Avión de Southwest y helicóptero casi chocan en Cleveland: la NTSB investiga el incidente

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos (NTSB) anunció que investigará un incidente aéreo ocurrido el miércoles entre un avión de Southwest Airlines y un helicóptero médico en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Cleveland, Ohio.

Según la NTSB, ambas aeronaves experimentaron una pérdida de separación, es decir, se acercaron más allá de la distancia mínima de seguridad establecida, cuando el vuelo 1333 de Southwest —procedente de Baltimore-Washington— realizaba su aproximación final.

Ante el riesgo de colisión, el piloto de Southwest abortó el aterrizaje y realizó una maniobra de desvío antes de aterrizar sin incidentes poco después.

Ni la NTSB ni la aerolínea detallaron el número de pasajeros o tripulantes a bordo del Boeing 737, mientras que el helicóptero transportaba a un paciente, según registros de vuelo.

Southwest elogia la reacción de su tripulación

En un comunicado reseñado por Reuters, Southwest Airlines agradeció la “profesionalidad de la tripulación” durante la emergencia y aseguró que colabora plenamente con la investigación de la NTSB.

“El vuelo aterrizó de manera segura y sin contratiempos. Estamos apoyando a las autoridades para determinar las causas del incidente”, señaló la aerolínea.

El sitio especializado Flightradar24 reportó que los registros del control de tráfico aéreo y los datos del radar mostraron que el avión de Southwest se desvió bruscamente de su ruta para evitar al helicóptero Eurocopter, que cruzó su trayectoria a tan solo 0,56 millas (unos 900 metros) de distancia y a una altitud de 2.075 pies.

Según el audio de las comunicaciones, un controlador aéreo pidió al helicóptero que se mantuviera detrás del tráfico comercial, pero el piloto respondió que prefería pasar “por encima y delante”, a lo que el controlador accedió.

Reavivan las críticas a la FAA por la seguridad aérea

El caso ocurre tras una serie de incidentes que han puesto bajo escrutinio la seguridad aérea en Estados Unidos. En enero, un choque entre un avión regional de American Airlines y un helicóptero militar cerca del aeropuerto Ronald Reagan, en Washington, dejó 67 muertos.

La Administración Federal de Aviación (FAA) ha sido criticada por no actuar ante reportes previos de “casi colisiones”. Solo desde 2021, la NTSB ha documentado más de 15,000 incidentes de pérdida de separación aérea cerca de Washington, incluyendo 85 casos de alto riesgo.

En respuesta, la FAA implementó en octubre nuevas rutas de vuelo y zonas de seguridad para helicópteros en los aeropuertos de Baltimore, Dulles y Reagan, e incluso prohibió vuelos militares cerca del Pentágono tras otro incidente ocurrido el 1 de mayo.

Sigue leyendo:

–Vuelo de American Airlines se retrasó en Texas por presunta amenaza de bomba

–Evacúan vuelo de United Airlines en Houston por problema en el motor

–Hallan dos cadáveres en el tren de aterrizaje de un avión de JetBlue en Florida