza a los que no saben lo que quieren.

SAGITARIO

Se cierra un ciclo muy importante en tu vida, y aunque te cueste aceptarlo, será lo mejor que te pueda pasar. No te aferres a lo que ya se está yendo, porque te vas a quedar atrapada en lo que fue y no en lo que viene. Agradece, suelta y sigue, que la vida te tiene preparado algo mil veces mejor.

Es momento de quitarte de encima todo lo que estorba: gente, pensamientos, hábitos, recuerdos… hasta ese ex que nomás aparece cuando está aburrido.

En el amor, el panorama anda medio seco, no se ve perro que te ladre, pero también hay que decirlo: no te ayudas. Quieres alguien como Maluma y tú ya pareces la Chupitos. Ponte perra, arréglate, perfúmate y lánzate a la vida, que el amor no entra si no ve por dónde.

Te llega suerte en juegos de azar, así que si vas a apostar, hazlo con fe, pero sin vicios. En el trabajo vienen oportunidades para crecer, aunque requerirán disciplina y menos quejas.

Desconfías de todos, pero a veces la que se sabotea eres tú misma. No te justifiques más, Sagitario, ya no estás para excusas: estás para brillar. Deja que los demás hablen, que tú te encargarás de callarlos con tus logros.