Dos jóvenes mueren tras volcar su kayak en un río de Texas: el padre de uno sigue desaparecido

Dos adolescentes perdieron la vida y un hombre continúa desaparecido luego de un accidente ocurrido el domingo por la noche en el río Trinity, cerca del pequeño poblado de Camilla, Texas, según informaron las autoridades del Condado de San Jacinto.

Los menores se encontraban en un kayak cerca de una rampa para botes, al sur de la presa del lago Livingston, cuando las condiciones agitadas del agua provocaron que la embarcación volcara.

Un padre se lanzó para salvarlos

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de San Jacinto, el padre de uno de los adolescentes se arrojó al río al ver que los jóvenes estaban en peligro. Sin embargo, los tres desaparecieron bajo el agua y no volvieron a salir a la superficie.

Los cuerpos de los adolescentes, de 14 y 15 años, fueron recuperados horas más tarde la misma noche del domingo por los Guardabosques de Texas, la división de aplicación de la ley del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas.

Búsqueda continúa por tercer día

Hasta el martes, el equipo de búsqueda y rescate subacuático de los Guardabosques, junto con la oficina del sheriff y el Departamento de Bomberos Voluntarios de Cape Royale, seguían colaborando para localizar al hombre desaparecido.

“Encontrar a la víctima sigue siendo nuestra máxima prioridad”, señalaron los Guardabosques de Texas en un comunicado.

El sheriff Sam Houston calificó el hecho como una tragedia devastadora: “Esta es una tragedia inimaginable, y nuestros corazones están con esta familia y todos los afectados. Pedimos a nuestra comunidad que se una a nosotros en oración para que los seres queridos afectados encuentren consuelo y fortaleza”.

Las autoridades no han revelado los nombres de las víctimas ni del hombre desaparecido, a la espera de notificar oficialmente a los familiares.

El poblado de Camilla, donde ocurrió la tragedia, se encuentra a unas 65 millas (105 kilómetros) al noreste de Houston. La comunidad ha expresado su pesar y ha organizado vigilias en apoyo a los familiares de las víctimas.

