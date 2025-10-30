Exsheriff de Carolina del Sur se declara culpable de robar fondos benéficos y quedarse con pastillas destinadas a destrucción

El exsheriff Chuck Wright, de 60 años, se declaró culpable de tres cargos federales tras reconocer que robó cerca de $80,000 dólares del fondo de beneficencia del Departamento del Sheriff del Condado de Spartanburg, Carolina del Sur, y que además se apropió de medicamentos para el dolor que debían ser destruidos.

Según documentos judiciales, Wright admitió los delitos de conspiración para cometer robo, fraude electrónico y obtención de sustancias controladas mediante tergiversación.

En un comunicado difundido por sus abogados, Wright expresó su arrepentimiento: “Desperdicié el trabajo soñado con mis acciones y pido perdón a la gente de Spartanburg y a mis hermanos en las fuerzas del orden”.

El exfuncionario, que dirigió el departamento durante años, aseguró que asumirá toda la responsabilidad y que nunca volverá a trabajar en la policía.

Corrupción dentro del cuerpo policial

La fiscalía federal detalló que Wright malversó el fondo destinado a ayudar a agentes con dificultades económicas, incluso alegando falsamente que necesitaba dinero para enviar a un oficial a Washington a rendir homenaje a un compañero caído. El dinero terminó en sus propias cuentas.

También se comprobó que Wright retuvo casi 150 pastillas de oxicodona e hidrocodona que debía eliminar como parte de un programa de devolución de medicamentos, y utilizó un cheque en blanco del fondo benéfico para pagar por esos fármacos a su distribuidor.

Los investigadores indicaron que muchas de las acciones del exsheriff ocurrieron mientras enfrentaba una adicción a los analgésicos.

Uno más en una larga lista

Wright se convirtió en el duodécimo sheriff de Carolina del Sur en ser condenado o declararse culpable en los últimos 15 años por delitos cometidos en funciones. Las faltas de conducta en esos casos han incluido extorsión, encubrimientos, sobornos y agresiones.

El fiscal federal Bryan Stirling afirmó que el caso demuestra el compromiso de las autoridades en combatir la corrupción: “Nada enfurece más a un agente de la ley que ver a la policía sobrepasar los límites”.

Aunque los tres cargos combinados podrían acarrearle hasta 30 años de prisión, se espera que Wright reciba una condena más corta, además de pagar $440,000 dólares en restitución.

El exsheriff también enfrenta más de 60 cargos por violaciones éticas en el ámbito estatal, por haber usado su tarjeta de crédito oficial para gastos personales, entre ellos compras en la App Store y pagos de suscripciones de radio satelital.

La fecha de su sentencia federal aún no ha sido fijada.

