Conoce qué signos del zodiaco chino tienen el lado más malvado

En la astrología oriental, todos los signos del horóscopo chino poseen una dualidad: una cara amable, generosa y luminosa, y otra más oscura o malvada, que surge cuando sus emociones o deseos se salen de control.

Si bien los 12 animales del zodiaco tienen defectos, algunos signos destacan por su habilidad para manipular, su sed de poder o su deseo de venganza cuando se sienten heridos.

A continuación, descubrirás qué signos del zodiaco chino tienen el lado más malvado y cómo su energía puede transformarse en algo positivo si aprenden a dominar sus impulsos.

1. Serpiente (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

De todos los signos del zodiaco chino, la Serpiente es considerada una de las más inteligentes, pero también una de las más calculadoras.

Detrás de su elegancia y serenidad se esconde una mente analítica y persuasiva, capaz de leer las intenciones ajenas con facilidad.

Cuando está en equilibrio, la Serpiente es sabia, estratégica y espiritual. Pero cuando se siente traicionada o en peligro, puede recurrir a la manipulación emocional o la venganza fría y silenciosa.

Este signo no olvida fácilmente, y si alguien lo hiere, puede esperar el momento exacto para devolver el golpe.

2. Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El Tigre es un signo poderoso, valiente y apasionado. En la astrología china, simboliza el coraje y la fuerza interior, pero también puede caer en la arrogancia y la impulsividad.

Cuando pierde el control, se convierte en una fuerza destructiva, capaz de arrasar con todo lo que se interpone en su camino.

Su lado malvado surge cuando siente que alguien lo desafía o lo traiciona. En ese estado, puede mostrarse agresivo, autoritario y vengativo.

Sin embargo, si aprende a canalizar su fuego interior, el Tigre puede convertirse en un líder inspirador que usa su poder para proteger y motivar a otros.

3. Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El Dragón, símbolo de majestuosidad y liderazgo, es uno de los signos más admirados del zodiaco chino.

Posee una energía magnética, un aura poderosa y un deseo innato de destacar. Sin embargo, este mismo impulso puede transformarse en su peor enemigo.

Cuando el Dragón no obtiene la admiración o el control que desea, puede volverse altanero, egocéntrico y tiránico.

Su necesidad de reconocimiento puede llevarlo a manipular situaciones o personas para mantener su estatus.

Aunque rara vez actúa con malicia gratuita, su soberbia puede causar daño a quienes lo rodean.

4. Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La Rata es ingeniosa, práctica y con una gran habilidad para salir airosa de cualquier situación.

Sin embargo, cuando su lado oscuro domina, puede mostrar una tendencia a la astucia excesiva y al oportunismo.

Este signo no soporta perder ni quedarse atrás, por lo que, si es necesario, usará la manipulación o la mentira para lograr sus objetivos.

En el trabajo o en el amor, la Rata puede mostrarse encantadora en la superficie, pero siempre estará analizando qué puede obtener a cambio.

Aun así, su inteligencia es un don: si aprende a usarla con ética, puede alcanzar grandes logros sin necesidad de perjudicar a otros.

5. Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

El Gallo es uno de los signos más perfeccionistas del horóscopo chino. Su deseo por el orden, la disciplina y la excelencia lo convierten en alguien admirable, hasta que su lado oscuro toma el control.

Cuando se siente superior o incomprendido, el Gallo puede volverse crítico, intolerante y cruel con las palabras.

No soporta los errores ajenos y puede humillar a quienes no cumplen con sus estándares. Este comportamiento lo lleva a conflictos innecesarios y a perder la empatía que tanto necesita.

Si logra aceptar que nadie es perfecto, el Gallo puede transformarse en un guía justo y equilibrado.

Preguntas frecuentes

¿Qué signo del zodiaco chino es el más malvado?

La astrología oriental considera a la Serpiente como el signo con mayor capacidad de manipulación y frialdad emocional.

¿Todos los signos del horóscopo chino tienen un lado oscuro?

Sí. Todos los signos poseen una dualidad yin-yang: luz y sombra. El reto es mantenerlas en equilibrio.

¿Por qué algunos signos son más vengativos que otros?

Depende del elemento que los rige (Fuego, Tierra, Metal, Agua o Madera) y de cómo reaccionan ante la traición o la pérdida.

¿Se puede cambiar el lado malvado de un signo?

Sí, mediante el autoconocimiento, la meditación y el desarrollo emocional, cualquier signo puede transformar su energía negativa.

